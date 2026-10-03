Home
quick-news-icon

பள்ளியில் நச்சுப்பொருள் வீச்சு: 15 வயது மாணவர்மீது உள்நாட்டுப் பயங்கரவாதக் குற்றச்சாட்டு

பள்ளியில் நச்சுப்பொருள் வீச்சு: 15 வயது மாணவர்மீது உள்நாட்டுப் பயங்கரவாதக் குற்றச்சாட்டு

படம்: கென்சிஸ்டுவ்லேண்ட் / எக்ஸ் தளம்

03 Oct 2026 - 7:21 pm

2 mins read

போர்ட்லேண்ட்: அமெரிக்காவின் ஓரிகன் மாநிலத்தில் உள்ள உயர்நிலைப் பள்ளி ஒன்றிற்குள் ஆபத்தான நச்சு வேதிப்பொருளை வீசிய 15 வயது மாணவன் மீது உள்நாட்டுப் பயங்கரவாதம், கொலை முயற்சி உட்பட 19 குற்றச்சாட்டுகள் சுமத்தப்பட்டுள்ளன.

கடந்த செப்டம்பர் 8ஆம் தேதி, வடகிழக்கு போர்ட்லேண்டில் உள்ள ‘பென்சன் பாலிடெக்னிக்’ உயர்நிலைப் பள்ளியின் உணவகத்திற்குப் பல நச்சுப்பொருள்களை கொண்டு வந்த அச்சிறுவன், அவற்றை ஒன்றாகக் கலந்து அதிலிருந்து வெளிவந்த வாயுவைச் சுவாசித்துள்ளான். ஆபத்தான நிலையில் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட அவனுக்கு உயிர்காக்கும் சிகிச்சைகள் அளிக்கப்பட்டன.

சிறுவன் தற்போது மனநலக் காப்பகத்தில் சிகிச்சை பெற்று வருவதாக அவனது வழக்கறிஞர்களில் ஒருவரான நோவா ஹோர்ஸ்ட் தெரிவித்துள்ளார்.

அச்சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து பள்ளி வளாகத்திலிருந்து அனைவரும் உடனடியாக வெளியேற்றப்பட்டனர். நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்களும் ஆசிரியர்களும் பரிசோதிக்கப்பட்டதில், குறைந்தது ஏழு பேருக்கு மருத்துவ உதவி தேவைப்பட்டதாகப் போர்ட்லேண்ட் காவல்துறையினர் தெரிவித்தனர்.

அச்சிறுவன் கலந்த ரசாயனப் பொருள்கள் பரிசோதிக்கப்பட்டு வருகின்றன.

அச்சம்பவத்திற்கு முன்பே அச்சிறுவன் வெடிமருந்துகள், வன்முறை மீது ஆர்வம் காட்டும் வகையில் கவலைக்கிடமான நடத்தைகளைக் கொண்டிருந்ததாகக் காவல்துறை தெரிவித்தது.

சிறுவன் வெள்ளிக்கிழமை (அக்டோபர் 2) நீதிமன்றத்தில் முன்னிலையானபோது, அவனது வழக்கறிஞர்கள் அவர் மீதான குற்றச்சாட்டுகளை மறுத்தனர்.

அச்சிறுவன் மீது 12 கொலை முயற்சி வழக்குகள், முதல், இரண்டாம் நிலை உள்நாட்டுப் பயங்கரவாதக் குற்றச்சாட்டுகள் உட்பட 19 குற்றச்சாட்டுகளைத் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

இவையும் உங்களுக்குப் பிடிக்கலாம்toggle-button-chevie

அனைத்துவகைச் செய்திகளும் ஒரே இடத்தில்.
அரசு உத்தரவையும் மீறி, நிலுவைக் கடனைத் திரும்பக் செலுத்துமாறு கூட்டுறவு சங்கத்தைச் சேர்ந்த எவரேனும் விவசாயிகளைத் தொடர்புகொண்டால், அவர்கள் அச்சப்படத் தேவையில்லை என அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கூட்டுறவுச் சங்கங்களில் பயிர்க்கடன் வசூல் நிறுத்தம்: தமிழக அரசு அறிவிப்பு

03 Oct 2026 - 6:52 PM

நீதிபதிகள் குழு இந்தியா முழுவதும் பயணம் செய்து, வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்புத் தீவிரத் திருத்த நடவடிக்கையால் பாதிக்கப்பட்ட குடிமக்களின் வாக்குமூலங்களையும் சமூக அமைப்புகள், வல்லுநர்களின் கருத்துகளையும் பதிவுசெய்யத் திட்டமிட்டுள்ளது.

வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தம்: முன்னாள் நீதிபதிகள் குழு ஆய்வு

03 Oct 2026 - 5:53 PM

தங்கம் வென்ற மகிழ்ச்சியில் இந்திய கிரிக்கெட் அணி வீரர்கள்.

கிரிக்கெட்: பாகிஸ்தானை வீழ்த்தித் தங்கம் வென்றது இந்தியா

03 Oct 2026 - 4:33 PM

பல பாதுகாப்பு நடைமுறைகள் பின்பற்றப்படவில்லை என்று மனிதவள அமைச்சின் அதிகாரி தெரிவித்தார்.

நச்சுவாயுவை சுவாசித்து உயிரிழந்த இரு ஊழியர்கள் சுவாசக் கவசங்களை அணியவில்லையென அதிகாரி தகவல்

02 Oct 2026 - 9:01 PM

மல்ட்நோமா மாவட்ட அரசு வழக்கறிஞர் நாதன் வாஸ்காஸ், வழக்கை பெரியவர்களுக்கான நீதிமன்றத்திற்கு மாற்ற முயற்சி செய்து வருகிறார்.

“பள்ளிகளில் நிகழும் வன்முறை அச்சுறுத்தல் அந்தக் கட்டடத்துடன் நின்றுவிடுவதில்லை. அது குடும்பங்களைப் பின்தொடர்ந்து வீட்டிற்கும் வருகிறது, அவர்களின் உணவருந்தும் மேசையிலும் அவர்களுடன் அமர்ந்திருக்கிறது,” என்று செய்தியாளர் சந்திப்பில் அவர் தெரிவித்தார்.

குறிப்புச் சொற்கள்
உலகம்அமெரிக்காசிறுவன்வன்முறைபயங்கரவாதம்குற்றச்சாட்டு

தொடர்புடைய செய்திகள்