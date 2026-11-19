ஷென்சென்: என்விடியா நிறுவனத்தின் மேம்பட்ட பிளாக்வெல் சில்லுகளைச் சீனாவிற்கு விற்க வரும்காலங்களில் அமெரிக்கா அனுமதிக்கக்கூடும் என அதிபர் டோனல்ட் டிரம்ப் தெரிவித்தார்.
சீனாவின் ஷென்சென் நகரில் நடைபெற்றுவரும் ஆசிய-பசிபிக் பொருளியல் ஒத்துழைப்பு மாநாட்டில் (ஏபெக்) கலந்துகொண்டுள்ள அவர், ‘ஃபாக்ஸ் நியூஸ்’ ஊடகத்திற்கு அளித்த நேர்காணலில் அதனைக் கூறினார்.
“அடுத்த இரண்டு அல்லது மூன்று ஆண்டுகளில் அதிநவீனப் புதிய சில்லுகள் உருவாகிவிடும். தற்போது மேம்பட்டதாகக் கருதப்படும் பிளாக்வெல் சில்லுகளைச் சீனாவுக்கு விற்க அப்போது அமெரிக்கா அனுமதி வழங்கலாம்,” என்றார் திரு டிரம்ப்.
திரு டிரம்ப்பின் பதவிக்காலம் 2029ஆம் ஆண்டு ஜனவரியில் முடிவடைகிறது.
அமெரிக்க-சீனத் தொழில்நுட்பப் போட்டியில் அச்சில்லுகள் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன.
சீன உளவு அமைப்புடன் தொடர்புடைய பெண் தொழிலதிபரான ஆலிஸ் ஹுவாங்குடன் திருமணம் கடந்த உறவாலும் சில்லுகள் கடத்தல் சந்தேகத்தாலும் என்விடியா தலைமை நிர்வாகி ஜென்சன் ஹுவாங் பதவி நீக்கம் செய்யப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, செயற்கை நுண்ணறிவுச் சில்லுகள் விவகாரம் மாநாட்டில் சூடுபிடித்துள்ளது.
முன்னதாக, பழைய எச்200 சில்லுகளை விற்க மட்டுமே அமெரிக்கா அனுமதித்தது.
சீன நிறுவனங்கள் செயற்கை நுண்ணறிவுச் சில்லுகளை அணுகுவதைத் தடுக்க ஏற்றுமதி கண்காணிப்பையும் அமெரிக்கா தீவிரப்படுத்தியுள்ளது.
இந்நிலையில், சீனாவிற்கு பிளாக்வெல் சில்லுகள் விற்பதைத் தடுக்கும் ‘ஏஐ ஓவர்வாட்ச்’ மசோதாவை அமெரிக்க செனட்டர்கள் ஜிம் பேங்க்ஸ், எலிசபெத் வாரன் ஆகியோர் இறுதிக்கட்டப் பேச்சுவார்த்தைக்குக் கொண்டுசென்றுள்ளனர்.
ஹுவாங்கின் கட்டாயப் பதவி விலகலும் டிரம்பின் அறிவிப்பும் அம்மசோதாவிற்கு மேலும் வலுசேர்த்துள்ளன.