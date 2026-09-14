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ஈரானில் தங்கி எண்ணெய் வளத்தை அமெரிக்கா கைப்பற்றக்கூடும்: டிரம்ப்

ஈரானில் தங்கி எண்ணெய் வளத்தை அமெரிக்கா கைப்பற்றக்கூடும்: டிரம்ப்

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ஈரான் போர் முடிந்தவுடன் பெட்ரோல் விலை வெகுவாகக் குறையும் என்று அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் கூறினார். - படம்: ஏஎஃப்பி

டூன்பெக்: அமெரிக்கா, ஈரானில் தங்கி அங்குள்ள எண்ணெய் வளத்தைக் கைப்பற்ற முடியும் என்று அமெரிக்க அதிபர் டோனல்ட் டிரம்ப் ஞாயிற்றுக்கிழமை (செப்டம்பர் 13) கூறியுள்ளார்.

வெனிசுவேலாவின் பரந்த எண்ணெய் இருப்பில் ஐந்தில் ஒரு பங்கைக் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டுவருவதற்கான அமெரிக்க முயற்சியுடன் இதனை அவர் ஒப்பிட்டுப் பேசினார்.

கூட்டங்களில் பங்கேற்பதற்கும் கோல்ஃப் போட்டியைப் பார்ப்பதற்கும் அவர் அயர்லாந்து சென்றுள்ளார்.

ஈரான் போர் இந்த ஆண்டு முடிவடையும் என்றும் வரும் நவம்பர் மாதம் அமெரிக்காவில் நடைபெறவிருக்கும் இடைத் தவணைக்காலத் தேர்தலுக்குப் பிறகு இது சாத்தியமாகலாம் என்றும் தாம் எதிர்பார்ப்பதாகத் திரு.டிரம்ப் மீண்டும் வலியுறுத்தினார்.

ஈரான் போர் முடிந்தவுடன் பெட்ரோல் விலை வெகுவாகக் குறையும் என்றும் அவர் கூறினார்.

ஐரி‌‌ஷ் பொதுவிருது கோல்ஃப் போட்டியில் அமெரிக்க அதிபர் பேசினார்.

மத்திய கிழக்கில் ஏற்பட்டுள்ள கொந்தளிப்பு எண்ணெய்ச் சந்தையை ஆட்டங்காணச் செய்துள்ளது. சவூதியின் எண்ணெய்க் குழாய் மீதான தாக்குதலைத் தொடர்ந்து திங்கட்கிழமை எண்ணெய் விலைகள் மீண்டும் உயரும் என்று வர்த்தகர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.

சரியான ஒப்பந்தத்தை மட்டுமே தாம் செய்யப்போவதாகவும் பலனற்ற ஒப்பந்தத்தைச் செய்யப்போவதில்லை என்றும் திரு.டிரம்ப் கூறினார்.

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அமைதிப் பேச்சுக்கு ஈரான் தொடர்ந்து அழைப்பு விடுப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார். இருப்பினும், டிரம்ப்பின் இந்தக் கருத்தை டெஹ்ரான் கடந்த காலத்தில் நிராகரித்துள்ளது.

ஆனால் அதிபர் மற்றொரு தெரிவையும் முன்வைத்தார். ஈரானுடன் தொடர்பில் இருப்பதுதான் அது. ஆகஸ்ட் மாதம் அறிவிக்கப்பட்ட வெனிசுவேலாவுடனான அமெரிக்க ஒப்பந்தத்தை இதற்கு அவர் உதாரணமாகக் சுட்டிக்காட்டினார்.

“வெனிசுலாவைப் போல நாங்கள் அங்கேயே தங்கி எண்ணெய் வளத்தைக் கைப்பற்ற முடிவு செய்யாவிட்டால், இறுதியில் நாங்கள் (ஈரானில் இருந்து) வெளியேறுவோம்,” என்று அதிபர் டிரம்ப் கூறினார்.

வெனிசுலாவிலிருந்து அமெரிக்காவிற்குக் கிடைத்த வருவாய் ‘போருக்கான செலவை பலமுறை ஈடுசெய்துவிட்டது’ என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.

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