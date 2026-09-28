Home
quick-news-icon

டீசல் ஏற்றுமதிக்குத் தடைவிதிப்பது குறித்து டிரம்ப் தீவிர பரிசீலனை

டீசல் ஏற்றுமதிக்குத் தடைவிதிப்பது குறித்து டிரம்ப் தீவிர பரிசீலனை

படம்: ஏஎஃப்பி

28 Sep 2026 - 1:08 pm

2 mins read

சிகாகோ: அமெரிக்காவில் டீசல் விலையேற்றத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில், டீசல் ஏற்றுமதிக்குத் தடைவிதிப்பது குறித்துத் தீவிரமாகப் பரிசீலித்து வருவதாக அந்நாட்டு அதிபர் டோனல்ட் டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார்.

அதே வேளையில், அரசாங்க அதிகாரிகள் மாற்று நடவடிக்கைகளில் தொடர்ந்து கவனம் செலுத்தி வருகின்றனர்.

கார்களுக்கான பெட்ரோல் விலையைச் சற்று உயர்த்தக்கூடும் என்பதால் டீசல் விலையேற்றம் குறித்துக் கவனமாக ஆராய்ந்து வருவதாக அதிபர் டிரம்ப் குறிப்பிட்டார்.

ஹோர்முஸ் நீரிணை வழியாக கப்பல் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாலும் ரஷ்ய எண்ணெய்ச் சுத்திகரிப்பு ஆலைகள் மீதான உக்ரேனின் தாக்குதல்களாலும் உலகளவில் எரிபொருள் சந்தை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், அறுவடைக்காலத்தில் டீசல் ஏற்றுமதியைக் கட்டுப்படுத்துமாறு பல அமெரிக்க மாநிலங்களின் ஆட்சியாளர்கள் திரு டிரம்ப்பிடம் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.

கடந்த ஆகஸ்ட் மாதத்தில் அமெரிக்காவின் டீசல் ஏற்றுமதி நாளொன்றுக்கு சராசரியாக இரண்டு மில்லியன் பீப்பாய்கள் என்ற வாராந்தரச் சாதனையை எட்டியது.

இந்நிலையில், குறுகியகால டீசல் ஏற்றுமதித் தடையால் ஏற்படும் விளைவுகள் குறித்து தேசியப் பொருளியல் மன்றத்தின் இயக்குநர் கெவின் ஹேசட், நிதியமைச்சர் ஸ்காட் பெசன்ட், அமெரிக்க வணிகப் பேராளர் ஜேமிசன் கிரீர் ஆகியோர் பகுப்பாய்வு செய்து வருகின்றனர்.

அதே நேரத்தில், ஏற்றுமதிக்குத் தடை விதிப்பதற்குப் பதிலாக டீசலுக்கான கலால் வரியைத் தற்காலிகமாக ரத்துசெய்யலாம் என்று எண்ணெய் நிறுவனங்களின் தலைமை நிர்வாகிகளும் தொழிற்குழுமங்களும் ஆலோசனை தெரிவித்துள்ளன.

கடந்த வாரம் அமெரிக்காவில் டீசல் சில்லறை விற்பனை விலையானது இதற்குமுன் இல்லாத அளவாகச் சராசரியாக ஒரு கேலனுக்கு (3.785 லிட்டர்) 6.50 டாலராக (S$8.31) உயர்ந்தது.

இவையும் உங்களுக்குப் பிடிக்கலாம்toggle-button-chevie

அனைத்துவகைச் செய்திகளும் ஒரே இடத்தில்.
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளின் பெண்கள் 200 மீட்டர் இறுதிப் போட்டியில் சிங்கப்பூரின் சாந்தி பெரேரா முதல் நிலையில் முடித்து மூவாண்டுகளுக்கு முன் தாம் வென்ற தங்கப் பதக்கத்தைத் தக்க வைத்துக்கொண்டார்.

200 மீட்டர் ஓட்டத்தில் மீண்டும் தங்கம் வென்றார் சாந்தி பெரேரா

27 Sep 2026 - 6:46 PM

சிங்கப்பூர்ப் பல்கலைக்கழக மாணவர்களிடையே இன, சமய நல்லிணக்கத்தை வளர்க்கும் நோக்குடன் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட ‘கம்யூனிட்டி ஆன் கேம்பஸ்’ இளையர் விழாவில் பல்வேறு பண்பாட்டு அங்கங்கள் இடம்பெற்றன.

இன, சமய நல்லிணக்கத்தை வலியுறுத்திய இளையர் விழா

28 Sep 2026 - 6:00 AM

மாணவர்கள், விவசாயத் தொழிலாளர்கள், அரசியல் கட்சிகள் நடத்தும் போராட்டங்கள் தொடர்பான விவரங்களையும் இனி தகவல் அறியும் உரிமையின்கீழ் பெற முடியாது. 

சட்டம், ஒழுங்கு குறித்துத் தகவல் கோரத் தமிழகத்தில் தடை

27 Sep 2026 - 3:15 PM

தமது 15 ஆண்டுகாலக் கனவை நனவாக்கும் வகையில், பெங்களூரிலிருந்து லண்டன் வரை காரிலேயே பயணம் செய்து சாதனை படைத்துள்ளார் திரு சேகர் நாராயணன்.

பெங்களூரிலிருந்து லண்டனுக்கு காரில் பறந்த முதியவர்

27 Sep 2026 - 7:00 AM

முன்னதாக, ஏற்றுமதிக்கு அரசாங்கம் தடைவிதிப்பதற்குப் பதிலாக நிறுவனங்களே முன்வந்து ஏற்றுமதியைக் கட்டுப்படுத்துவது தொடர்பில் எண்ணெய்ச் சுத்திகரிப்பு நிறுவனங்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்திவருவதாக எரிசக்தி அமைச்சர் கிறிஸ் ரைட் கடந்த வாரம் தெரிவித்திருந்தார்.

டீசல் ஏற்றுமதிக்கு அமெரிக்கா தடைவிதித்தால் பிரேசில், பிரிட்டன் போன்ற அதன் நட்பு நாடுகள் எரிபொருளைப் பெற அவசர நிலைக்குத் தள்ளப்படும். அதேநேரம், அமெரிக்காவில் டீசல் விலை பெரிதும் குறையலாம் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

குறிப்புச் சொற்கள்
அமெரிக்காடீசல்பெட்ரோல்ஏற்றுமதிடோனல்ட் டிரம்ப்

தொடர்புடைய செய்திகள்