Home
quick-news-icon

மத்திய கிழக்கு போர் குறித்து டிரம்ப், ஸி பேச்சுவார்த்தை

மத்திய கிழக்கு போர் குறித்து டிரம்ப், ஸி பேச்சுவார்த்தை

படம்: ஏஎஃப்பி

26 Sep 2026 - 2:42 pm

2 mins read

நியூயார்க்: அமெரிக்க அதிபர் டோனல்ட் டிரம்ப்புக்கும் சீன அதிபர் ஸி ஜின்பிங்கும் இடையிலான சந்திப்பின் போது மத்திய கிழக்கு போர் குறித்து விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டது.

அதேவேளையில், ஹோர்முஸ் நீரிணையை மீண்டும் திறக்கவும், போரை நிறுத்தவும் ஏழு நாள் திட்டத்தை ஏற்கும்படி ஈரான் அமெரிக்காவை வலியுறுத்தியது.

மத்திய கிழக்கு எண்ணெய்யைச் சீனா பெரிதும் நம்பியுள்ளது. செங்கடலில் ஹூதி கிளர்ச்சியாளர்களால் தொடரும் நெருக்கடி, ஈரானின் அச்சுறுத்தல்கள் காரணமாக விநியோகம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

கடந்த ஜூன் மாதம் அமல்படுத்தப்பட்ட போர்நிறுத்த ஒப்பந்தத்திற்கு அமெரிக்காவும் ஈரானும் திரும்ப வேண்டும் என்று அதிபர் ஸி வலியுறுத்தினார்.

விரிவான தீர்வைக் காண இரு நாடுகளும் பேச்சுவார்த்தையைத் தொடர வேண்டும் என்றும் திரு ஸி கேட்டுக்கொண்டார்.

இதனிடையே, ஈரானுக்கு ஆதரவு வழங்கக்கூடாது என்று அதிபர் ஸியிடம் டிரம்ப் எச்சரித்தார். சீனா ஒருபோதும் ஆதரவு அளிக்காது என்று பெய்ஜிங் தரப்பில் உறுதியளிக்கப்பட்டது.

சீனாவுக்கான அமெரிக்கத் தூதர் டேவிட் பர்டியூ இந்தத் தகவலைத் தெரிவித்தார்.

அமெரிக்காவுக்கு மூன்று நாள் அதிகாரத்துவப் பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார் சீன அதிபர் ஸி. பயணத்தின் கடைசி நாள் சந்திப்பில் மத்திய கிழக்கு போர் குறித்து தலைவர்கள் பேசியதாக அதிகாரிகள் கூறினர்.

இவையும் உங்களுக்குப் பிடிக்கலாம்toggle-button-chevie

அனைத்துவகைச் செய்திகளும் ஒரே இடத்தில்.
தமது குடும்பச் செல்வங்களை வீட்டின் பூசை அறையில் வைத்துப் படம்பிடித்து, அதனைத் தனது சமூக ஊடகப் பக்கத்தில் காணொளியாகப் பதிவிட்டார் மதுமிதா.

இணையத்தில் ‘செல்வ’ காணொளி; நகை, பணத்தை அள்ளிச் சென்ற கொள்ளையர்கள்

26 Sep 2026 - 1:09 PM

பாலர் பள்ளிக் கல்வியாளர்கள் கொண்டாட்ட நிகழ்ச்சி, மரினா பே சேண்ட்சில் உள்ள சேண்ட்ஸ் கண்காட்சி, மாநாட்டு மண்டபத்தில் சனிக்கிழமை (செப்டம்பர் 26) நடைபெற்றது.

பாலர் பள்ளிக் கல்வியாளர்க்கு 2027ல் அதிபர் விருது அறிமுகம்

26 Sep 2026 - 12:59 PM

முன்பதிவு செய்தவர்களுக்குச் சராசரியாக 161.67 வெள்ளியும், பற்றுச்சீட்டுகள் வைத்துள்ளவர்களுக்குச் சராசரியாக 58.03 வெள்ளியும் கிடைக்கும்.

ஜெட்ஸ்டார் வாடிக்கையாளர்களுக்கு $11.4 மில்லியன் திருப்பித் தர உத்தரவு

26 Sep 2026 - 11:52 AM

சிங்கப்பூரின் மக்கள்தொகை 1.6 விழுக்காடு அதிகரித்தது.

6.21 மில்லியனுக்கு உயர்ந்த சிங்கப்பூர் மக்கள்தொகை

25 Sep 2026 - 5:26 PM

பல மாதங்களாக நடைபெறும் மத்திய கிழக்கு மோதலால், உலக வர்த்தக வழிகள் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.

ஐநா பொதுச் சபைக் கூட்டத்தின்போது கத்தார் சமரசக்காரர்கள் மூலமாக அமெரிக்காவுக்கும் ஈரானுக்கும் இடையில் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டது.

இந்நிலையில், அமைதித் திட்டத்திற்குத் திரும்பும் சீனாவின் கோரிக்கையை ஈரான் வரவேற்றது.

புதிய திட்டத்திற்கு அமெரிக்கா ஒப்புக்கொண்டால் ஹோர்முஸ் நீரிணை உடனடியாகத் திறக்கப்படும் என்று ஈரான் வெளியுறவு அமைச்சர் அப்பாஸ் அராக்ச்சி தெரிவித்தார்.

மேலும், லெபனான் உட்பட அனைத்து முனைகளிலும் போர் நிறுத்தப்படும் என்றும் அவர் கூறினார்.

“ஆனால், இதற்காக அமெரிக்கா தனது தடைகளை நீக்க வேண்டும். உறைந்த நிலையில் உள்ள ஈரானின் நிதியை விடுவிக்க வேண்டும்,” என்று அப்பாஸ் குறிப்பிட்டார்.

இதற்கிடையே, செயற்கை நுண்ணறிவு தொடர்புடைய பிரச்சினைகளைத் தீர்த்துக்கொள்ள சீனாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் இடையில் புதிய தகவல் பரிமாற்ற கட்டமைப்பு உருவாக்கப்படவுள்ளது.

குறிப்புச் சொற்கள்
டோனல்ட் டிரம்ப்ஸி ஜின்பிங்ஈரான் போர்

தொடர்புடைய செய்திகள்