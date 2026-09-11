Home
quick-news-icon

இந்திய-ரஷ்ய உறவுகளில் நம்பிக்கையே அடிப்படை: பியுஷ் கோயல்

இந்திய-ரஷ்ய உறவுகளில் நம்பிக்கையே அடிப்படை: பியுஷ் கோயல்

2 mins read
இருநாடுகளும் 2030க்குள் $100 மில்லியன் இருவழி வர்த்தகத்துக்கு இலக்கு
6329692a-2059-4890-ab49-8b98ea6864a5
இந்தியாவின் வர்த்தகத் தொழில்துறை அமைச்சர் பியுஷ் கோயல், ரஷ்யாவின் தொழில்துறை வர்த்தக அமைச்சர் அன்டொன் அலிகனோவ் இருவரும் வியாழக்கிழமை (செப்டம்பர் 10) இந்தியத் தலைநகர் புதுடெல்லியில் சந்தித்தனர். - படம்: இந்துஸ்தான் டைம்ஸ்

புதுடெல்லி: இந்தியாவும் ரஷ்யாவும் தரப்புக்கு $50 மில்லியன் என 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் $100 மில்லியன் மதிப்புள்ள இருநாட்டு வர்த்தகத்தை எட்ட செயலாற்றுவதாக இந்திய வர்த்தகத் தொழில்துறை அமைச்சர் பியுஷ் கோயல் வியாழக்கிழமை (செப்டம்பர் 10) தெரிவித்தார்.

புதிய இருநாட்டு முதலீட்டு ஒப்பந்தம் (பிஐடி) குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தவும் பிரிக்ஸ் உச்சநிலை மாநாட்டில் கலந்துகொள்ளவும் ரஷ்ய தொழில்துறை வர்த்தக அமைச்சர் அன்டொன் அலிகனோவ் அந்நாட்டு அதிபர் புட்டினின் குழுவுடன் இந்தியாவுக்கு வருகை தந்துள்ளார்.

புதுடெல்லியிலுள்ள பாரத் மண்டபத்தில் வியாழக்கிழமை தொடங்கிய அனைத்துலகத் தொழில் கண்காட்சியில், இந்தியா - ரஷ்யா வர்த்தகப் பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது.

அந்நிகழ்வில் ரஷ்ய அமைச்சர் முன்னிலையில் உரையாற்றிய திரு பியுஷ் அவரது கருத்தை முன்வைத்தார்.

இருநாட்டு முதலீட்டாளர்களுக்கும் அவர்களது முதலீடுகளுக்கு பிஐடி ஒப்பந்தம் சட்டப்படி உத்தரவாதம் அளிக்கும் எனவும் அவர் தெரிவித்தார். மேலும் ரஷ்யாவின் தலைமையில் இந்திய-யுரேஷிய பொருளியல் ஒன்றியம் என்ற அமைப்பை (இஏஇயு) உருவாக்குவதற்கான பேச்சுவார்த்தைகள் விரைவில் முடிப்பதற்கு இரு நாடுகளும் கடப்பாடு கொண்டுள்ளதையும் அவர் விளக்கினார்.

அந்த அமைப்பில் செய்யப்படவுள்ள தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தத்தில் ஆர்மேனியா, பெலாரூஸ், கஸக்ஸ்தான், கிர்கிஸ்தான் உட்பட்டவை உறுப்பு நாடுகளாக அமையவுள்ளன.

ரஷ்யாவின் யுஏசி நிறுவனத்திடமிருந்து 105 ஐஎல்-114-300 ரகப் பயணிகள் விமானங்களை வாங்க மூன்று இந்திய நிறுவனங்கள் ஒப்பந்தம் செய்துள்ளன. பினாக்கிள் ஏர், ஸ்லீக், ஏர் கேரளா ஆகிய நிறுவனங்களுக்கு இவை விநியோகிக்கப்படவுள்ளன. 68 இருக்கைகள் கொண்ட அந்த விமானங்களை இந்தியாவிலேயே தயாரிப்பதற்கான ஒப்பந்தமும் விரைவில் கையெழுத்தாகவுள்ளது.

இரு அமைச்சர்களும் வர்த்தகப் பேச்சுவார்த்தையில் பல முக்கிய அம்சங்களை ஆராய்ந்தனர்.

இவையும் உங்களுக்குப் பிடிக்கலாம்toggle-button-chevie

அனைத்துவகைச் செய்திகளும் ஒரே இடத்தில்.
தமிழறிஞரும் பட்டிமன்ற நடுவருமான சாலமன் பாப்பையா.

சாலமன் பாப்பையா காலமானார்

11 Sep 2026 - 4:41 PM

ஆசைத்தம்பி மாணிக்கம்.

இந்தியாவில் உள்ள சிங்கப்பூர் கூட்டு நிறுவனத்தின்மீது வழக்கு

11 Sep 2026 - 7:03 PM

கோனி தீவில் அமைக்கப்பட்டுள்ள வெளிப்புற நடவடிக்கைப் நிலையத்தின் (ஓபிஎஸ்) நடவடிக்கை ஒன்றில் ஈடுபட்டுப் பார்த்த பிரதமர் லாரன்ஸ் வோங்.

கோனி தீவில் புதிய ‘ஓபிஎஸ்’ நிலையம் திறப்பு

11 Sep 2026 - 5:17 PM

ட்ரூ சிங்கப்பூர் குழுமம், 400 மில்லியன் ஹாங்காங் டாலருக்கு (S$64 மில்லியன்) அதிகமாக கடன்களை வைத்துள்ளது.

ட்ரூ ஃபிட்னஸ், ட்ரூ யோகா கடனால் மூடப்படுகிறது; வாடிக்கையாளர்களுக்கு $63,000க்கு மேல் இழப்பு

11 Sep 2026 - 11:41 AM

ரஷ்யாவுக்கான ஏற்றுமதியில் இந்தியா பின்தங்கியுள்ளதை இந்தியா முன்வைத்தது. இந்திய ஏற்றுமதிகளை அதிகரித்து அதனை எப்படி சமமாக்குவது என்பதும் வேளாண் உற்பத்தி, மருந்துப்பொருள்கள், ஆடைகள், துணி வர்த்தகம் போன்றவற்றை அதிகமாக ஏற்றுமதி செய்வது போன்றவையும் விவாதிக்கப்பட்டன.

இந்திய அரசாங்கத் தரவகளின்படி இருதரப்பு வர்த்தகம் சாதனை அளவாக 2024-2025 ஆம் ஆண்டில் $68.7 பில்லியன் இருந்து பிறகு 2025-2026ல் $60 பில்லியனாகக் குறைந்துள்ளது.

ரஷ்யாவுக்கான இந்திய ஏற்றுமதி $5 பில்லியன் மட்டுமே. ஆனால் இந்தியாவில் ரஷ்யா $55 பில்லியனுக்குமேல் இறக்குமதி செய்துள்ளது. எரிபொருளே ரஷ்யாவில் இருந்து இந்தியா அதிகமாக இறக்குமதி செய்யும் முக்கியப் பொருளாக விளங்குகிறது.

குறிப்புச் சொற்கள்
ர‌ஷ்யாஇந்தியாவர்த்தக, தொழில் அமைச்சுவர்த்தகம்தொழில்தொழில்துறைஅமைச்சர்ஒப்பந்தம்தடையற்ற வணிகம்

தொடர்புடைய செய்திகள்