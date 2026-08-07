Home
quick-news-icon
toggle-button-chevie
2026 தேசிய தினம் தொடர்பான அண்மைச் செய்திகளை இங்கே பெறுங்கள்

தற்காப்பு ஒப்பந்தத்தில் துருக்கி, சவூதி அரேபியா, பாகிஸ்தான் கையெழுத்து

தற்காப்பு ஒப்பந்தத்தில் துருக்கி, சவூதி அரேபியா, பாகிஸ்தான் கையெழுத்து

2 mins read
b6ccaf04-b439-4582-b71b-120427037d54
(இடமிருந்து) துருக்கிய அதிபர் தயிப் எருதுவான், சவூதி அரேபியப் பட்டத்து இளவரசர் முகம்மது பின் சல்மான், பாகிஸ்தான் பிரதமர் ‌‌ஷபாஸ் ‌‌‌ஷாரிஃப் ஆகியோர் கூட்டுத் தற்காப்பு ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டனர். - படம்: ராய்ட்டர்ஸ்
Google News Preferred Icon

மெக்கா: சவூதி அரேபியா, துருக்கி, பாகிஸ்தான் ஆகியவை கூட்டுத் தற்காப்பு ஒப்பந்தம் ஒன்றில் கையெழுத்திட்டுள்ளன.

மூன்று நாடுகளில் ஏதாவது ஒன்றின்மீது தாக்குதல் நடத்துவது மூன்று நாடுகளின்மீதும் தாக்குதல் நடத்துவதைப் போல கருதப்படும் என்று ஒப்பந்தம் கூறுகிறது.

சவூதி அரேபியாவின் மெக்கா நகரில் சவூதி பட்டத்து இளவரசர் முகம்மது பின் சல்மான், துருக்கிய அதிபர் ரிசப் தயிப் எருதுவான், பாகிஸ்தான் பிரதமர் ‌ஷெபாஸ் ‌‌‌ஷரிஃப் ஆகியோர் சந்தித்துக்கொண்டபோது ஒப்பந்தம் குறித்து அறிவிக்கப்பட்டது.

அமெரிக்காவுக்கும் ஈரானுக்கும் இடையிலான போர் காரணமாக ஹோர்முஸ் நீரிணை, செங்கடல் ஆகியவற்றின் போக்குவரத்து கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் பாதுகாப்பு உறவுகளை வலுப்படுத்த மூன்று நாடுகளும் முனைந்தன.

சவூதி அரேபியாவும் பாகிஸ்தானும் ஏற்கெனவே கடந்த ஆண்டு கூட்டுத் தற்காப்பு ஒப்பந்தத்தை அறிவித்தன.

பிப்ரவரி 28ஆம் தேதி அமெரிக்காவும் இஸ்ரேலும் ஈரான்மீது தாக்குதல் நடத்தியதை அடுத்து ஈரானும் அதன் நட்பு நாடுகளும் சவூதி அரேபியாமீதும் பிற வளைகுடா நாடுகள்மீதும் தாக்குதல்களைத் தொடுத்து கப்பல் போக்குவரத்துக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தின. ஈரானின் ஆதரவுபெற்ற ஹூதி கிளர்ச்சிக் குழு சவூதியால் வழிநடத்தப்படும் கூட்டணியின் ஆதரவுபெற்ற அரசாங்க வீரர்களுக்கு எதிராக ஏமனில் சண்டையிட்டுவருகின்றன.

துருக்கி, நேட்டோ கூட்டணியின் உறுப்பு நாடுகளில் ஒன்று. அமெரிக்காவின் மற்றொரு நட்பு நாடான சவூதி அரேபியா, உலகின் ஆகப் பெரிய அளவில் எண்ணெய்யை ஏற்றுமதி செய்யும் நாடுகளில் ஒன்று. பாகிஸ்தான் அணுவாயுத ஆற்றல் கொண்ட ஒரே முஸ்லிம் நாடு. இந்த மூன்றில் ஏதேனும் ஒன்றின்மீது தாக்குதல் நடத்தினால் மூன்று நாடுகளின்மீதும் தாக்குதல் நடத்தியதாகக் கருதப்படும் என்று பாகிஸ்தான் அதிபர் ‌ஷெபாஸ் ‌‌‌ஷரிஃப் வலியுறுத்தினார்.

2023ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 7ஆம் தேதி, இஸ்ரேல்மீது ஹமாஸ் போராளிகள் நடத்திய தாக்குதலைத் தொடர்ந்து மத்திய கிழக்கு வட்டாரத்தில் போர் மூண்டு, கிட்டத்தட்ட மூன்று ஆண்டுகளாகப் பதற்றநிலை நீடித்துவருகிறது.

இவையும் உங்களுக்குப் பிடிக்கலாம்toggle-button-chevie

அனைத்துவகைச் செய்திகளும் ஒரே இடத்தில்.
தலைமை நீதிபதி சுந்தரேஷ் மேனன்.

சுந்தரேஷ் மேனனுக்கு ‘ஆர்டர் ஆஃப் தெமாசெக்’ உச்சத் தகுதி விருது

08 Aug 2026 - 2:17 PM

ஃபன் காபி சிங்கப்பூரின் ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம் பக்கங்களும் முடக்கப்பட்டுள்ளன.

‘ஃபன் காபி’ நிறுவன மோசடி: 200 பேர் 16.34 மில்லியன் இழப்பு

07 Aug 2026 - 10:22 PM

மாஜு பகுதி உட்பட சிங்கப்பூரில் அடிக்கடி காணப்படும் மக்காவ் வகை நீண்டவால் குரங்குகள்.

மாஜு காட்டில் வாழும் நீண்டவால் ‘மக்காவ்’ குரங்குகளுக்குக் கருத்தடை

07 Aug 2026 - 9:12 PM

ஹவ்காங் அவென்யூ 6க்கும் அவென்யூ 10க்கும் இடையே சாலையில் சறுக்கி கவிழ்ந்து கிடக்கும் கார். விபத்தில் 38 வயது ஆடவர் உயிரிழந்தார்.

ஹவ்காங்கில் கார் சறுக்கி ஆடவர் மரணம்

07 Aug 2026 - 9:32 PM

மத்திய கிழக்கில் உள்ள பெரும்பாலான நாடுகளில் எல்லை தாண்டிய தாக்குதல்கள், ஏவுகணைத் தாக்குதல்கள், ஆளில்லா வானூர்தி வழி தாக்குதல்கள் ஆகியவை இடம்பெற்றுவருகின்றன.

குறிப்புச் சொற்கள்
சவூதி அரேபியாபாகிஸ்தான்துருக்கிதற்காப்புஒப்பந்தம்

தொடர்புடைய செய்திகள்