அதிபர் இல்லாத நேரத்தில் வெள்ளை மாளிகை அருகே சுடப்பட்ட இரு வீரர்கள்

சம்பவம் நிகழ்ந்த பகுதியைக் காவல்துறை தனது கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்தது. - படம்: ஏஎஃப்பி

வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவின் வாஷிங்டன் நகரில் வெள்ளை மாளிகை அருகே தேசிய பாதுகாப்புப் படையைச் சேர்ந்த இருவர் துப்பாக்கியால் சுடப்பட்டனர்.

புதன்கிழமை (நவம்பர் 26) நடைபெற்ற அந்தச் சம்பவத்தின் தொடர்பில் ஒரு சந்தேக நபர் சுட்டு பிடிக்கப்பட்டுள்ளதாக வாஷிங்டன் நகரில் காவல்துறை கூறியது.

மேலும், சம்பவம் நிகழ்ந்த பகுதி முழுமையான பாதுகாப்புக்குள் வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அது தெரிவித்தது.

துப்பாக்கிச்சூட்டு சம்பவம் குறித்து அதிபரிடம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாக வெள்ளை மாளிகை பேச்சாளர் திருவாட்டி கரோலின் லீவிட் கூறினார்.

சம்பவம் நிகழ்ந்தபோது அதிபர் டோனல்ட் டிரம்ப் விடுமுறையைக் கழிப்பதற்காக ஃபுளோரிடா மாநிலத்தின் பாம் கடற்கரை உல்லாச மாளிகையில் இருந்ததாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது.

துணை அதிபர் ஜே.டி.வான்ஸும் நகரில் இல்லை, அவர் கெண்டக்கி மாநிலம் சென்றுவிட்டதாகக் கூறப்பட்டது.

அதனால், சம்பவத்திற்குப் பிறகு வெள்ளை மாளிகையின் செயல்பாடு முடக்கி வைக்கப்பட்டது.

வெள்ளை மாளிகை அருகே துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தப்பட்டதை உள்துறைப் பாதுகாப்புச் செயலாளர் கிறிஸ்டி நோயெம் சமூக ஊடகங்கள் வாயிலாகத் தெரிவித்தார்.

சம்பவ இடத்தில் காவல்துறையினர் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

சம்பவம் குறித்து மேல் விவரங்களைத் திரட்ட உள்ளூர் காவல்துறையுடன் இணைந்து தமது துறை பணியாற்றி வருவதாக அவர் கூறினார்.

உள்ளூர் நேரம் புதன்கிழமை பிற்பகல் 2.15 மணியளவில் (சிங்கப்பூர் நேரம் வியாழன் அதிகாலை 3.15 மணி) இரு வெடிப்புச் சத்தங்களைக் கேட்டதாகவும் சிறுபிள்ளைகளும் இதர மக்களும் ஓடுவதைக் கண்டதாகவும் வெள்ளை மாளிகை அருகே வாடகை வாகனத்தில் இருந்த ஸ்டேஸி வாட்டர்ஸ் என்னும் 43 வயதுப் பெண்மணி ஊடகங்களிடம் கூறினார்.

