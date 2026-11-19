சைபர்ஜெயா: தேசிய முன்னெச்சரிக்கை அமைப்பின் மூலம் அவசரகால அறிவிப்புகளைப் பெறுவதற்கு, கைப்பேசிப் பயனர்கள் தங்கள் சாதனங்களின் இயங்குதளத்தைப் புதுப்பித்துக்கொள்ள வேண்டும். இந்த அமைப்பு கட்டம் கட்டமாகச் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
மலேசிய தகவல் தொடர்பு, பல்லூடக ஆணையம் தெரிவித்துள்ளபடி, இந்த முன்னெச்சரிக்கை அமைப்பானது ‘செல் பிராட்காஸ்ட்’ தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்துகிறது. இதன் மூலம், குறிப்பிட்ட புவியியல் எல்லைக்குள் இருக்கும், அதற்கு ஏற்ற வசதி கொண்ட கைப்பேசிகளுக்கு ஒரே நேரத்தில் அவசரகால அறிவிப்புகளை அனுப்ப முடியும்.
இந்த அமைப்பைப் பயன்படுத்துவதற்கு, பயனர்கள் கூடுதல் செயலிகளைப் பதிவிறக்கம் செய்யவோ அல்லது ஏதேனும் ஒரு குறிப்பிட்ட சேவையில் பதிவு செய்யவோ அல்லது சந்தா சேரவோ தேவையில்லை.
ஒரு பூர்வாங்க வழிகாட்டியாக, EWS எச்சரிக்கைகளைப் பெறுவதற்குத் தேவையான குறைந்தபட்ச சாதனத் தேவைகள், இறுதி தொழில்நுட்ப சரிபார்ப்புக்கு உட்பட்டவை.
ஐஓஎஸ் 27.2 அல்லது அதன் அண்மைய பதிப்பில் இயங்கும் ஐஃபோன், புதிய மாதிரிகள், ஆண்ட்ராய்டு 12 அல்லது அதன் அண்மைய பதிப்பில் இயங்கும் ஆண்ட்ராய்டு கைப்பேசிகள், EMUI 16 அல்லது அதன் அண்மைய பதிப்பில் இயங்கும் ஹுவாவெய் கைப்பேசிகள் ஆகும் என ஆணையம் வியாழக்கிழமை (நவம்பர் 19) அன்று தெரிவித்தது.
பயனர்கள் தங்கள் சாதனங்களுக்குக் கிடைக்கக்கூடிய அண்மைய மென்பொருள் புதுப்பிப்புகளை நிறுவவும், புதுப்பிப்பு செயல்முறைக்குப் பிறகு தங்கள் கைப்பேசிகளை மறுதொடக்கம் செய்யவும், மற்றும் பொருந்தக்கூடிய இடங்களில் அவசரகால எச்சரிக்கை அமைப்புகள் இயக்கப்பட்டிருப்பதை உறுதி செய்யவும் அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
முன்னதாக, EWS-ஐ அறிமுகப்படுத்தவும், எச்சரிக்கை வழங்கும் வழிமுறையை விளக்கவும், பொது விழிப்புணர்வையும் தயார்நிலையையும் அதிகரிப்பதில் ஒத்துழைப்பை வலுப்படுத்தவும் ஆணையம், ஊடகங்களுடன் ஒரு சிறப்பு விளக்கக் கூட்டத்தை நடத்தியது.
சைபர்ஜெயாவில் உள்ள ஆணையத்தின் கட்டடத்தில் நடத்தப்பட்ட ஒரு உள் தொழில்நுட்பச் சோதனை மூலமான செயல்விளக்கமும் இந்த அமர்வில் இடம்பெற்றிருந்தது.
வியாழக்கிழமை மேற்கொள்ளப்பட்ட இந்த நடவடிக்கை, விரிவான அளவில் நடைமுறைப்படுத்துவதற்குத் தயாராகும் பொருட்டு, அமைப்பை மதிப்பீடு செய்யவும் மேம்படுத்தவும் நடத்தப்பட்ட ஒரு உள் தொழில்நுட்பச் சோதனை என்று ஆணையம் தெளிவுபடுத்தியது.
மலேசியாவின் தேசிய அவசரகால முன் எச்சரிக்கை அமைப்பு (EWS), நவம்பர் 23ஆம் தேதியன்று நாடாளுமன்ற வளாகப் பகுதியில் ஒரு மாதிரிச் சோதனைக்கு உட்படுத்தப்படும். அதனைத் தொடர்ந்து, நவம்பர் 29ஆம் தேதி அன்று நாடு தழுவிய அளவில் சோதனை மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது.