Home
quick-news-icon

மீண்டும் ஈரானுக்கு எதிராகத் தாக்குதல் நடத்திய அமெரிக்கா

மீண்டும் ஈரானுக்கு எதிராகத் தாக்குதல் நடத்திய அமெரிக்கா

2 mins read
bc3476a6-2c83-4189-9b02-eaca0b895311
கடந்த வெள்ளிக்கிழமை (ஜூலை 10) ஹோர்முஸ் நீரிணை வழியாகப் போன கப்பல் ஒன்று. - படம்: ஏஎஃப்பி

வா‌ஷிங்டன்: ஈரானுக்கு எதிராகத் தாங்கள் மறுபடியும் தாக்குதல் நடத்தியிருப்பதாக அமெரிக்க ராணுவம் சனிக்கிழமை (ஜூலை 11) தெரிவித்தது.

ரான் வேண்டுமென்றே ஹோர்முஸ் நீரிணையில் ஒரு சரக்குக் கப்பல்மீது தாக்குதல் நடத்தியதாகக் கூறப்படுவதைத் தொடர்ந்து தாங்கள் அவ்வாறு செய்ததாக அமெரிக்க ராணுவம் குறிப்பிட்டது.

ஹோர்முஸ் நீரிணை மூடல்

இந்நிலையில், ஹோர்முஸ் நீரிணை மூடப்பட்டுள்ளதாக ஈரான் முன்னதாக அறிவித்தது. அனுமதி வழங்கப்படாத பாதை வழியாகக் கப்பல் ஒன்றை ஈரான் தாக்கியதைத் தொடர்ந்து ஹோர்முஸ் மூடல் குறித்து அறிவிக்கப்பட்டது.

அந்நடவடிக்கைக்குப் பதில் நடவடிக்கை ஏதேனும் எடுக்கப்பட்டால் அதற்கான மறுபதிலடி மிகவும் மோசமாக இருக்கும் என்று ஈரான் எச்சரித்தது.

கடந்த சில நாள்காக அமெரிக்காவும் ஈரானும் ஒன்றை மற்றொன்று தாக்கிவரும் நிலையில் அமெரிக்க அதிபர் டோனல்ட் டிரம்ப் போர்நிறுத்த ஒப்பந்தம் இப்போது நடப்பில் இல்லை என்று அறிவித்திருந்தார். எனினும், பேச்சுவார்த்தை தொடரக்கூடும் என்றும் அவர் கூறியிருந்தார்.

ஈரான் போரால் மத்திய கிழக்கு வட்டாரம் நிலைத்தன்மையின்றி இருந்துவருகிறது. ஹோர்முஸ் நீரிணையை ஈரான் மூடிவந்துள்ளதால் எரிசக்தி விலை அதிகரித்துவந்துள்ளது. அதனால் உலகளவில் பணவீக்கம் மோசமடைந்துள்ளது.

ஹோர்முஸ் நீரிணையில் பல கப்பல்கள் அனுமதிக்கப்படாத பாதையில் சென்றதாகவும் அதுகுறித்துப் பலமுறை எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்ட பிறகும் அக்கப்பல்கள் அவற்றைப் பொருட்படுத்தவில்லை என்றம் ஈரான் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளது.

போருக்கு முன்பு ஹோர்முஸ் நீரிணை வழியாகத்தான் உலகளவில் பயன்படுத்தப்படும் கச்சா எண்ணெய், எல்என்ஜி எரிவாயுவில் ஐந்தில் ஒரு பங்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது. அவ்வட்டாரத்தில் அமெரிக்காவின் தலையீடு இல்லாமல் இருக்கும் வரை ஹோர்முஸ் நீரிணை மூடியிருக்கும் என்று ஈரானின் புரட்சிக் காவற்படை சொன்னது.

இவையும் உங்களுக்குப் பிடிக்கலாம்toggle-button-chevie

அனைத்துவகைச் செய்திகளும் ஒரே இடத்தில்.
சம்பவம் நடந்த இடத்தில் காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தினர்.

லாவண்டர் சம்பவத்தில் ஆடவர் காயம்

11 Jul 2026 - 5:01 PM

சீனாவின் ஷெஜியாங் மாநிலத்தில் உள்ள வென்ஷோவில் ‘பவி’ புயல் நெருங்குவதற்கு முன்பு காற்றும் மழையும் தீவிரமடைந்ததால் விவசாயிகள் தங்களது நெல் வயலில் நாற்றுத் தட்டுகளை வைக்கின்றனர்.

பவி புயல் நெருங்குவதால் சீனாவில் ஒரு மில்லியன் பேர் வெளியேற்றப்பட்டனர்

11 Jul 2026 - 8:17 PM

கனடாவுக்குப் பயணம் மேற்கொண்டு பனாமா-கானா இடையிலான ஆட்டத்தையும் நியூசிலாந்துக்கு எதிராக எகிப்து களமிறங்கிய ஆட்டத்தையும் நேரில் கண்டு மகிழ்ந்த (இடமிருந்து) திரு சங்கர் செல்வம், திரு கோபால், திரு சரணவனன் நராஜா.

நிகரற்ற அனுபவத்தைத் தந்த உலகக் கிண்ணப் பயணம்

12 Jul 2026 - 6:00 AM

பெண்கள் இலவசப் பயணத் திட்டத்தால் தனியார் பேருந்துகளில் பயணிகள் கூட்டம் குறைந்து, வருவாய் இழப்பு ஏற்பட்டு வருவதாகத் தனியார் பேருந்து நிறுவனங்கள் கூறி வந்தன.

பெண்கள் இலவசப் பயணம்: தனியார் பேருந்து உரிமையாளர்கள் வேலை நிறுத்தம்

10 Jul 2026 - 6:23 PM

இரு அடுக்குக் கொண்ட ஏர்பஸ் ஏ380, போயிங் பி747 ரக பெரிய விமானங்களைத் தவிர, மற்ற அனைத்து ரக விமானங்களுக்கு ஆதரவளிக்கும் வகையில் இந்தப் புதிய கட்டடம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

சாங்கி விமான நிலையத்தில் முனையத்திற்கு அப்பால் நிறுத்தப்படும் விமானங்களுக்கான புதிய கட்டடம்

10 Jul 2026 - 8:21 PM

சிங்கப்பூர்க் கடல்துறை, துறைமுக ஆணையத்தின் பாசிர் பாஞ்சாங் கப்பல் முணையம்.

உலகின் தலைசிறந்த கடல்துறை மையமாக சிங்கப்பூர் 13வது ஆண்டாகத் தேர்வு

10 Jul 2026 - 3:28 PM

கட்டுமானப் பிரச்சினைகள் கண்டறியப்பட்ட 37 மாடிக் கட்டடம்.

தூண்கள் வளைந்த 37 மாடிக் கட்டடத்தின் 15 தளங்களை மீண்டும் கட்ட முடிவு

09 Jul 2026 - 4:32 PM

சிறப்பு விருந்தினரான நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் விக்ரம் நாயருடன் லிஷா குழுவினர்.

ஆதரவாளர்களைச் சிறப்பித்த லி‌‌‌ஷா

08 Jul 2026 - 7:32 AM

1983ஆம் ஆண்டு முதல் எஸ்பிஎஸ் டிரான்சிட் நிறுவனம் தெம்பனிசில் பேருந்துச் சேவைகளை இயக்கி வருகிறது.

43 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, தெம்பனிஸ் பேருந்துச் சேவை கைமாறியது

06 Jul 2026 - 5:49 PM

விசாரணை நடத்திய தொற்றுநோய் தடுப்பு அமைப்பின் உணவு மற்றும் நோய் பரப்பும் கிருமிப் பிரிவைச் சேர்ந்த அதிகாரிகள்.

நச்சுணவு பாதிப்புடன் தொடர்புடைய 55 உணவுக் கூடங்கள், உணவகங்கள்

29 Jun 2026 - 8:42 PM

டிரம்ப் தந்த ‘உத்தரவு’

ஈரான்மீது தாக்குதல் நடத்த திரு டிரம்ப் உத்தரவிட்டார் என்று அமெரிக்க மத்திய தளபத்தியம் தெரிவித்தது. இதுகுறித்து கேட்கப்பட்டதற்கு வெள்ளை மாளிகை உடனடியாகக் கருத்து தெரிவிக்கவில்லை.

ஹோர்முஸ் நீரிணையில் கப்பல்கள்மீது தாக்குதல் நடத்துவதை நிறுத்தப்போவதாக டெஹ்ரான் வெளிப்படையாக அறிவிக்கவேண்டும் என்றும் அந்த நீரிணையில் எல்லா பாதைகளிலும் கட்டணம் வசூலிக்கக்கூடாது என்றும் வா‌ஷிங்டன் நிபந்தனைகளை விதித்துள்ளதாக மூத்த அமெரிக்க அதிகாரிகள் கூறியுள்ளனர்.

அதேவேளை, அமெரிக்கா போர்நிறுத்த ஒப்பந்ததை மீறிவிட்டதாக ஈரானிய வெளியுறவு அமைச்சர் அபாஸ் அராக்சி குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.

குறிப்புச் சொற்கள்
உலகம்ஈரான்அமெரிக்காதாக்குதல்

தொடர்புடைய செய்திகள்