வாஷிங்டன்: ஈரானுக்கு எதிராகத் தாங்கள் மறுபடியும் தாக்குதல் நடத்தியிருப்பதாக அமெரிக்க ராணுவம் சனிக்கிழமை (ஜூலை 11) தெரிவித்தது.
ஈரான் வேண்டுமென்றே ஹோர்முஸ் நீரிணையில் ஒரு சரக்குக் கப்பல்மீது தாக்குதல் நடத்தியதாகக் கூறப்படுவதைத் தொடர்ந்து தாங்கள் அவ்வாறு செய்ததாக அமெரிக்க ராணுவம் குறிப்பிட்டது.
ஹோர்முஸ் நீரிணை மூடல்
இந்நிலையில், ஹோர்முஸ் நீரிணை மூடப்பட்டுள்ளதாக ஈரான் முன்னதாக அறிவித்தது. அனுமதி வழங்கப்படாத பாதை வழியாகக் கப்பல் ஒன்றை ஈரான் தாக்கியதைத் தொடர்ந்து ஹோர்முஸ் மூடல் குறித்து அறிவிக்கப்பட்டது.
அந்நடவடிக்கைக்குப் பதில் நடவடிக்கை ஏதேனும் எடுக்கப்பட்டால் அதற்கான மறுபதிலடி மிகவும் மோசமாக இருக்கும் என்று ஈரான் எச்சரித்தது.
கடந்த சில நாள்காக அமெரிக்காவும் ஈரானும் ஒன்றை மற்றொன்று தாக்கிவரும் நிலையில் அமெரிக்க அதிபர் டோனல்ட் டிரம்ப் போர்நிறுத்த ஒப்பந்தம் இப்போது நடப்பில் இல்லை என்று அறிவித்திருந்தார். எனினும், பேச்சுவார்த்தை தொடரக்கூடும் என்றும் அவர் கூறியிருந்தார்.
ஈரான் போரால் மத்திய கிழக்கு வட்டாரம் நிலைத்தன்மையின்றி இருந்துவருகிறது. ஹோர்முஸ் நீரிணையை ஈரான் மூடிவந்துள்ளதால் எரிசக்தி விலை அதிகரித்துவந்துள்ளது. அதனால் உலகளவில் பணவீக்கம் மோசமடைந்துள்ளது.
ஹோர்முஸ் நீரிணையில் பல கப்பல்கள் அனுமதிக்கப்படாத பாதையில் சென்றதாகவும் அதுகுறித்துப் பலமுறை எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்ட பிறகும் அக்கப்பல்கள் அவற்றைப் பொருட்படுத்தவில்லை என்றம் ஈரான் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளது.
போருக்கு முன்பு ஹோர்முஸ் நீரிணை வழியாகத்தான் உலகளவில் பயன்படுத்தப்படும் கச்சா எண்ணெய், எல்என்ஜி எரிவாயுவில் ஐந்தில் ஒரு பங்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது. அவ்வட்டாரத்தில் அமெரிக்காவின் தலையீடு இல்லாமல் இருக்கும் வரை ஹோர்முஸ் நீரிணை மூடியிருக்கும் என்று ஈரானின் புரட்சிக் காவற்படை சொன்னது.
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10 Jul 2026 - 8:21 PM
டிரம்ப் தந்த ‘உத்தரவு’
ஈரான்மீது தாக்குதல் நடத்த திரு டிரம்ப் உத்தரவிட்டார் என்று அமெரிக்க மத்திய தளபத்தியம் தெரிவித்தது. இதுகுறித்து கேட்கப்பட்டதற்கு வெள்ளை மாளிகை உடனடியாகக் கருத்து தெரிவிக்கவில்லை.
ஹோர்முஸ் நீரிணையில் கப்பல்கள்மீது தாக்குதல் நடத்துவதை நிறுத்தப்போவதாக டெஹ்ரான் வெளிப்படையாக அறிவிக்கவேண்டும் என்றும் அந்த நீரிணையில் எல்லா பாதைகளிலும் கட்டணம் வசூலிக்கக்கூடாது என்றும் வாஷிங்டன் நிபந்தனைகளை விதித்துள்ளதாக மூத்த அமெரிக்க அதிகாரிகள் கூறியுள்ளனர்.
அதேவேளை, அமெரிக்கா போர்நிறுத்த ஒப்பந்ததை மீறிவிட்டதாக ஈரானிய வெளியுறவு அமைச்சர் அபாஸ் அராக்சி குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.