கரகாஸ்: வெனிசுவேலா தலைநகர் கரகாஸில் ஆட்சியிலிருந்து கவிழ்க்கப்பட்ட அந்நாட்டு அதிபர் நிக்கலஸ் மதுரோவையும் அவரது துணைவியாரையும் விடுவிக்க கோரி ஏறக்குறைய 2,000 ஆதரவாளர்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் இறங்கியுள்ளனர்.
வெனிசுவேலாமீது திடீர்த் தாக்குதல் நடத்திய அமெரிக்கா, திரு மதுரோவையும் அவரது துணைவியாரையும் சிறைப்பிடித்து நியூயார்க் சிறையில் அடைத்துள்ளது.
இந்நிலையில், ஆர்ப்பாட்டத்தில் குதித்த திரு மதுரோவின் ஆதரவாளர்களுடன் துணை ராணுவ வீரர்களும் மோட்டார்சைக்கிள் ஆர்வலர்களும் இணைந்துகொண்டனர்.
திரு மதுரோவின் முன்னோடியாகவும் வழிகாட்டியாகவும் கருதப்படும் காலஞ்சென்ற பொதுவுடைமைவாதி ஹியூகோ சாவேசின் படமிருந்த சட்டையை அணிந்த ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் சிலர், ‘எங்கள் அதிபரை விடுதலை செய்’ என்ற வாசகங்களிலிருந்த பதாகைகளைக் கைகளில் பிடித்திருந்தனர்.
வெனிசுவேலாவை அமெரிக்கா இனி நிர்வகிக்கும் என்று அமெரிக்க அதிபர் டோனல்ட் டிரம்ப் கூறியதற்கு எதிராக ‘வெனிசுவேலா எவருடைய நாடும் கிடையாது’ என்று மற்றொரு பதாகையில் எழுதியிருந்தது.
அமெரிக்காவுக்குள் கொக்கெயின் கடத்தியதாகக் கூறப்படும் திரு மதுரோமீது நியூயார்க் நீதிமன்றத்தில் போதைப் பொருள் பயங்கரவாதக் குற்றம் சுமத்தப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஆனால் போதைப் பொருளைக் கடத்துபவரும் பயங்கரவாதியும் திரு டிரம்ப்தான் என்று ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் சாடினர். அமெரிக்கப் படைகளின் தாக்குதலால் அப்பாவி உயிர்கள் பறிபோனதாகவும் அவர்கள் குறைகூறினர்.
ஆர்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட சிலர் திரு மதுரோ உள்வட்டத்தில் உள்ளோரால் வஞ்சிக்கப்பட்டதாகவும் கூறினர்.
வெனிசுவேலா மருத்துவமனைகள், தாக்குதல்களில் மாண்டவர்களின் புள்ளிவிவரங்களை வெளியிட மறுத்துவிட்டன.
ராணுவ வீரர்கள், குடிமக்கள் உள்பட திரு மதுரோவின் பாதுகாப்புப் படையில் உள்ள பெரும்பகுதியினர் தாக்குதலில் கொல்லப்பட்டனர் என்று வெனிசுவேலா தற்காப்பு அமைச்சர் விளாடிமிர் பத்ரினோ லோபேஸ் கூறினார்.
ஏஎஃப்பி செய்தி நிறுவனத்திடம் பேசிய மருத்துவர்கள் குழு, தாக்குதலில் ஏறக்குறைய 70 பேர் மாண்டனர் என்றும் 90 பேர் காயமடைந்தனர் என்றும் குறிப்பிட்டது.