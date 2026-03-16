ஜெருசலம்: இஸ்ரேலியப் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெட்டன்யாகு தாம் உயிருடன் இருப்பதாகக் காணொளி ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.
ஈரான் நடத்திய தாக்குதலில் திரு நெட்டன்யாகு உயிர் இழந்துவிட்டதாக அண்மையில் சில வதந்திகள் வெளியாகின. மேலும் சில நாள்களுக்கு முன்னர் அவர் பேசிய காணொளி ஏஐ தொழில்நுட்பத்தால் உருவாக்கப்பட்டது, நெட்டன்யாகுவுக்கு எப்படி ஆறு விரல்கள் உள்ளன எனப் பல கேள்விகள் முன்வைக்கப்பட்டன.
இந்நிலையில், வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் விதமாகத் திரு நெட்டன்யாகு தமது சமூக ஊடகப் பக்கங்களில் காணொளி ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.
காபி கடை ஒன்றில் எடுக்கப்பட்ட காணொளியில் அவர் மகிழ்ச்சியாகக் கடை ஊழியர்களிடம் உரையாடுகிறார். பின்னர் தமக்கு ஆறு விரல்கள் இல்லை என்று தனது கையை நன்றாக அசைத்துக் காட்டினார்.