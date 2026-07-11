கூலாய்: ஜோகூர் மாநிலத் தேர்தலில், குறிப்பாக மலேசிய இந்திய காங்கிரஸ் (மஇகா) போட்டியிடும் தொகுதிகளில், பாரிசான் நேஷனல் (பிஎன்) வேட்பாளர்களுக்கு இந்திய சமூகம் தொடர்ந்து ஆதரவளிக்கும் என்று மஇகா தலைவர் எஸ்.ஏ. விக்னேஸ்வரன் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.
இந்திய சமூகம் சம்பந்தப்பட்ட பல்வேறு பிரச்சினைகளைக் கையாள்வதிலும் தீர்ப்பதிலும், மஇகாவுக்கும் மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளுக்கும் இடையே நிலவும் நல்லுறவின் அடிப்படையிலேயே இந்த நம்பிக்கை எழுந்துள்ளது என்று அவர் கூறினார்.
“மாநில அளவில், மக்களின் பிரச்சினைகள் தீர்க்கப்படுவதை உறுதிசெய்ய, மாநில அரசுடன் இணைந்து செயல்படக்கூடிய பிரதிநிதிகள் நமக்குத் தேவை,” என்று அவர் வெள்ளிக்கிழமை நடந்த செய்தியாளர் சந்திப்பில் கூறினார்.
பிரசாரம் முழுவதும், அரசியல் எதிரிகள் மீதான தனிப்பட்ட தாக்குதல்களைத் தவிர்த்து, மக்களின் பிரச்சினைகளுக்குத் தீர்வு காணும் முயற்சிகளில் கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் மஇகா முதிர்ச்சியான அணுகுமுறையைக் கையாண்டதாக விக்னேஸ்வரன் கூறினார்.
16வது ஜோகூர் மாநிலத் தேர்தலில், மஇகா சார்பில் நான்கு வேட்பாளர்கள் போட்டியிடுவார்கள். அவர்கள், கெமெலா மாநில சட்டமன்றத் தொகுதியில் கே. ராவன் குமார்; கஹாங் தொகுதியில் வி. ருகேந்திரன்; பெர்லிங் தொகுதியில் பி. பன்னீர் செல்வம்; புக்கிட் பத்து தொகுதியில் ஆர். குமாரன் ஆவர்.
மற்றொரு நிகழ்வில், மஇகா 221 மில்லியன் ரிங்கிட் அரசு நிதியைப் பெற்றதாக ஒரு தமிழ் இணையத்தளம் கூறிய குற்றச்சாட்டை விக்னேஸ்வரன் மறுத்தார். மேலும், அந்த அறிக்கை தவறானது மற்றும் தவறாக வழிநடத்துவது என்றும் அவர் விவரித்தார்.
பெறப்பட்ட இந்த உதவி என்பது, ஒரு அறக்கட்டளைக்குச் சொந்தமான லாப நோக்கமற்ற உயர்கல்வி நிறுவனமான AIMST பல்கலைக்கழகத்தின் வசதிகளைப் பராமரிப்பதற்கும் அதன் இயக்கச் செலவுகளைக் குறைப்பதற்கும் வழங்கப்படும் ஒரு வருடாந்தர மானியம் என்று அவர் விளக்கினார்.
அந்த அறிக்கையைத் திருத்துமாறும், அவதூறானவை எனத் தாம் கருதிய குற்றச்சாட்டுகளைத் திரும்பப் பெறுமாறும் சம்பந்தப்பட்ட இணையத்தளத்திற்குக் கோரிக்கை கடிதம் அனுப்புமாறு மஇகா வழக்கறிஞருக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாக அவர் மேலும் கூறினார்.