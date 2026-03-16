ஃபுளோரிடா: ஈரானுடனான போர் விரைவில் முடியும் என்று அமெரிக்க அதிகாரிகள் நம்பிக்கைத் தெரிவித்துள்ளனர்.
ஈரானை அமெரிக்காவும் இஸ்ரேலும் தாக்கி வருகின்றன. ஈரானும் மத்திய கிழக்கில் உள்ள அமெரிக்க ராணுவத் தளங்களையும் இஸ்ரேலையும் தாக்கி வருகிறது. இரண்டு வாரங்களுக்கு மேலாகப் போர் தொடர்கிறது.
மேலும் துபாய், கத்தார், ஓமான் உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும் ஈரான் ஏவுகணைகளைக் கொண்டு தாக்குகிறது. இதனால் மத்திய கிழக்கு வட்டாரமே பதற்றத்தில் உள்ளது.
போர் காரணமாக உலகப் பொருளியலும் அமெரிக்காவின் பொருளியலும் ஆட்டம் கண்டு வருகிறது. கச்சா எண்ணெய்யின் விலையும் உயர்ந்து வருகிறது.
இதனால் இன்னும் சில வாரங்களுக்குள் போரை முடிவுக்குக் கொண்டுவர அமெரிக்கா நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது.
இருப்பினும் போரை முடிவுக்குக் கொண்டுவரும் எண்ணத்தில் ஈரான் இல்லை. அமெரிக்காவுக்குத் தொடர்ந்து பதிலடி கொடுப்போம் என்று அது சூளுரைத்துள்ளது.