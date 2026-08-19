கோலாலம்பூர்: அன்றாட வாழ்க்கையில் சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த பழக்க வழக்கங்கள் கடைப்பிடிக்கப்படுவதற்கான முயற்சிகளை மலேசியா எடுத்துவருகிறது.
அதன் மூலம் சுழற்சிப் பொருளியலாக உருவெடுப்பது அந்நாட்டின் இலக்காகும். அந்த வகையில், ஜப்பானின் குப்பைப் பிரிப்பு (waste seperation), மறுசுழற்சி நடைமுறைகளை ஆராய மலேசியா எண்ணம் கொண்டுள்ளது.
கழிவை ஆக்ககரமான முறையில் கையாள்வதில், குறிப்பாகக் குப்பையைத் தொடக்கத்திலேயே பிரிப்பதில் அனுபவம் கொண்ட ஜப்பானிடமிருந்து மலேசியா நல்ல பாடங்களைக் கற்றுக்கொள்ளலாம் என்று மலேசிய வீடமைப்பு, உள்ளூர் அரசாங்க அமைச்சர் கா கோர் மிங் கூறியுள்ளார்.
“ஆக்ககரமான கழிவு நிர்வாக முறை, சுத்தத்துக்கு தரப்படும் அதிக முக்கியத்துவம் ஆகியவற்றுக்கு ஜப்பான் பெயர்பெற்ற நாடாகும். குப்பையைப் பிரிப்பது என்பது ஜப்பானில் அன்றாட வாழ்க்கையில் அங்கம் வகிக்கும் நடைமுறையாகும். இதிலிருந்து நாமும் கற்றுக்கொள்ளலாம்.
“நல்ல பழக்கங்கள் இளம் வயதிலிருந்தே தொடங்கவேண்டும். குப்பையைப் பிரிப்பது, மறுசுழற்சி, நமது சுற்றுச்சூழலைச் சுத்தமாக வைத்திருப்பது ஆகியவற்றை நமது சிறாருக்குக் கற்றுத்தரவேண்டும். அப்போதுதான் சுத்தமாக வைத்துக்கொள்ளும் பழக்கம் நமது கலாசாரமாக உருவெடுக்கும்; சட்ட, ஒழுங்கு நடவடிக்கைகளைக் கருத்தில்கொண்டு எடுக்கப்படும் நடவடிக்கையாக மட்டும் இது இருக்காது,” என்று திரு கா செவ்வாய்க்கிழமை (ஆகஸ்ட் 18) வெளியிட்ட அறிக்கை மூலம் தெரிவித்தார்.
பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ள புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தின் மூலம் சுழற்சிப் பொருளியலை அடுத்த கட்டத்துக்குக் கொண்டுசெல்வது, கழிவு நிர்வாக முறைகளை நவீனப்படுத்துவது ஆகியவற்றின் தொடர்பிலான ஒத்துழைப்பை மலேசியாவும் ஜப்பானும் வலுப்படுத்திக்கொள்ளவிருப்பதாக அவர் கூறினார்.