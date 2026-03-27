இந்தோனீசியாவின் பிந்தான் பகுதியில் காட்டுத் தீ; துமாய் நகரில் புகை மூட்டம்

பிந்தான் மாவட்டத்தில் உள்ள பெராகிட் கிராமத்தில், காட்டுத்தீ, நிலப்பரப்புத் தீ ஏற்பட்டுள்ள இடத்தில் புற்கள் காய்ந்து கிடக்கின்றன. அதன் பின்னணியில் அடர்ந்த புகை மூட்டம் மேலெழும்புவதைக் காணலாம். - படம்: ஏசியா நியூஸ் நெட்வொர்க்

ஜகார்த்தா: இந்தோனீசியாவின் ரியாவ் தீவில் இருக்கும் பிந்தாம் மாவட்டத்தைக் காட்டுத்தீ, நிலப்பரப்புத் தீ தொடர்ந்து அச்சுறுத்தி வரும் நிலையில், அம்மாவட்ட நிர்வாகம் அங்கு அவசரநிலையை அறிவித்துள்ளது.

அதே நேரத்தில், அண்டை மாவட்டங்களான துமாய் நகரத்திலும் பெலாலவான் மாவட்டத்திலும் தீயை அணைக்கும் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.

மார்ச் 25ஆம் தேதி முதல் அடுத்த 14 நாள்களுக்கு பிந்தான் மாவட்டத்தில் காட்டுத்தீ காரணமாக அவசரநிலை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பெராகிட் கிராமத்தில் உள்ள தஞ்சோங் பினாங் - தஞ்சோங் உபன் நெடுஞ்சாலையை ஒட்டியுள்ள மரங்களும் புல்வெளிகளும் தீயில் கருகி வருகின்றன.

தற்போது, தீ கட்டுக்குள் கொண்டுவரப்பட்டாலும், நிலப்பரப்புகள் கருகி கறுப்பு நிறமாகக் காட்சியளிக்கின்றன; ஆங்காங்கே புகை மூட்டமும் காணப்படுகிறது. காட்டுத்தீ சம்பவங்கள் திடீரென அதிகரித்ததைத் தொடர்ந்து அவரசர நிலை அறிவிக்கப்பட்டதாகப் பிந்தான் மாவட்ட ஆட்சியர் ரோபி குர்னியாவன் தெரிவித்தார்.

மேலும், பிந்தான் மாவட்டத்தின் கிட்டத்தட்ட அனைத்துப் பகுதிகளிலும் காட்டுத்தீ சம்பவங்கள் அதிகரித்துள்ளதாலும், கடுமையான வறட்சி நிலவுவதாலும் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக மார்ச் 25ஆம் தேதி அவர் கூறினார்.

நீண்டகாலமாக நிலவும் வறண்ட வானிலை நிலைமையை மேலும் மோசமாக்கியுள்ளதுடன், பல்வேறு பகுதிகளில் கடும் தண்ணீர் தட்டுப்பாட்டையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

