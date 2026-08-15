Home
quick-news-icon
toggle-button-chevie
2026 தேசிய தினம் தொடர்பான அண்மைச் செய்திகளை இங்கே பெறுங்கள்

கட்டுமானத் தளத்தில் தங்கக் கட்டிகளைக் கண்டெடுத்த ஊழியர்கள்

கட்டுமானத் தளத்தில் தங்கக் கட்டிகளைக் கண்டெடுத்த ஊழியர்கள்

1 mins read
6e33f479-d4dd-4eec-a3ff-d2ea804d72ab
கண்டெடுக்கப்பட்ட தங்கக் கட்டிகள். - படம்: டெண்டர்மோண்டே காவல்துறை
Google News Preferred Icon

புரசல்ஸ்: பெல்ஜியத்தில் உள்ள கட்டுமானத் தளம் ஒன்றில் ஊழியர்கள் 10 மில்லியன் டாலருக்கும் (12.8 மில்லியன் வெள்ளி) அதிக மதிப்பிலானவை என்று நம்பப்படும் தங்கக் கட்டிகளை இவ்வாரம் கண்டெடுத்தனர்.

அந்தத் தளத்துக்குப் போகவேண்டாம் என்று அந்நாட்டுக் காவல்துறையினர், ‘தங்கவேட்டை’யில் ஈடுபடுவோரைக் கேட்டுக்கொண்டுள்ளனர்.

கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை (ஆகஸ்ட் 11) தங்கக் கட்டிகள் கண்டெடுக்கப்பட்டன. டெண்டர்மோண்டே நகரில் கட்டடம் ஒன்றுக்கான புதுப்பிப்புப் பணிகளின்போது அச்சம்பவம் நிகழ்ந்தது.

கட்டடத்தின் சுவர்களுக்குள் தங்கம் இருந்தது.

குறிப்புச் சொற்கள்
உலகம்பெல்ஜியம்தங்கம்கட்டுமானம்ஊழியர்கள்காவல்துறை

தொடர்புடைய செய்திகள்