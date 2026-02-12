Home
2025ஆம் ஆண்டில் அரசுப் பள்ளிகளில் 5,038 கொடுமைப்படுத்தல் சம்பவங்கள் பதிவாகின

தொடக்கப் பள்ளிகளில் 2,889 கொடுமைப்படுத்துதல் சம்பவங்களும், மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் 2,149 சம்பவங்களும் பதிவாகியுள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கோலாலம்பூர்: கல்வி அமைச்சு, கடந்த ஆண்டு நாடு முழுவதும் உள்ள அரசுப் பள்ளிகளில் மொத்தம் 5,038 கொடுமைப்படுத்தல் சம்பவங்களைப் பதிவு செய்துள்ளதாக கல்வி அமைச்சர் ஃபத்லினா சிடெக் வியாழக்கிழமை (பிப்ரவரி 12) தெரிவித்தார். நாடாளுமன்ற எழுத்துபூர்வ பதிலில், தொடக்கப் பள்ளிகளில் 2,889 சம்பவங்களும், மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் 2,149 சம்பவங்களும் பதிவாகியுள்ளதாக ஃபட்லினா தெரிவித்தார்.

தனது அமைச்சு, கொடுமைப்படுத்துதலை தீவிரமாகக் கருதுவதாகவும், இதுபோன்ற வழக்குகளில் சமரசம் செய்யாது என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார். பள்ளிகளில் கொடுமைப்படுத்துதலைக் கட்டுப்படுத்துவது என்பது ஒரு நீண்டகால மற்றும் தொடர் முயற்சியாகும், இதற்கு பள்ளிகளில் சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு எப்போதும் பாதுகாப்பாகவும் மாணவர்களுக்குச் சாதகமாகவும் இருப்பதை உறுதி செய்வதற்கு அனைத்துத் தரப்பினரின் அர்ப்பணிப்பும் தேவைப்படுகிறது என்று அவர் கூறினார்.

கொடுமைப்படுத்துதலைக் கையாள அமைச்சிடம் வழிமுறைகள் இருப்பதாகவும், 2000 முதல் 2023 வரை பள்ளி நிர்வாகிகளுக்கு ஐந்து சுற்றறிக்கைகள் வழிகாட்டுதல்களாகச் செயல்பட வெளியிடப்பட்டதாகவும் அவர் கூறினார்.

கல்வி நிறுவனங்களில் பாதுகாப்புச் சீர்திருத்தங்கள் குறித்த சிறப்புக் குழுவும் இருந்தது, இது பாதுகாப்புப் பிரச்சினைகளைக் கையாள்வதிலும் மாணவர்களின் நல்வாழ்வை உறுதி செய்வதிலும் பள்ளிகளை ஆய்வு செய்யும்.

நாடு முழுவதும் 1,758 பள்ளிகளில் பாதுகாப்புத் தணிக்கைகள் நடத்தப்பட்டதாகவும், பள்ளிகளில் கொடுமைப்படுத்துதல் மற்றும் பாலியல் முறைகேடு தொடர்பான அதன் வழிகாட்டி விதிமுறைகளை அமைச்சு மதிப்பாய்வு செய்து வருவதாகவும் ஃபட்லினா கூறினார்.

அதிக ஆபத்துள்ள பகுதிகளைக் கண்காணிக்க 200 பள்ளி விடுதிகளில் கண்காணிப்பு கேமராக்களை நிறுவ அமைச்சு மூன்று மில்லியன் ரிங்கிட்டை ஒதுக்கியது. இந்தத் திட்டம் கடந்த ஆண்டு நவம்பர் 19ஆம் தேதி நிறைவடைந்தது. 2026ஆம் ஆண்டில், 333 பிற உறைவிடப் பள்ளிகளில் கண்காணிப்பு கேமராக்களை நிறுவ ஐந்து மில்லியன் ரிங்கிட் கூடுதலாக ஒதுக்குவதற்கு அமைச்சு ஒப்புதல் அளித்தது.

கொடுமைப்படுத்துதலைத் தடுப்பதற்காக அமைச்சு மேற்கொண்டு வரும் சில நடவடிக்கைகள் இவை என்று அவர் கூறினார். பள்ளிகளில் கொடுமைப்படுத்துதல் சம்பவங்கள் மற்றும் மேற்கொள்ளப்படும் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்த அமைச்சின் அண்மைய புள்ளிவிவரங்களைக் கேட்ட கங்கார் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஜக்ரி ஹாசன் கேட்ட கேள்விக்கு அவர் பதிலளித்தார்.

