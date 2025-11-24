ஹாங்காங்கில் நடைபெற்ற காற்பந்தாட்ட ஆசியக் கிண்ணத்தில் சிங்கப்பூர் அணியின் வெற்றிக்குப் பின்புலமாக அமைந்து சத்தமின்றிச் சாதனை நிகழ்த்தியுள்ளார் இளையர் கேவின் லீ, 35.
முதன்முறையாக ஆசியக் கிண்ணப் போட்டிகளுக்குத் தகுதிபெற்ற அணியின் இடைக்காலப் பயிற்சியாளராகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் கேவின். தற்போது 2-1 எனும் நிலையில் வெற்றிவாகையை பெற்றுத்தந்தது, தேசிய காற்பந்தாட்ட சமூகத்தைத் திரும்பிப் பார்க்கச் செய்துள்ளது.
பயிற்சிக்கு இடையே ஒரு பயிற்சியாளரை மாற்றுவதன் சிரமத்தை உணர்ந்த கேவின், முந்தைய பயிற்சியாளருடன் பணியாற்றிய அனுபவத்தின் காரணமாக, அவரது உத்திகளையே பயன்படுத்தி அச்சிரமத்தைக் குறைத்து அணியினைத் தாங்கிப் பிடித்தார்.
இளம் வயதிலிருந்து காற்பந்து விளையாடிய அனுபவம், சிங்கப்பூரின் காற்பந்தாட்டச் சமூகம்குறித்த புரிதல், நன்யாங் தொழில்நுட்பக் கல்லூரியில் விளையாட்டு அறிவியல் கல்வி ஆகியவை அவரை இந்நிலைக்கு உயர்த்தியுள்ளது.
அழுத்தமான சூழலையும் இலகுவாகக் கையாளும் திறன்கொண்ட இவர், தமது 28 ஆவது வயதில் சிங்கப்பூர்ப் பிரிமியர் லீக் போட்டிகளுக்கான ஆக இளைய பயிற்சியாளராகப் பொறுப்பேற்று சிங்கப்பூர்க் கிண்ணத்தில் ‘தெம்பனிஸ் ரோவர்ஸ்’ அணியின் வெற்றிக்கு வித்திட்டார்.
விளையாட்டு வீரர்கள் அவரது உத்திகளைக் கண்டு வியப்பார்கள் என்ற தேசிய அணிப் பயிற்சியாளர் ஹாரிஸ், “அவருக்குக் கீழ் விளையாடுவது சதுரங்கம் ஆடுவது போன்றது,” என்று விவரித்தார்.
அணியின் வெற்றி என்பதைத் தாண்டி, ஒவ்வொரு வீரரின் முன்னேற்றத்தை நோக்கிப் பயணிக்கும் இவரை நிரந்தர, முழுநேரப் பயிற்சியாளராக்க வேண்டும் எனவும் பல்வேறு கருத்துகள் நிலவுகின்றன.
“அளிக்கப்பட்ட சிறு சந்தர்ப்பத்திலும் சிறந்த திறமையை வெளிக்காட்டியுள்ள கேவின், முழுநேரப் பயிற்சியாளராக வேண்டும் என நம்புகிறேன். சிங்கப்பூர் அணியின் அடையாளத்தையும், நம்பிக்கையையும் மீட்டெடுத்துள்ளார் கேவின்,” என்றார் ‘ரோர்: சிங்கப்பூரின் காற்பந்தாட்டப் பிரபலங்கள்’ நூலின் எழுத்தாளரும், காற்பந்தாட்ட விசிறியுமான தியாகராஜூ.
“கேவின், இளம் திறனாளர்களை ஊக்குவித்து, அணி ஒழுக்கத்தை நிலைநிறுத்துவதுடன் அணியினருடன் நல்ல பிணைப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளார் கேவின். அவரது தலைமை நிலையானதாகவும், தொலைநோக்குப் பார்வையுடன் இருப்பதால் சிங்கப்பூரின் அணியைப் பெருமையுடன் வழிநடத்த அவருக்கு வாய்ப்பளிக்கலாம்,” என்றார் அவர்.