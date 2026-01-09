2026 பொங்கல் திருநாளை முன்னிட்டு ஜனவரி 10ஆம் தேதி சிவகார்த்திகேயன் நடித்த ‘பராசக்தி’ படம் வெளிவருவதாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இந்நிலையில், தணிக்கைச் சான்றிதழ் சிக்கலில் அப்படம் சிக்கியுள்ளது. ‘பராசக்தி’ படத்தைப் பார்த்த தணிக்கைக் குழுவினர் சில காட்சிகளை நீக்கும்படி சொல்லிவிட்டனர். அவற்றை மாற்றும் வேலைகளில் படக்குழுவினர் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
அதில் சில தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது. அப்பணியை முடித்துத் தணிக்கை வாரியத்திடம் ஒப்படைத்த பின்புதான் அப்படத்திற்குத் தணிக்கைச் சான்றிதழ் வழங்கப்படும் எனக் கூறப்படுகிறது.
இதற்கிடையே, வெளிநாடுகளில் ‘பராசக்தி’ படத்தை வெளியிடுவதற்கான தணிக்கைச் சான்றிதழ் கிடைத்துவிட்டது. இதனால், சிங்கப்பூரில் அப்பட வெளியீட்டுக்கு எந்தத் தடையும் இல்லை எனக் கூறப்படுகிறது.
வெளிநாடுகளுக்கு அனுமதி வழங்கியுள்ள நிலையில், இந்தியாவில் அப்படத்தை அறிவித்த தேதியில் வெளியிடத் தணிக்கை வாரியம் அனுமதி வழங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.