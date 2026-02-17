Home
quick-news-icon
பட்ஜெட் 2026 செய்திகள்toggle-button-chevie

அக்டோபரில் திரைக்கு வரும் சிவகார்த்திகேயனின் ‘சேயோன்’

அக்டோபரில் திரைக்கு வரும் சிவகார்த்திகேயனின் ‘சேயோன்’

1 mins read
492b92eb-a31b-45e4-9c54-11dbaa940c46
‘சேயோன்’ படத்தில் சிவகார்த்திகேயன். - படம்: ராஜ்கமல் நிறுவனம்

சிவகார்த்திகேயனின் ‘சேயோன்’ படம் வரும் அக்டோபர் மாதம் வெளியாகும் எனப் படக்குழுவினர் அறிவித்துள்ளனர்.

பிப்ரவரி 17, சிவகார்த்திகேயன் தனது பிறந்த நாளைக் கொண்டாடினார்.

அதை முன்னிட்டு , சிவகுமார் முருகேசன் இயக்கத்தில் உருவாகும் ‘சேயோன்’ படம் குறித்த அறிவிப்பு திங்கட்கிழமை (பிப்ரவரி 16) மாலை அறிவிக்கப்பட்டது. செவ்வாய்க்கிழமை (பிப்ரவரி 17) ‘சேயோன்’ படத்தின் ‘டீசர்’ காணொளி வெளியானது.

காணொளியில் சிவகார்த்திகேயனின் வேடம், வசனம் என அனைத்துக்குமே இணையத்தில் நல்ல வரவேற்பு கிடைத்திருக்கிறது.

இப்படத்தில் அருள்தாஸ், பால சரவணன் ஆகியோர் நடிக்கவுள்ளனர். படத்தின் நாயகியாக பாக்யஸ்ரீ போஸ் நடிக்கவிருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது. இசையமைப்பாளராக சந்தோஷ் நாராயணன் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார்.

இப்படத்தை ராஜ்கமல் நிறுவனம் மற்றும் ‘டர்மரிக்’ நிறுவனம் ஆகியவை இணைந்து தயாரிக்கவுள்ளன.

குறுகிய காலத் தயாரிப்பாக இப்படத்தை உருவாக்கி, அக்டோபரில் வெளியீடு காணும் என்று படக்குழு இப்போதே அறிவித்துள்ளது.

அக்டோபர் 16ஆம் தேதி முதல் தொடங்கும் நீண்ட விடுமுறையைக் குறிவைத்து ‘சேயோன்’ வெளியாகும் எனக் கூறப்படுகிறது.

குறிப்புச் சொற்கள்
சிவகார்த்திகேயன்கமல்ஹாசன்தீபாவளி

தொடர்புடைய செய்திகள்