ரஜினி அடுத்து நடிக்கும் ‘தர்மன்’ திரைப்படத்தில் முன்னணி நடிகை ஸ்ரீலீலா இணைந்துள்ளார்.
இதுகுறித்து தயாரிப்பு நிறுவனமான ‘ராஜ்கமல் ஃபிலிம்ஸ் இன்டர்நேஷனல்’ தனது அதிகாரபூர்வ சமூக ஊடகப் பக்கத்தில் காணொளி ஒன்றை வெளியிட்டு உறுதி செய்துள்ளது.
இப்படத்துக்கு அனிருத் இசையமைக்கிறார். ‘ஓ மை கடவுளே’, ‘டிராகன்’ படங்களை இயக்கிய அஸ்வத் மாரிமுத்து இயக்குகிறார்.
இப்படத்தின் மூன்றாம் கட்டப் படப்பிடிப்பு அண்மையில் நிறைவடைந்த நிலையில், நயன்தாராவைத் தொடர்ந்து தற்போது ஸ்ரீலீலாவும் இணைந்துள்ளது ரசிகர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கன்னடத் திரைப்படமான ‘கிஸ்’ மூலம் கதாநாயகியாக அறிமுகமான ஸ்ரீலீலா, தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி மொழிகளில் முன்னணி நடிகையாக வலம் வருகிறார்.
தமிழில் சிவகார்த்திகேயனுடன் ‘பராசக்தி’ படத்தில் நடித்த இவர், தனுஷின் ‘ஓம்’ , அஜித்தின் ‘டேர் டெவில்’ ஆகிய படங்களிலும் ஒப்பந்தமாகியுள்ளார்.
‘தர்மன்’ படத்தில் சிம்ரன், ராஷி கன்னா, யோகி பாபு, தெலுங்கு நடிகர் ராம் பொத்தினேனி உள்ளிட்ட பல நட்சத்திரங்கள் முக்கியக் கதாபாத்திரங்களில் நடித்து வருகின்றனர்.
நிகேத் பொம்மி ஒளிப்பதிவு செய்ய, பிரதீப் ராகவ் படத்தொகுப்புப் பணிகளைக் கவனித்து வருகிறார். நட்சத்திரப் பட்டாளம் இணைந்துவரும் ‘தர்மன்’ படத்தின் படப்பிடிப்பு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.