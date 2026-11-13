தமிழ்த் திரையுலகில் தனது தொடர் திருப்பங்களாலும் மாறுபட்ட கதைக்களங்களாலும் ரசிகர்களை ஈர்த்துவரும் நடிகர் சூர்யா, இந்த 2026ஆம் ஆண்டில் திரையுலக வட்டாரத்தில் புதிய சாதனைகளைப் படைத்து வருகிறார்.
குறிப்பாக, இந்த ஆண்டில் அவர் நடித்து, அடுத்தடுத்து வெளியான படங்கள் மிகப்பெரிய வசூல் வேட்டை நடத்தி, சூர்யாவின் திரைப்பயணத்தில் குறிப்பிடத்தக்க மைல்கல்லை எட்டியுள்ளன.
அந்த வகையில், தீபாவளியை முன்னிட்டு வெளியான ‘சீன்’ திரைப்படம் ரசிகர்களிடம் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்று, ‘பாக்ஸ் ஆஃபிஸ்’ வசூலில் சாதனை படைத்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
தற்போதைய நிலவரப்படி, சூர்யா தனது 48வது படத்தில் தீவிரமாக நடித்து வருகிறார். மாபெரும் வெற்றியைப் பெற்ற ‘ஜெய் பீம்’ படத்திற்குப் பிறகு, தேசிய விருது பெற்ற இயக்குநர் த.செ. ஞானவேல் இயக்கத்தில் உருவாகும் அந்தப் படம் மீதான எதிர்பார்ப்பு கோலிவுட் வட்டாரத்தில் உச்சத்தில் உள்ளது. அப்படத்தில் சூர்யாவுக்கு இணையாக கயாது லோஹர் நடிக்க, இளம் இசையமைப்பாளர் சாய் அபயங்கர் இசையமைக்கிறார்.
பிரபல தயாரிப்பு நிறுவனமான ஹோம்பாலே பிலிம்ஸ் அப்படத்தைத் தயாரித்து வருகிறது.
தற்போது படப்பிடிப்பு வெளிநாடுகளில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருவதாகத் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. படத்தை வரும் 2027ஆம் ஆண்டு கோடை விடுமுறையில் திரைக்குக் கொண்டுவரப் படக்குழு திட்டமிட்டுள்ளதாகத் தெரிகிறது.
நடப்பு ஆண்டில் சூர்யாவின் திரைப்படங்கள் தந்துள்ள மாபெரும் வெற்றிகள், அவரது அடுத்த படமான ‘சூர்யா 48’க்கு கூடுதல் பலம் சேர்த்துள்ளன.
கோலிவுட்டின் நட்சத்திர அந்தஸ்தை மேலும் உயர்த்தும் வகையில் உருவாகி வரும் இந்தத் திரைப்படம், திரையரங்குகளில் எப்போது திரைகாணும் என்ற அதிகாரபூர்வ அறிவிப்புக்காக ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.