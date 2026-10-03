Home
quick-news-icon

கதைக்களத்தில் ‘இதயம் தொட்ட இலங்கை’ நூல் அறிமுகம்

கதைக்களத்தில் ‘இதயம் தொட்ட இலங்கை’ நூல் அறிமுகம்

படம்: சிங்கப்பூர்த் தமிழ் எழுத்தாளர் கழகம்

03 Oct 2026 - 9:40 pm

2 mins read

சிங்கப்பூர்த் தமிழ் எழுத்தாளர் கழகத்தின் 147வது கதைக்களம் நிகழ்ச்சி ஞாயிற்றுக்கிழமை (அக்டோபர் 4) மாலை 4 மணிக்கு, விக்டோரியா ஸ்த்ரீட்டில் உள்ள தேசிய நூலகக் கட்டடத்தின் 5ஆம் தளத்திலுள்ள ‘இமேஜினேஷன்’ அறையில் நடைபெறவிருக்கிறது.

உள்ளூர்ப் படைப்புகளைப்பற்றி நடைபெறும் நூல் கலந்துரையாடல் அங்கத்தில் முனைவர் மன்னை க.இராஜகோபாலனின் ‘இதயம் தொட்ட இலங்கை’ நூலின் அறிமுகமும் அதுபற்றிய கலந்துரையாடலும் இடம்பெறவுள்ளன.

நூலின் அறிமுகத்தைத் திருவாட்டி மஹ்ஜபீன் வழங்கவுள்ளார். திரு இராம்குமார் சந்தானமும் திருவாட்டி ஷோபா குமரேசனும் நூலாசிரியருடன் கலந்துரையாடலில் பங்கேற்பர். கழகத்தின் உறுப்பினர் செல்வி லோ‌ஷிணி மீனாட்சி சுந்தரம் நிகழ்ச்சி நெறியாளராகச் செயல்படுவார்.

‘இதயத்தில் நின்றவை’ அங்கத்தில் வாசகர்கள் தங்கள் மனத்தில் நிலைத்திருக்கும் புனைவுகள் குறித்து உரையாற்றுவர்.

மேலும், கதைக்களத்திற்கு வந்திருக்கும் போட்டிப் படைப்புகளைப் பற்றிய கலந்துரையாடலும் வெற்றியாளர்களுக்குப் பரிசுகளும் வழங்கப்படும். நிகழ்வில் அண்மையில் மறைந்த புகழ்பெற்ற தமிழறிஞரும் பட்டிமன்ற நடுவரும் பேச்சாளருமான திரு சாலமன் பாப்பையாவுக்கு மௌன அஞ்சலி செலுத்தப்படும்.

நவம்பர் மாதப் போட்டிகள்

நூல் அறிமுகப் போட்டிக்குச் சிங்கப்பூர்த் தேசிய நூலகத்திலுள்ள சிறுகதை, குறுநாவல் அல்லது நாவல் ஒன்றுக்கு 140 சொற்களுக்குள் நயம்பட அறிமுகத்தை எழுதி அனுப்ப வேண்டும். சிறந்த நான்கு நூலறிமுகங்களுக்கு ரொக்கப் பரிசு உண்டு.

சிறுகதைப் போட்டிக்கான தொடக்கவரிகள்

1. உயர்நிலைப் பள்ளி மாணவர் பிரிவு: 200-300 சொற்களுக்குள் எழுத வேண்டும். “’இது என்னுடையது இல்லை!’ என்று அவன் சொன்னபோது, வகுப்பறையில் இருந்த அனைவரும் ஒரே நேரத்தில் அவனைப் பார்த்தனர்.”

2. இளையர் பிரிவு: 300-400 சொற்களுக்குள் எழுத வேண்டும். “அந்த நாளிலிருந்து, அவள் தனது பெயரை யாராவது அழைத்தால், திரும்பிப் பார்ப்பதை நிறுத்திவிட்டாள்.”

இவையும் உங்களுக்குப் பிடிக்கலாம்toggle-button-chevie

அனைத்துவகைச் செய்திகளும் ஒரே இடத்தில்.
‘தீபாவளி திருவிழா 2026’ என்ற இவ்வாண்டின் தீபாவளி ஒளியூட்டுக் கொண்டாட்டத்தில் பிரதமர் அலுவலக அமைச்சர் இந்திராணி ராஜா (வலமிருந்து நாலாமவர்) சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்துகொண்டு ஒளியூட்டைத் தொடக்கிவைத்தார்.

கோலாகலமாகத் தொடங்கிய தீபாவளிக் கொண்டாட்டங்கள்

03 Oct 2026 - 8:43 PM

சனிக்கிழமை அதிகாலை 5 மணி வரை கோளாற்றைச் சரி செய்யும் முயற்சியில் தொழில்நுட்பப் பொறியாளர்கள் ஈடுபட்டனர்.

சென்னை - சிங்கப்பூர் ஸ்கூட் விமானத்தில் கோளாறு; பயணச் சேவை ரத்து

03 Oct 2026 - 7:56 PM

பொதுவாக, ‘சிக்கன் ரைஸ்’, ‘நாசி லெமாக்’, பிரியாணி போன்ற அதிக கலோரிகள் கொண்ட உணவு வகைகளைப் பலர் உண்கின்றனர்.

சிங்கப்பூரர்கள் முன்பைவிட அதிகமாக உடற்பயிற்சி செய்கின்றனர்: கருத்தாய்வுகள்

03 Oct 2026 - 3:44 PM

மியன்மாரில் உள்ள ராக்கைன் மாநிலத்தில் நடத்தப்பட்ட விமானத் தாக்குதலில் பலர் உயிரிழந்ததாகத் தெரிகிறது.

மியன்மாரில் நடந்த விமானத் தாக்குதலில் பலர் பலி; பிலிப்பீன்ஸ் கவலை

03 Oct 2026 - 7:34 PM

3. பொதுப்பிரிவு: 400-500 சொற்களுக்குள் எழுத வேண்டும். “அந்த வீட்டில் யாரும் வசிக்கவில்லை; ஆனால் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் அதன் வாசலில் ஒரு ஜோடி செருப்புகள் மட்டும் புதிதாகக் காணப்பட்டன.”

படைப்புகளைக் கணினியில் அச்சிட்டு https://forms.gle/VdpmyEfdVas5wtMLA என்ற மின்படிவத்தின் வழியாக அக்டோபர் 23ஆம் தேதிக்குள் அனுப்ப வேண்டும்.

மேல்விவரங்களுக்கு: https://www.singaporetamilwriters.com/16

தொடர்புக்கு: மணிமாலா மதியழகன் - 8725 8701, பிரேமா மகாலிங்கம் - 9169 6996.

குறிப்புச் சொற்கள்
கதைக்களம்சிங்கப்பூர் எழுத்தாளர்எழுத்தாளர் கழகம்கதைகூட்டம்

தொடர்புடைய செய்திகள்