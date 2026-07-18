Home
quick-news-icon

பாரம்பரியத் தொழில்களைப் பாதுகாக்க தீர்வு நாடும் லிஷாவின் புதிய நிர்வாகக் குழு

பாரம்பரியத் தொழில்களைப் பாதுகாக்க தீர்வு நாடும் லிஷாவின் புதிய நிர்வாகக் குழு

2 mins read
d62f5e68-3961-4c77-8816-85ab3493902e
சிங்கப்பூர் இளையர்களை மீண்டும் லிட்டில் இந்தியாவுக்கு ஈர்ப்பதை முதன்மை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளதாக லிட்டில் இந்தியா வர்த்தகர்கள் மரபுடைமைச் சங்கத்தின் (லிஷா) புதிய நிர்வாகக் குழு தெரிவித்தது. - படம்: லிஷா
authorவி‌ஷ்ருதா நந்தகுமார் >

மரபுடைமை வர்த்தகர்கள், குறிப்பாகப் பாரம்பரியத் தொழில்கள் எதிர்கொள்ளும் சவால்களின் தொடர்பில் கொள்கை ரீதியான தீர்வுகளைக் காணும் நோக்கில் செயல்படவுள்ளதாக லிட்டில் இந்தியா வர்த்தகர்கள் மரபுடைமைச் சங்கத்தின் (லிஷா) புதிய நிர்வாகக் குழு தெரிவித்துள்ளது.

இதன் தொடர்பாக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களையும் உள்ளூர் வர்த்தகர்களையும் ஒன்றிணைக்கும் கலந்துரையாடல் கூட்டம் ஒன்றை நடத்தவும் லிஷா திட்டமிட்டுள்ளது.

பூத்தொடுத்தல், பாரம்பரியத் தங்க நகைத் தயாரிப்பு போன்ற பாரம்பரியத் தொழில்களைப் பாதுகாப்பதும், ஆள்பற்றாக்குறை சார்ந்த சவால்களுக்குத் தீர்வு காண்பதும் லிஷாவின் நோக்கமாகும். ஜூலை 12ஆம் தேதி நடைபெற்ற லிஷாவின் பொதுக்கூட்டத்தில் புதிய குழுவினர் பொறுப்பேற்றபோது இவ்வாறு அறிவிக்கப்பட்டது.

தற்போதைய தலைவர் ரெகுநாத் சிவா, மீண்டும் அதே பொறுப்பில் தலைவராகத் தொடர்கிறார். அத்துடன், முதல் துணைத் தலைவராகக் காயத்ரி ஜி சர்மா, 40, இரண்டாம் துணைத் தலைவராகக் கீர்த்தி ராஜேந்திரன், 40, ஆகியோர் பொறுப்பேற்றுள்ளனர்.

காயத்ரி ஜி சர்மா, 2023 முதல் லிஷாவின் இளையர் பிரிவுத் தலைவராகச் செயல்பட்டு வருகிறார்.

“ஆள்பற்றாக்குறை, அதிக வாடகை, வாடிக்கையாளர்கள் வருகை போன்ற சவால்களை எதிர்கொண்டு, உள்ளூர் மக்களின் ஆதரவுடன் லிட்டில் இந்தியாவை மேலும் மேம்படுத்துவதில் எங்கள் குழு உறுதியாக உள்ளது,” என்றார் கீர்த்தி. 

உதவிப் பொதுச் செயலாளராக அபிராமி பாப்புலர் ஜுவல்லர்ஸ் உரிமையாளரான 49 வயது பழனியப்பன் ராமநாதன் பொறுப்பேற்றுள்ளார். ஸ்ரீ முருகன் டிரேடிங் நிறுவனத்தின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரியான 26 வயது மகிஷா ராமலிங்கம் உள்ளிட்ட இளம் வர்த்தகர்களும் நிர்வாகக் குழுவில் இடம்பெற்றுள்ளனர்.

சிங்கப்பூர் இளையர்களை மீண்டும் லிட்டில் இந்தியாவுக்கு ஈர்ப்பதை முதன்மை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளதாக லிஷாவின் புதிய நிர்வாகக் குழு தெரிவித்தது.

இவையும் உங்களுக்குப் பிடிக்கலாம்toggle-button-chevie

அனைத்துவகைச் செய்திகளும் ஒரே இடத்தில்.
வாங்சுக் உடலில் ரத்த சர்க்கரை அளவு, உயிர் வாயு அளவு தொடர்ந்து சீரற்ற நிலையில் உள்ளது என்று அபிஜித் தீப்கே தெரிவித்துள்ளார்.

மரணப் படுக்கையில் சமூக ஆர்வலர் சோனம் வாங்சுக்

17 Jul 2026 - 4:56 PM

இந்தியர்களின் கடப்பிதழ்.

இந்திய நீதிமன்ற உத்தரவால் இந்திய விசா சேவைகள் சிங்கப்பூரில் பாதிக்கப்படவில்லை

17 Jul 2026 - 5:16 PM

அரபிக் கடலில் ஜூன் 30ஆம் தேதி, அமெரிக்கப் போர்க் கப்பலின் மேலாக அதன் போர் விமானங்கள் வானில் அணிவகுத்த காட்சி.

ஈரான் மீது அமெரிக்கா மீண்டும் தாக்குதல்; ‘வாழ்வா சாவா’ போர் என ஈரான் எச்சரிக்கை

16 Jul 2026 - 10:19 AM

குறைந்த செலவிலான தரைவழிப் பாதை அமைக்கப்பட்டால் அதிக அளவிலான டுரியான்களை அனுப்ப முடியும் என மலேசிய அதிகாரிகள் நம்புகின்றனர்.

டுரியான் தேக்கத்தைக் குறைக்க சீனாவுக்குத் தரைவழிப் பாதையை நாடும் மலேசியா

16 Jul 2026 - 12:20 PM

பல்வேறு போக்குவரத்தை இணைக்கும் வகையில் உட்லண்ட்ஸ் கேட்வே இருக்கும் என ஜேடிசி தெரிவித்துள்ளது.

மாபெரும் திட்டங்களுடன் உருவாகும் புதிய உட்லண்ட்ஸ் கேட்வே

12 Jul 2026 - 6:29 PM

பெண்கள் இலவசப் பயணத் திட்டத்தால் தனியார் பேருந்துகளில் பயணிகள் கூட்டம் குறைந்து, வருவாய் இழப்பு ஏற்பட்டு வருவதாகத் தனியார் பேருந்து நிறுவனங்கள் கூறி வந்தன.

பெண்கள் இலவசப் பயணம்: தனியார் பேருந்து உரிமையாளர்கள் வேலை நிறுத்தம்

10 Jul 2026 - 6:23 PM

“வணிகம் முதல் உள்கட்டமைப்புவரை லிட்டில் இந்தியாவின் அனைத்துச் செயல்பாடுகளிலும் நாங்கள் கவனம் செலுத்தவுள்ளோம். வர்த்தகர்களுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் உதவக் காத்திருக்கிறது லிஷா. தொலைபேசியில் அழைத்தால் போதும் உதவி கிடைக்கும்,” என்றார் திரு சிவா.

குறிப்புச் சொற்கள்
லிஷாநிர்வாகம்தலைமைத்துவம்

தொடர்புடைய செய்திகள்