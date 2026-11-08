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படத் தொகுப்பு: லிட்டில் இந்தியாவில் நள்ளிரவில் சுடர்விட்ட தீபாவளி உணர்வு

படத் தொகுப்பு: லிட்டில் இந்தியாவில் நள்ளிரவில் சுடர்விட்ட தீபாவளி உணர்வு

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படம்: த.கவி
படம்: த.கவி
படம்: த.கவி
படம்: த.கவி

08 Nov 2026 - 1:01 am

1 mins read

தீபாவளிப் பண்டிகையை உவகையோடு வரவேற்கும் வகையில், லிட்டில் இந்தியாவில் சனிக்கிழமை (நவம்பர் 7) இரவு மக்கள் கூட்டம் அலைமோதியது. பல்வேறு தரப்பு மக்களும் அங்கு திரண்டு கடைசி நேரத்தில் தங்களுக்குத் தேவையான பண்டிகைக்கால பொருள்களை வாங்கினர்.

இரவு 8 மணி முதலே அப்பகுதியில் மக்கள் கூட்டம் படிப்படியாக அதிகரிக்கத் தொடங்கியது. பண்டிகைக்கால விலைச் சலுகைகள் அறிவிக்கப்பட்டதும், வெளிநாட்டு ஊழியர்கள் பல இடங்களில் புத்தாடைகளையும் அலங்காரப் பொருள்களையும் ஆர்வத்துடன் வாங்கிச் சென்றனர்.

பல இடங்களில் புத்தாடைகளின் விலை குறைக்கப்பட்டதும் வெளிநாட்டு ஊழியர்கள் அவற்றை ஆர்வத்துடன் வாங்கிச் சென்றனர்.
பல இடங்களில் புத்தாடைகளின் விலை குறைக்கப்பட்டதும் வெளிநாட்டு ஊழியர்கள் அவற்றை ஆர்வத்துடன் வாங்கிச் சென்றனர். - படம்: த.கவி
புத்தாடைகளின் விலை கணிசமாகக் குறைக்கப்பட்டதும் வெளிநாட்டு ஊழியர்கள் அவற்றை ஆர்வத்துடன் வாங்கிச் சென்றனர்.
புத்தாடைகளின் விலை கணிசமாகக் குறைக்கப்பட்டதும் வெளிநாட்டு ஊழியர்கள் அவற்றை ஆர்வத்துடன் வாங்கிச் சென்றனர். - படம்: த.கவி

பொதுமக்களின் பாதுகாப்பை உறுதிசெய்யவும் அவர்கள் சிரமமின்றி நடந்து சென்று பொருள்களை வாங்கவும் நடைபாதைகளில் தடுப்புவேலிகள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன.

சிராங்கூன் சாலையில் வாகனப் போக்குவரத்து சீராக இருப்பதை உறுதிசெய்ய துணைக் காவல்துறை அதிகாரிகள் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர்.
சிராங்கூன் சாலையில் வாகனப் போக்குவரத்து சீராக இருப்பதை உறுதிசெய்ய துணைக் காவல்துறை அதிகாரிகள் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர். - படம்: த.கவி

கண்ணைப் பறிக்கும் வண்ணமயமான தீபாவளி ஒளியூட்டு பின்னணியில் இருக்க, குடும்பத்தினருடனும் நண்பர்களுடனும் பலரும் உற்சாகமாகப் புகைப்படங்களை எடுத்து மகிழ்ந்தனர்.

மகிழ்ச்சியான நினைவுகளைப் படம்பிடித்த தருணம்: கேம்பல் லேனில் பின்னணியில் பலவண்ணக் காகிதச் சரவெடிகள் வெடிக்க, முகமலர்ச்சியுடன் செல்ஃபி எடுத்து தீபாவளியை வரவேற்றோர்.
மகிழ்ச்சியான நினைவுகளைப் படம்பிடித்த தருணம்: கேம்பல் லேனில் பின்னணியில் பலவண்ணக் காகிதச் சரவெடிகள் வெடிக்க, முகமலர்ச்சியுடன் செல்ஃபி எடுத்து தீபாவளியை வரவேற்றோர். - படம்: த.கவி
கேம்பல் லேனில் மத்தாப்புகளைக் கொளுத்தி தீபாவளியை வரவேற்றோர்.
கேம்பல் லேனில் மத்தாப்புகளைக் கொளுத்தி தீபாவளியை வரவேற்றோர். - படம்: த.கவி

நள்ளிரவானதும் ஒருவருக்கொருவர் உவகையுடன் தீபாவளி வாழ்த்துகளைப் பரிமாறிக்கொண்டனர்.

நள்ளிரவில் சுடர்விட்ட தீபாவளி ஒளி: லிட்டில் இந்தியாவில் மத்தாப்புகளைக் கொளுத்தி, கைப்பேசிகளில் அந்த அழகிய தருணங்களைப் படம்பிடித்துப் பண்டிகையை வரவேற்று மகிழும் வெளிநாட்டு ஊழியர்கள்.
நள்ளிரவில் சுடர்விட்ட தீபாவளி ஒளி: லிட்டில் இந்தியாவில் மத்தாப்புகளைக் கொளுத்தி, கைப்பேசிகளில் அந்த அழகிய தருணங்களைப் படம்பிடித்துப் பண்டிகையை வரவேற்று மகிழும் வெளிநாட்டு ஊழியர்கள். - படம்: த.கவி
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தீபாவளி 2026லிட்டில் இந்தியாகொண்டாட்டம்

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