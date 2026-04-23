Home
quick-news-icon

தமிழ்மொழி விழா வாரம் 5: ஏப்ரல் 25, ஏப்ரல் 26

தமிழ்மொழி விழா வாரம் 5: ஏப்ரல் 25, ஏப்ரல் 26

2 mins read
தமிழ்மொழி விழா 2026. - படம்: வளர்தமிழ் இயக்கம்
கி.ஜனார்த்தனன்

சனிக்கிழமை (ஏப்ரல் 25)

1. முத்தமிழ் விழா 2026

நேரம்: காலை 9.30 - நண்பகல் 12

ஏற்பாட்டாளர்: சிங்கப்பூர்த் தமிழ் எழுத்தாளர் கழகம்

இடம்: உமறுப்புலவர் தமிழ்மொழி நிலையம்

அனுமதி இலவசம்

தொடர்புக்கு: முத்துமாணிக்கம் - ksmani115@gmail.com

2. வாழும் கதை 

நேரம்: காலை 9.30 - நண்பகல் 12

ஏற்பாட்டாளர்: இளம் பருவ வளர்ச்சிக்கான தேசியக் கல்விக்கழகம்

இடம்: தேசிய நூலகக் கட்டடம்

அனுமதி இலவசம்

 தொடர்புக்கு:  https//forms.office.com/r/0nfUHL4i39?origin=lprLink

3. டிஜிட்டல் மலரில் தமிழின் நறுமணம்

நேரம்: பிற்பகல் 2  - மாலை 5

ஏற்பாட்டாளர்: சிங்கப்பூர்க் கடையநல்லூர் முஸ்லிம் லீக்

இடம்: உமறுப்புலவர் தமிழ் மொழி நிலையம்

அனுமதி இலவசம்

தொடர்புக்கு: ஷாஜஹான் - Shaj397@gmail.com

4. அஞ்சு மணி

நேரம்: மாலை 6  -  இரவு 8

ஏற்பாட்டாளர்: சர்வா ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் 

இடம்: உமறுப்புலவர் தமிழ்மொழி நிலைய அரங்கம்

அனுமதி இலவசம்

பதிவுக்கு: www.sarvafinearts.com/event-details-registration/five-oclock-anju-main-1

தொடர்புக்கு: மது- contact@sarvafinearts.com

5. சொற்களம் 2026

நேரம்: மாலை 6 - இரவு 8.30

ஏற்பாட்டாளர்: மக்கள் கழக நற்பணிப் பேரவை

இடம்: வசந்தம் ஒளிவழி

ஞாயிற்றுக்கிழமை ( ஏப்ரல் 26)

1.தொல் சங்க நாதம் 

நேரம்: காலை 10.30 - பிற்பகல் 1

ஏற்பாட்டாளர்: கவிமாலை சிங்கப்பூர் 

இடம்: உமறுப்புலவர் தமிழ்மொழி நிலைய அரங்கம்

அனுமதி இலவசம் 

தொடர்புக்கு: இன்பா - kavimaalaisg@gmail.com

2. அனைத்துலகத் தமிழ்ப் பேச்சு மற்றும் அரங்கப் பேச்சுப் போட்டிகள்

நேரம்: பிற்பகல் 2 - மாலை 5.30

ஏற்பாட்டாளர்:  ஹரிகிருஷ்ணன் முத்துசாமி தமிழ் பேச்சாளர் மன்றங்களுக்கு ஆலோசகர் 

அனுமதி இலவசம்

தொடர்புக்கு: ஹரிகிருஷ்ணன் (9791 3001), ஆர் வசந்தம் (8322 3594)

3. சிங்கோரிமோ 2026

நேரம்: பிற்பகல் 3 - மாலை 5

ஏற்பாட்டாளர்: தேசிய நூலக வாரியத்தின் இளம் எழுத்தாளர் வட்டம்

இடம்: தேசிய நூலகக் கட்டடம்

அனுமதி இலவசம்

தொடர்புக்கு: alagu85@live.com

4. தமிழே வாழ்க 5.0 பழமொழிகள்

நேரம்: மாலை 4 -  மாலை 6

ஏற்பாட்டாளர்: சக்தி நுண்கலைக் கூடம்

இடம்: உட்லண்ட்ஸ் வட்டார நூலகம்

அனுமதி இலவசம்

ஏற்பாட்டாளர் விவரம்: தேவி வீரப்பன் - devi@sakthifinearts.com

5. முரசு 360

நேரம்: மாலை 6.30 - இரவு 8

ஏற்பாட்டாளர்: தமிழ் முரசு  -  எஸ்பிஎச் மீடியா

இடம்: Auditorium, Civil Service Club 60, Tessensohn Rd, Singapore 217664

அனுமதி இலவசம்

ஏற்பாட்டாளர் விவரம்: த. ராஜசேகர் - rajasegar@sph.com.sg

குறிப்புச் சொற்கள்
தமிழ் மொழி விழாதமிழ்பண்பாடுசமூகம்