ஜென்சன் ஹுவாங் பதவி விலகல்
என்விடியாவின் இணை நிறுவனரும் அதன் தலைமை நிர்வாக அதிகாரியுமான ஜென்சன் ஹுவாங் பதவி விலகியுள்ளார். என்விடியாவின் தலைமை நிதி அதிகாரி கோலெட் கிரெஸ் இடைக்காலத் தலைமை நிர்வாக அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
இலோன் மஸ்க் போன்ற முக்கியத் தொழில்நுட்பத் துறை தலைவர்கள் ஜென்சன் ஹுவாங்கை மீண்டும் பதவியில் அமர்த்த கோரிக்கை விடுத்தபோதிலும், ஹுவாங்கை மீண்டும் கொண்டுவரும் எண்ணம் தங்களுக்கு இல்லை என்று என்விடியா இயக்குநரவை உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.
சீனச் சந்தையிலிருந்து வெளியேற்றம்
ஜென்சன் ஹுவாங் பதவிநீக்கம் செய்யப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, என்விடியா இயக்குநரவை முதல் முறையாக தேசியப் பாதுகாப்பு, ஏற்றுமதிக் கட்டுப்பாட்டு மேற்பார்வைக் குழுவை அமைத்துள்ளது. அதே வேளையில், சீனாவில் தனது செயல்பாடுகளை நிறுவனம் முற்றிலுமாகக் கைவிடுவதாக அறிக்கைகள் உறுதிப்படுத்தியுள்ளன.
மூளை-தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களுக்கு நிதியுதவி
செயற்கை நுண்ணறிவு (ஏஐ), சுகாதார-தொழில்நுட்பப் புத்தாக்க நிறுவனங்கள் பேரளவிலான மூலதனத்தைப் பெற்றுள்ளன.
ஏஐ மூலம் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மருந்து மாதிரிகளை மருத்துவப் பரிசோதனைக்குக் கொண்டு செல்வதற்காக ஐசோமார்பிக் லேப்ஸ் நிறுவனம் 5 பில்லியன் டாலரைத் திரட்டியுள்ளது.
மேலும், மூளை-தொழில்நுட்ப நிறுவனமான சயின்ஸ் கார்ப்பரேஷன் 3.5 பில்லியன் டாலர் மதிப்பீட்டை எட்டியுள்ளது.
திறன்பேசிகள் அறிமுகம்
பல முன்னணி சீன நிறுவனங்கள் நவம்பர் இறுதியில் தங்களின் உள்நாட்டுச் சந்தையில் புதிய திறன்பேசிகளை அறிமுகப்படுத்தத் தயாராகி வருகின்றன. ஹானர், ஒப்போ, விவோ நிறுவனங்கள் அந்தத் தகவல்களை உறுதிசெய்துள்ளன.
தொடரும் எச்சரிக்கை
அமெரிக்காவின் மத்திய வங்கித் தலைவர் கெவின் வார்ஷ், செயற்கை நுண்ணறிவின் விரைவான பயன்பாடு, அமெரிக்கப் பொருளியல் அனைத்துலகப் போட்டியாளர்களை விட மிக வேகமாக முன்னேறச் செய்யும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
அதேநேரம், சமூக அபாயங்கள் குறித்தும் அவர் எச்சரித்தார். குறிப்பாக, செயற்கை நுண்ணறிவை அதிகமாகச் சார்ந்திருப்பது மனிதனின் அடிப்படைக் கற்றலையும் கல்வியையும் சீர்குலைக்கும் என்ற கவலையை அவர் எழுப்பினார்.