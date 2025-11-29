புதுடெல்லி: கார், இருசக்கர வாகன ஓட்டுநர் ஒருவரது வங்கிக் கணக்கில் ரூ.331 கோடி செலுத்தப்பட்டது குறித்து டெல்லி காவல்துறையினரும் அமலாக்கத்துறையினரும் விசாரித்து வருகின்றனர்.
குஜராத் மாநில அரசியல் பிரமுகர் ஆதித்யா ஜீவாவின் திருமணம் ராஜஸ்தானில் ஆடம்பரமாக நடந்தேறியது. இதற்காகக் கோடிக்கணக்கில் பணம் செலவழிக்கப்பட்டதாகத் தகவலறிந்த அமலாக்கத்துறை விசாரணையில் இறங்கியது.
அப்போது சட்டவிரோதமாகச் சேர்க்கப்பட்ட பணத்தைக் கொண்டு திருமணம் நடத்தப்பட்டது தெரியவந்தது.
இந்நிலையில், வாடகை வாகன ஓட்டுநர் ஒருவரது வங்கிக் கணக்கில் இருந்து ரூ.331 கோடி திருமணச் செலவுகளுக்காக அனுப்பப்பட்டதைக் கண்டுபிடித்த அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் அவரிடம் விசாரணை நடத்தினர்.
அவரது வங்கிக் கணக்கில் கடந்த ஓராண்டு காலத்துக்குள் இவ்வளவு பெரிய தொகை செலுத்தப்பட்டிருப்பதும் சூதாட்டச் செயலி மூலம் இத்தொகை கிடைத்ததும் தெரியவந்துள்ளது.
எனினும், வங்கிக் கணக்கில் எவ்வாறு பணம் வந்தது என்பது குறித்து தமக்கு ஏதும் தெரியாது என அந்த ஓட்டுநர் கூறிவிட்டார்.
இந்நிலையில், மக்கள் தங்கள் வட்டி அட்டைகள், கணக்கு விவரங்கள் ஆகியவற்றை ரகசியமாக வைத்திருப்பதும் பிறருடன் பகிராமல் இருப்பதும் முக்கியம் என அதிகாரிகள் மீண்டும் அறிவுறுத்தி உள்ளனர்.