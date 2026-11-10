சென்னை: தமிழகத்தில் தனியார் பள்ளிகளுக்கு அங்கீகாரம் பெற்றுத் தருவதாகக் கூறி நிதி மோசடியில் ஈடுபட்டதாகத் தொடரப்பட்ட வழக்கில், திமுக முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸின் பிணை மனுவைச் சென்னை ஊழல் தடுப்புச் சிறப்பு நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டுள்ளது.
முந்தைய திமுக ஆட்சிக் காலத்தில், 1,000க்கும் மேற்பட்ட தனியார் பள்ளிகளுக்குப் பல்வேறு அங்கீகாரங்களையும் அனுமதிகளையும் பெற்றுத் தருவதாக உறுதியளித்து, 400 கோடி ரூபாய்க்கும் மேல் சட்டவிரோதமாக வசூலித்ததாகப் புகார் எழுந்தது. இது தொடர்பாகச் சென்னை மத்திய குற்றப் புலனாய்வுப் பிரிவுப் போலிசார் விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
அதனைத் தொடர்ந்து, அன்பில் மகேஸ், தனியார் பள்ளிகள் சங்கத் தலைவர் பி.டி. அரசகுமார், முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் முத்துகுமார் உள்ளிட்டோருக்கு எதிராக வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது. அவ்வழக்கில் அன்பில் மகேஸ் அக்டோபர் 26ஆம் தேதி கைது செய்யப்பட்டு, புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். பின்னர், இம்மாதம் 18ஆம் தேதி வரை அவருக்கான நீதிமன்றக் காவல் நீட்டிக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில், அன்பில் மகேஸ் தாக்கல் செய்திருந்த பிணை மனு, சென்னை ஊழல் தடுப்புச் சிறப்பு நீதிமன்ற நீதிபதி எல்.எஸ். சத்தியமூர்த்தி முன்னிலையில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, விசாரணைக்கு முழு ஒத்துழைப்பு வழங்கத் தாம் தயாராக இருப்பதாக அன்பில் மகேஸ் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. எனினும், அவரது பிணைக் கோரிக்கையை நிராகரித்து நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.
இதையடுத்து, பிணை கோரி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் அன்பில் மகேஸ் தரப்பினர் மனுத்தாக்கல் செய்யக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.