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குஜராத் வெள்ளத்தில் தத்தளித்த 57 பேரை ராணுவம் மீட்டது

குஜராத் வெள்ளத்தில் தத்தளித்த 57 பேரை ராணுவம் மீட்டது

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ராணுவ வீரர்களால் பாதுகாப்பாக மீட்கப்பட்டோரில் சிலர். - படம்: டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா

அகமதாபாத்: குஜராத் மாநில வெள்ளத்தில் சிக்கிய 57 பேரை இந்திய ராணுவ வீரர்கள் சனிக்கிழமை (ஜூலை 25) மீட்டனர்.

மழை, வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் ஒன்றான நவசாரி மாவட்டத்தில் உள்ள உயர்நிலைப் பள்ளி ஒன்றில் தஞ்சம் புகுந்திருந்த அவர்களை ராணுவத்தினர் பாதுகாப்பாக மீட்டனர்.

குஜராத் மாநிலத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்து வருகிறது. அதன் காரணமாக, லட்சக்கணக்கான மக்கள் அவதிக்கு ஆளாகியுள்ளனர்.

அகமதாபாத், சூரத், அம்ரிலி, வல்சாத், நவசாரி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் மூன்று நாள்களாகத் தொடர்ந்து கனமழை பெய்ததால் ஏராளமான மக்கள் அவர்களின் வீடுகளிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டு, பாதுகாப்பான பகுதிகளுக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டனர்.

குறிப்பாக, வடக்கு, தெற்கு குஜராத், சௌராஷ்ட்ரா ஆகிய பகுதிகளில் இடியுடன் கூடிய கனமழை இன்னும் நின்றபாடில்லை. அகமதாபாத் நகரில் சாலைகளில் முழங்கால் அளவிற்கு மழைநீர் தேங்கியுள்ளது. பல இடங்களில் மரங்கள் வேரோடு சாய்ந்ததில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டு உள்ளது.

வெள்ளப்பெருக்கு காரணமாகவும் பல்வேறு இடங்களில் சாலைப் போக்குவரத்து தடைபட்டது. அதிகப்படியான நீர்வரத்து காரணமாக அகமதாபாத்-விராம்கம் நெடுஞ்சாலை பாதுகாப்பற்றதாக மாறியது.

அதனைத் தொடர்ந்து, அந்தச் சாலை தற்காலிகமாக மூடப்படுவதாக அகமதாபாத் மாவட்ட காவல்துறை அறிவித்தது.

இதற்கிடையில், தாத்ரா மற்றும் நாகர் ஹவேலியின் மதுபன் அணைப் பகுதியில் உள்ள சந்தூரி கிராமத்திலும் தத்தளித்த மக்களை ராணுவ வீரர்கள் மீட்டனர்.

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