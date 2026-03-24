Home
quick-news-icon

உடல்நலம் குன்றியவர் இறந்ததாகக் கருதி உயிரோடு இருக்கும்போதே இறுதிச் சடங்குக்கு ஏற்பாடு

1 mins read
மருத்​து​வ​மனை​யில் இருந்து மருத்துவ வாகனத்தில் கொண்டு வரப்​பட்ட உடலை வீட்டுக்கு வெளியே இறக்​கும்​போது, வெங்​கடேஸ்​வருலு​வுக்கு உயிர் இருப்​பது தெரிய​வந்​தது.  - படம்: இந்து தமிழ் திசை
authorவீ. பழனிச்சாமி >

விஜயவாடா: ஆந்​தி​ரா​வின் என்​.டி.ஆர் மாவட்​டம், ஆள்​ளூரு​பாடு கிராமத்தைச் சேர்ந்​தவர் வெங்​கடேஸ்​வருலு (55). இவர் சில நாள்களுக்கு முன் உடல் நலம் குன்​றி, கம்​மம் பகு​தி​யில் உள்ள தனி​யார் மருத்​து​வ​மனை​யில் அனு​ம​திக்​கப்​பட்​டார்.

கடந்த ஞாயிற்​றுக்​கிழமை வெங்​கடேஸ்​வருலு​வின் உடல் நிலை மோச​மான​தால், அவர் கோமா நிலையை அடைந்தார். மருத்​து​வர்​கள் கைவிரித்​த​தால் ஆள்​ளூரு பாடு கிராமத்தில் இறுதிச் சடங்​குக்கு ஏற்​பாடு செய்​யப்​பட்​டது. உற்​றார், உறவினர்​கள் வீட்டுக்கு வந்​தனர். வீட்​டின் முன் பந்​தல் போடப்பட்​டு, குளிர்பதனப் பெட்டியும் வைக்​கப்​பட்​டது.

மருத்​து​வ​மனை​யில் இருந்து மருத்துவ வாகனத்தில் கொண்டு வரப்​பட்ட உடலை வீட்டுக்கு வெளியே இறக்​கும்​போது, வெங்​கடேஸ்​வருலு​வுக்கு உயிர் இருப்​பது தெரிய​வந்​தது. உயிரோடு இருக்​கும்​போதே இறு​திச் சடங்​குக்கு ஏற்​பாடு செய்​ததை நினைத்து வருந்​திய உறவினர்​கள், அதே மருத்துவ வாகனத்தில் அவரை மீண்​டும் மருத்​து​வ​மனைக்குக் கொண்டு சென்​றனர்.

விஜய​வாடா மருத்​து​வ​மனைக்குச் செல்​லும் வழி​யில் வெங்கடேஸ்வருலு உயி​ரிழந்​து​ விட்டார். பின்​னர் மருத்​து​வர்​கள் அவரைப் பரிசோ​தித்து உயி​ரிழப்பை உறுதி செய்​தனர்.

இதனிடையே இறு​திச் சடங்​குக்கு வந்​திருந்த உறவினர்​கள் அவரவர் வீடு​களுக்குத் திரும்​பி​விட்​டனர். அவர்​களை மீண்​டும் அழைத்து வெங்​கடேஸ்​வருலு​வுக்கு திங்கட்கிழமை (மார்ச் 23) இறுதிச் சடங்​கு​கள்​ நடை​பெற்​றன.

குறிப்புச் சொற்கள்
மருத்துவமனைஆம்புலன்ஸ்ஆந்திரப் பிரதேசம்

