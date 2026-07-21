Home
quick-news-icon

அசாம் வெள்ளம்: உயிரிழப்பு 10ஆக அதிகரிப்பு, 16 மாவட்டங்கள் பாதிப்பு

அசாம் வெள்ளம்: உயிரிழப்பு 10ஆக அதிகரிப்பு, 16 மாவட்டங்கள் பாதிப்பு

2 mins read
b2510134-22f7-42c7-a839-e5f0a84ed1f0
அசாம் மாநிலத்தில் ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கால் கிட்டத்தட்ட 400,000 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்; 794 சிற்றூர்கள் நீரில் மூழ்கியுள்ளன. - படம்: இந்தியா டுடே

திஸ்பூர்: அசாமில் வெள்ளத்தால் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 10ஆக அதிகரித்துள்ளது. 16 மாவட்டங்களில் கிட்டத்தட்ட 400,000 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். ஆயிரக்கணக்கானோர் முகாம்களில் தஞ்சம் அடைந்துள்ளனர்.

“அசாமின் வெள்ள நிலைமை தொடர்ந்து மோசமடைந்தது. இதனால் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 10 ஆக உயர்ந்ததுடன், பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்து வருகிறது,” என்று மாநிலப் பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.

நதிகளின் நீர்மட்டம் உயர்ந்து வருவதால் ஏராளமான சிற்றூர்களை வெள்ள நீர் சூழ்ந்துள்ளது. பல சிற்றூர்களை இணைக்கும் சாலைகள் துண்டிக்கப்பட்டதால், அவை வெளித் தொடர்பின்றி தனித்து விடப்பட்டுள்ளன. ஏராளமான விவசாய நிலங்களில் அறுவடையாகவிருந்த பயிர்கள் நீரில் மூழ்கியதால் விவசாயிகள் கவலையில் மூழ்கியுள்ளனர்.

794 சிற்றூர்கள் நீரில் மூழ்கியுள்ளன. 19 ஹெக்டர் பயிர் நிலங்கள் வெள்ள நீரில் மூழ்கியுள்ளன. இந்த வெள்ளப்பெருக்கினால் சுமார் 3.89 லட்சம் கால்நடைகளும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.

மாநிலம் முழுதும் பாதிக்கப்பட்டோரை மீட்புப் பணி நடவடிக்கைகள் போர்க்கால அடிப்படையில் முடுக்கிவிடப்பட்டுள்ளன. ஏராளமானோர் முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர். நிவாரணப்பொருள்களும் விநியோகிக்கப்பட்டு வருகின்றன.

ஜோர்ஹாட் மாவட்டத்தில் உள்ள நேமதிகாட் என்னுமிடத்தில் பிரம்மபுத்திரா நதி அபாய அளவைத் தாண்டிப் பாய்ந்து கொண்டிருக்கிறது.

செனிமாரி (கோவாங்) பகுதியில் உள்ள புர்ஹிதிஹிங், நங்லாமுராகாட் பகுதியில் உள்ள திசாங், நுமாலிகரில் உள்ள தன்சிரி (தெற்கு), சிவசாகரில் உள்ள திக்கோ ஆகிய ஆறுகளும் அபாய அளவைத் தாண்டி உள்ளன.

மாவட்ட நிர்வாகங்கள் 101 நிவாரண முகாம்களையும் நிவாரணப் பொருள்களை விநியோகிக்கும் நிலையங்களையும் அமைத்துள்ளன. அங்கு வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட கிட்டத்தட்ட 45,000 பேர் தஞ்சம் அடைந்துள்ளனர். .

இவையும் உங்களுக்குப் பிடிக்கலாம்toggle-button-chevie

அனைத்துவகைச் செய்திகளும் ஒரே இடத்தில்.
சில்லறை வணிகம் குறித்து மேற்கொள்ளப்பட்ட மறுஆய்வுக்குப் பிறகு, மெட்ரோ குழுமம் அதன் பகுதிவாரிக் கடைகளை மூடப்போவதாக அறிவித்தது.

பாரகான், காஸ்வே பாயிண்ட்டில் பகுதிவாரிக் கடைகளை மூடுகிறது மெட்ரோ

21 Jul 2026 - 1:34 PM

இன நல்லிணக்க நிகழ்ச்சிப் பங்கேற்பாளர்கள்.

இன நல்லிணக்க நிகழ்ச்சி: உள்ளூர் இளையர்களுடன் கைகோத்த வெளிநாட்டு ஊழியர்கள்

21 Jul 2026 - 7:00 AM

இஸ்லாமிய சட்டத்தின் கீழ் விவாகரத்து செய்த தம்பதிகளில் சுமார் 18.4 விழுக்காட்டினர், திருமண முறிவுக்கு துரோகத்தையே ‘முக்கியப் பிரச்சினை’ எனக் குறிப்பிட்டனர்.

நியாயமற்ற நடத்தையே சிங்கப்பூரில் மணமுறிவுக்கான முதன்மைக் காரணம்

19 Jul 2026 - 7:40 PM

உயர்நிலை 3 மாணவர்களுக்காக ஆண்டுதோறும் அரசு நீதிமன்றங்களால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுவரும் ‘நீதிமன்றத்தில் ஒரு நாள்’ கருத்தரங்கு.

நீதிமன்றத்தில் மாணவர்கள்

20 Jul 2026 - 8:00 AM

மலேசியப் பிரதமர் அலுவலக (சட்ட, நிறுவன ரீதியான சீர்திருத்தங்கள்) அமைச்சர் அஸாலினா ஒத்மான் சாயித்.

1எம்டிபி: $1.77 பில்லியன் சொத்துகளை மலேசியாவிடம் ஒப்படைத்த அமெரிக்கா

19 Jul 2026 - 4:07 PM

சிங்கப்பூர்த் தமிழாசிரியர் சங்கத்தின் 75ஆம் ஆண்டு நிறைவு விழாக் கொண்டாட்டத்தில் கலந்துகொண்ட பிரதமர் லாரன்ஸ் வோங் (வலது), சங்கத்தின் தலைவர் தனபால் குமார் (நடுவில்), தமிழ் வளர்ச்சிக் குழுவின் தலைவர் தினேஷ் வாசு தாஸ் (இடது).

தமிழ்மொழியை வாழும் மொழியாக்க ஒன்றிணைவோம்: பிரதமர் வோங்

17 Jul 2026 - 9:09 PM

சண்முக பாண்டியன்.

சண்முக பாண்டியனின் ‘வாணவேடிக்கை’ படப்பிடிப்பு துவக்கம்

18 Jul 2026 - 4:06 PM

சிங்கப்பூரில் ஏறத்தாழ கால்நூற்றாண்டுக்குப் பிறகு பூத்துக் குலுங்கும் ‘சுருள் இஞ்சி’ மலர்.

சிங்கப்பூர் பூமலையில் 25 ஆண்டுகளுக்குப் பின் பூத்த ‘சுருள் இஞ்சி’ மலர்

17 Jul 2026 - 10:26 PM

தவெக எம்எல்ஏக்களிடம் பேரம் பேசிய வழக்கில் இதுவரை 11 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

தவெக எம்எல்ஏவிடம் பேரம்; சிங்கப்பூரைச் சேர்ந்தவரைத் தேடும் காவல்துறை

15 Jul 2026 - 10:22 AM

முன்னாள் போக்குவரத்து அமைச்சர் எஸ்.ஈஸ்வரனுக்கு வியாழக்கிழமை (அக்டோபர் 3) ஓராண்டுச் சிறைத்தண்டனை விதித்துத் தீர்ப்பளிக்கப்பட்டது.

பொறுப்புணர்வும் நல்லொழுக்கமும் தலைவர்களின் தலையாய கடமை

06 Oct 2024 - 5:30 AM

இந்திய ராணுவம், தேசியப் பேரிடர் மீட்புப் படை, மாநிலப் பேரிடர் மீட்புப் படை, துணை ராணுவப் படைகள், தீயணைப்பு, அவசரகாலச் சேவைகள் மற்றும் குடிமைப் பாதுகாப்புக் குழுக்கள் மீட்புப் பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றன.

கடந்த 24 மணி நேரத்தில் கரைபுரண்டு ஓடிய வெள்ள நீரால் 29 சாலைகள் சேதமடைந்தன. இதற்கிடையில், அசாம் அமைச்சர்கள் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளைப் பார்வையிட்டு, நிலைமையை ஆய்வு செய்தும், நிவாரணப் பணிகளை மேற்பார்வையிட்டும் வருகின்றனர்.

குறிப்புச் சொற்கள்
அசாம்வெள்ளம்நதி

தொடர்புடைய செய்திகள்