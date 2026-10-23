புதுடெல்லி: இந்தியாவில் சாலை விபத்துகளைத் தடுக்கும் நோக்கில், அனைத்துக் கார்களிலும் தானியங்கி பிரேக் அமைப்பு 2030ஆம் ஆண்டு முதல் கட்டாயமாக்கப்பட உள்ளது.
நாடு முழுவதும் அதிக அளவில் ஏற்பட்டு வரும் சாலை விபத்துகளைக் குறைப்பதற்காகப் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மத்திய அரசு தொடர்ந்து தீவிரமாக எடுத்து வருகிறது.
அதன் ஒரு பகுதியாகக் கார்களில் மேம்பட்ட ஓட்டுநர் உதவி அமைப்புகளின் (ஏடிஏஎஸ்) சில பாதுகாப்பு அம்சங்களைக் கட்டாயமாக்க அரசு முடிவு செய்துள்ளது.
அதன்படி, 2030 அக்டோபர் முதல் அனைத்து புதிய கார் மாடல்களிலும் மேம்பட்ட அவசரகால ‘பிரேக்கிங் சிஸ்டம்’ (ஏஇபிஎஸ்) பொருத்துவது கட்டாயமாக்கப்படும்.
2030க்கு முந்தைய, தற்போது உற்பத்தியில் உள்ள பழைய கார் மாடல்களுக்கு 2032 அக்டோபர் முதல் ஏஇபிஎஸ் கட்டாயமாக்கப்படும் எனத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
ஏடிஏஎஸ் பாதுகாப்பு அம்சங்களின் காலக்கெடு அடங்கிய வரைவு அறிவிப்பு விரைவில் அதிகாரபூர்வமாக வெளியாகும் எனக் கூறப்பட்டுள்ளது.
ஏடிஏஎஸ் என்பது 100க்கும் மேற்பட்ட மின்னணு தொழில்நுட்பங்களின் ஒரு தொகுப்பாகும். இது ஏற்படக்கூடிய அபாயங்களைக் கண்டறிந்து, ஓட்டுநரை எச்சரித்து, சில சமயங்களில் மோதலைத் தடுப்பதற்காக பிரேக்குகள் அல்லது ஸ்டீயரிங்கைத் தானாகவே கட்டுப்படுத்துவதன் மூலம் பாதுகாப்பை அதிகரிக்கிறது. தற்போது, சில கார்களில் ஏடிஏஎஸ் வசதி உள்ளது.
பாதுகாப்பு அம்சங்களில் லாரி, பேருந்துகள் போன்ற வர்த்தக வாகனங்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படும் எனவும் கூறப்பட்டுள்ளது.
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அதன்படி, மறைவுப் பகுதி தகவல், ஓட்டுநரின் தூக்கக் கலக்கத்தைக் கண்டறிந்து எச்சரிக்கும் அமைப்பு, பாதை விலகல் எச்சரிக்கை போன்ற அமைப்புகளும் கட்டாயமாக்கப்பட்டு உள்ளன.
ஏஇபிஎஸ் அமைப்பு, ஒரு வாகனம் அல்லது தடையுடன் ஏற்படவிருக்கும் மோதலைக் கண்டறிந்து, ஓட்டுநர் செயல்படத் தவறினால் தானாகவே பிரேக்குகளைப் பயன்படுத்தும்.
வரும் 2027 ஜனவரி முதல் புதிய லாரி, பேருந்து மாடல்களில் ஏஇபிஎஸ் அமைப்பு கட்டாயமாக இடம்பெறும் எனக் கூறப்பட்டு உள்ளது.