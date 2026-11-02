புதுடெல்லி: அயோத்தி ராமர் கோவிலுக்கு வரப்பெற்ற நன்கொடையில் நடைபெற்றதாகக் கூறப்படும் முறைகேடு தொடர்பாக சிறப்பு விசாரணைக் குழு குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்துள்ளதாக உத்தரப் பிரதேச அரசு உச்ச நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது.
அதையடுத்து, வழக்கு விசாரணையை உள்ளூர் குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்றம் தொடர அனுமதித்து, உச்ச நீதிமன்றம் தன் முன் இருந்த மனுக்களை முடித்து வைத்து உத்தரவிட்டுள்ளது.
உச்ச நீதிமன்றத் தலைமை நீதிபதி சூர்யாகாந்த் தலைமையிலான அமர்வு திங்கட்கிழமை (அக்டோபர் 2) இத்தீர்ப்பை வழங்கியது.
உத்தரப் பிரதேச அரசு சார்பில் முன்னிலையான சொலிசிட்டர் ஜெனரல் துஷார் மேத்தா, கோவிலில் நன்கொடை எண்ணும் பணியின்போது சில அதிகாரிகள் அந்தப் பணத்தைக் கையாடல் செய்து சொத்துகளில் முதலீடு செய்ததாகவும் வங்கிக்கணக்குகளில் செலுத்தியதாகவும் தமது வாதத்தில் குறிப்பிட்டார்.
பொதுமக்கள் நலன், பொதுப்பணம் அடங்கிய விவகாரம் என்பதால், குற்றத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு வழங்கப்படும் உரிமையைப்போல், இந்த வழக்கை நீதிமன்றத்துக்குக் கொண்டுவந்த மனுதாரர்களும் உள்ளூர் நீதிமன்ற விசாரணையின்போது நீதிபதிக்கு உதவ உச்ச நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்துள்ளது.
அதேவேளையில், குற்றச்சாட்டுகளின் உண்மைத்தன்மை குறித்து எந்தவிதக் கருத்தையும் தெரிவிக்கவில்லை என்றும் சட்டம், ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் உள்ளூர் குற்றவியல் நடுவர் விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்றும் உச்ச நீதிமன்றம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
முன்னதாக, இக்கையாடல் குறித்து சிபிஐ விசாரணை கோரி உச்ச நீதிமன்றத்தில் சில மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன. அம்மனுக்களை விசாரித்த நீதிமன்றம், தடயவியல் கணக்காய்வாளரைக் கொண்ட சிறப்பு விசாரணைக் குழுவை அமைக்க உத்தரவிட்டிருந்தது.
அயோத்தி கோவில் நன்கொடை முறைகேடு தொடர்பான புகார்களும் வழக்குகளும் நாடு முழுவதும் உள்ள ஆன்மிக பக்தர்களிடையே வருத்தத்தையும் விவாதங்களையும் எழுப்பியது. இதையடுத்து சிறப்பு விசாரணைக் குழு அமைக்கப்பட்டது.