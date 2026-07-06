Home
quick-news-icon

பத்ரிநாத் கோவில் முறைகேடு: விசாரணைக்குழு அமைப்பு

பத்ரிநாத் கோவில் முறைகேடு: விசாரணைக்குழு அமைப்பு

1 mins read
19c68ca1-c6e0-42cd-8e36-1508d934e889
பத்ரிநாத் கோவிலில் பல்வேறு பகுதிகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள கண்காணிப்பு கேமராக்களில் பதிவான காட்சிகளை விசாரணைக்குழு முதலில் ஆராயும் எனக் கூறப்படுகிறது. - கோப்புப்படம்: ஹிமாலயன் டிரீம்

டேராடூன்: பத்ரிநாத் கோவில் முறைகேடு தொடர்பில் விசாரணை நடத்த நான்கு பேர் கொண்ட குழு ஒன்று அமைக்கப்பட்டுள்ளது‌.

அயோத்தி, மதுரா கோவில்களையடுத்து, பத்ரிநாத் கோவிலிலும் காணிக்கைகள், நன்கொடைகளைக் கையாள்வதில் முறைகேடு நடைபெற்றதாக அண்மையில் புகார் எழுந்தது.

உத்தரப்பிரதேசத்தின் அண்டை மாநிலமான உத்தராகண்டில் அமைந்துள்ள பத்ரிநாத் கோவிலிலும் முறைகேடு நடந்திருப்பதாகக் கூறப்படுவது பக்தர்களை அதிர்ச்சியடைய வைத்துள்ளது.

இம்முறைகேடு தொடர்பில் உரிய விசாரணை நடத்தப்படும் என்று கோவில் நிர்வாகக் குழுத் தலைவர் ஹேமந்த் துவிவேதி அறிவித்திருந்தார்.

இதையடுத்து, நான்கு பேர் கொண்ட விசாரணைக்குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் இக்குழு அடுத்த ஏழு நாள்களுக்குள் முதற்கட்ட அறிக்கை அளிக்கும் என்றும் கோவிலின் தலைமைச் செயலதிகாரி சோஹன்சிங் ரங்கட் தெரிவித்தார்.

பத்ரிநாத் கோவிலின் பல்வேறு பகுதிகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள கண்காணிப்பு கேமராக்களில் பதிவான காட்சிகளை விசாரணைக்குழு முதலில் ஆராயும் எனக் கூறப்படுகிறது.

மேலும், இந்த முறைகேட்டில் தொடர்புடைய அனைவரிடமும் வாக்குமூலம் பெறப்படும் என்றும் அதன் அடிப்படையில் விசாரணைக்குழு விசாரணையைத் தொடரும் என்றும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இதனிடையே, பத்ரிநாத் கோவில் முறைகேடு தொடர்பாக வெளியாகியுள்ள தகவல்கள் தீவிரமானவை என்று உத்தராகண்ட் மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் கணேஷ் கொடியால் தெரிவித்துள்ளார்.

இவையும் உங்களுக்குப் பிடிக்கலாம்toggle-button-chevie

அனைத்துவகைச் செய்திகளும் ஒரே இடத்தில்.
சிறந்த தாதியருக்கான தகுதிசார் விருதுகள் (Nurses’ Merit Award) வழங்கும் விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராகப் பங்கேற்ற சுகாதார அமைச்சரும் சமுதாயக் கொள்கைகளுக்கான ஒருங்கிணைப்பு அமைச்சருமான ஓங் யீ காங்.

தாதியருக்கு அந்திமகாலப் பராமரிப்புப் பயிற்சியளிக்கும் தாதிமைப் பணி மேம்பாட்டுப் பணிக்குழு

06 Jul 2026 - 7:25 PM

சிங்கப்பூர்ப் பிரதமர் லாரன்ஸ் வோங்கும் இந்தோனீசிய அதிபர் பிரபோவோ சுபியாந்தோவும் ஜகார்த்தாவில் சந்தித்துப் பேச்சு நடத்தினர்.

மலாக்கா நீரிணையைப் பாதுகாப்பாக வைத்திருக்க சிங்கப்பூரும் இந்தோனீசியாவும் உறுதி

06 Jul 2026 - 8:58 PM

தொழில்முறை ஒழுங்கீனம் தொடர்பான நான்கு குற்றச்சாட்டுகளில் டாக்டர் செபஸ்டியன் குவான் யான் ஹார் குற்றவாளி எனக் கண்டறியப்பட்டார். 

இறப்புச் சான்றிதழ்களில் தவறான தகவல்களை அளித்த மருத்துவர் பணி நீக்கம்

06 Jul 2026 - 7:59 PM

சிங்கப்பூர்-சீனா கருத்தரங்கில் உரையாற்றிய தேசிய வளர்ச்சி அமைச்சர் சீ ஹொங் டாட்.

இருதரப்பு நன்மைக்காகச் சிங்கப்பூர்-சீனா ஒத்துழைப்பு வலுவடைய வேண்டும்: சீ ஹொங் டாட்

06 Jul 2026 - 3:21 PM

ரோட்டரி கிளப்பின் புதிய திட்டத்தின்வழி, ஆதரவற்ற முதியவர்கள் கிட்டத்தட்ட 300 பேருக்கு மேம்பட்ட ஆதரவு கிடைக்கக்கூடும்.

முதியோரை அரவணைக்கும் ரோட்டரி கிளப்பின் புதிய திட்டம்

07 Jul 2026 - 5:09 AM

தன்னைக் கைது செய்ய முடியாது என்று கூச்சல் போட்டு கத்திய ஆடவரைக் காவல்துறையினர் கைது செய்தனர்.

தீயணைப்புப் பணியின்போது காவல்துறை அதிகாரிமீது உமிழ்ந்ததாக ஆடவர்மீது குற்றச்சாட்டு

06 Jul 2026 - 5:50 PM

அச்சு முதல் இணையம் வரை, இளையர்களுக்குச் சுவையான, பயனுள்ள படைப்புகளை நல்க தமிழ் முரசு தொடர்ந்து முனைகிறது.

மாறுபட்ட வழிகளைக் கையாண்டு இளையோரை ஈடுபடுத்தும் நாளிதழ்

06 Jul 2026 - 6:30 AM

உலகின் சக்திவாய்ந்த கடப்பிதழ் குறியீட்டில் முதல் 10 இடங்களுக்குள் வந்த ஒரே ஆசிய நாடு சிங்கப்பூர். 

உலகின் சக்திவாய்ந்த கடப்பிதழ் பட்டியலில் 10வது இடத்தில் சிங்கப்பூர்

05 Jul 2026 - 3:28 PM

நிலைமையை அறிய ஹவ்காங் எம்ஆர்டி நிலையத்தில் கடந்த வாரம் ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் கருத்தாய்வு நடத்தியது.

நெரிசல் குறைந்ததால் வடக்கு-கிழக்கு ரயில் பயணிகளுக்குச் சற்று நிம்மதி

05 Jul 2026 - 9:31 AM

வட்ட ரயில்பாதையில் ஜூன் 9 அன்று இருந்த கென்டோன்மன்ட் ரயில் நிலையத் தோற்றம்.

வட்ட ரயில்பாதைத் திட்டம் நிறைவு; ஜூலை 12 முதல் முழு சேவை தொடக்கம்

04 Jul 2026 - 3:45 PM

காணிக்கை முறைகேடு பக்தர்கள் மனத்தைப் புண்படுத்தியுள்ளது என்றும் இந்த முறைகேடு நிரூபிக்கப்பட்டால் மாநில அரசுதான் அதற்குப் பொறுப்பேற்க வேண்டுமென்றும் அவர் மேலும் கூறியுள்ளார்.

குறிப்புச் சொற்கள்
அயோத்திகோவில்திருட்டுவிசாரணைகுழு

தொடர்புடைய செய்திகள்