பெங்களூருவில் ரூ. 23 கோடி மதிப்புள்ள போதைப்பொருள் பறிமுதல்; 10 பேர் கைது

உள்ளூர், அனைத்துலக விநியோகஸ்தர்களின் உதவியுடன், மாணவர்கள், இளைஞர்களைக் குறிவைத்து இந்தக் கட்டமைப்பு செயல்பட்டு வந்ததாக பெங்களூரு காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.
கடந்த சில மாதங்களாகப் பெங்களூரு நகரம் முழுவதும் நடத்தப்பட்ட பெரியளவிலான சோதனை நடவடிக்கையில், ரூ. 23.63 கோடி மதிப்பிலான பல்வேறு வகையான போதைப்பொருள்கள் கைப்பற்றப்பட்டன. - படம்: இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ்

பெங்​களூரு:  பெங்களூரு மாநகர காவல்துறை அதிரடி நடவடிக்கையில் ரூ.23.61 கோடி மதிப்புள்ள போதைப்பொருள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளது. இரு பெண்கள் உட்பட 10 பேர் கைதுசெய்யப்பட்டுள்ளனர்.

இது பல்வேறு மாநிலங்கள், நாடுகளுடன் தொடர்புடைய சங்கிலித்தொடர் போன்ற கட்டமைப்பு என்று பெங்​களூரு மாநகரக் காவல் ஆணை​யர் சீமந்த் குமார் சிங் வியாழக்கிழமை (ஏப்ரல் 16) செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்தார்.

கூரியர் மூலம் வெளிநாட்​டில் இருந்​தும் வெளி மாநிலங்​களில் இருந்​தும் போதைப்பொருளை வரவழைத்​து, பெங்​களூரு​வில் கல்​லூரி மாணவர்​கள் மத்தியில் விற்​பனை செய்​தது முதற்​கட்ட விசா​ரணை​யில் தெரிய​வந்​துள்ளதாக அவர் கூறினார்.

கடந்த சில மாதங்களாக நகரம் முழுவதும் பெங்களூரு மத்​திய குற்​றப்​பிரிவு காவல்துறையினர் போதைப்​பொருள் தடுப்​புப் பிரி​வினருடன் இணைந்து அதிரடி நடவடிக்கையில் ஈடு​பட்​டனர்.

அமலாக்க நடவடிக்கையில் மொத்​தம் 5.91 கிலோ ‘எம்​டிஎம்ஏ’, 21.82 கிலோ ‘ஹைட்ரோ’ கஞ்சா, 1.51 கிலோ ‘கோக்​கைன்’ உள்​ளிட்ட போதைப்பொருள்​கள் பறி​முதல் செய்​யப்​பட்​டன.

கைதுசெய்யப்பட்டவர்களில் மூவர் வெளிநாட்டினர். அவர்களில் இருவர் பெண்கள். ஐவர் வெளி​மாநிலங்​களை சேர்ந்​தவர்​கள். இருவர் உள்ளூர்வாசிகள். கைதானவர்களிடமிருந்து மூன்று கார்கள், இரண்டு இரு சக்கர வாக​னங்​கள், ஒன்பது கைப்பேசி​கள், ரூ.50,500, 28 கிராம் தங்க நகைகள் ஆகியவை பறி​முதல் செய்​யப்​பட்​டன.

அந்தக் கும்பல் நன்கு திட்டமிட்டு, பல அடுக்குகளாகப் பிரிந்து சட்டவிரோதச் செயலில் ஈடுபட்டு வந்ததாகக் காவல்துறை கூறியது. நகரின் போதைப்பொருள் புழக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்த எடுக்கப்பட்ட மிகப்பெரிய நடவடிக்கைகளில் ஒன்றாக இது பார்க்கப்படுகிறது.

