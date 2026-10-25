Home
சந்தா
  • whatsapp-icon
  • facebook-icon
  • twitter-icon
  • instagram-icon
  • youtube-icon

ராஜீவுடனான முதல் சந்திப்பு: நினைவலைகளைப் பகிர்ந்த சோனியா

ராஜீவுடனான முதல் சந்திப்பு: நினைவலைகளைப் பகிர்ந்த சோனியா

படம்: இந்து தமிழ் திசை

25 Oct 2026 - 5:02 pm

2 mins read

புதுடெல்லி: கேம்பிரிட்ஜ் நகரில் உள்ள கிரேக்க உணவகத்தில் ராஜீவ் காந்தியைத் தற்செயலாகச் சந்தித்ததை சோனியா காந்தி நினைவுகூர்ந்துள்ளார்.

முதல் பார்வையிலேயே அவர்மீது தமக்கு ஈர்ப்பு ஏற்பட்டதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

அவரது நூலான ‘பிலாங்கிங்: ஏ ஜர்னி ஆஃப் லவ்’ நவம்பர் 10ஆம் தேதி வெளியாகிறது.

அப்புத்தகத்தின் முன்னோட்டக் காணொளியைத் தமது எக்ஸ் பக்கத்தில் சோனியா பகிர்ந்துள்ளார்.

“ராஜீவும் நானும் அன்பு, மகிழ்ச்சி, அற்புத நினைவுகள் நிறைந்த ஓர் உலகத்தை உருவாக்கினோம்,” என்று சோனியா கூறியுள்ளார்.

“நவம்பர் 10ஆம் தேதியன்று அந்த உலகத்தை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறேன்,” என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

பல்வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் கூடும் உணவகத்தில், பொது நண்பர் ஒருவர் மூலம் இருவரும் அறிமுகமாயினர். அப்போது இத்தாலிய உணவு கிடைக்கும் இடங்களை இங்கிலாந்தில் சோனியா தேடிக்கொண்டிருந்தார்.

“அந்தக் காலத்தில் இங்கிலாந்தில் உணவு மோசமாக இருக்கும். இப்போதுபோல் அதிக உணவகங்கள் அப்போதில்லை,” என்றார் சோனியா. ஆனால் அந்தச் சந்திப்பு வாழ்நாள் முழுவதும் நினைவில் நிற்கும் ஒன்றாக மாறியது.

இவையும் உங்களுக்குப் பிடிக்கலாம்toggle-button-chevie

அனைத்துவகைச் செய்திகளும் ஒரே இடத்தில்.
காஞ்சனா தர்மலிங்கம்.

30 ஆண்டு லட்சியக் கனவு: சாங்கி விமான நிலையத்தில் ஒலிக்கும் தமிழ்க் குரல்

25 Oct 2026 - 5:30 AM

மக்கள் செயல் கட்சியின் மாநாடு, விருதுகள் நிகழ்ச்சி 2026ல் உரையாற்றினார் அக்கட்சியின் தலைமைச் செயலாளரும், நாட்டின் பிரதமருமான லாரன்ஸ் வோங்.

கடினமான முடிவுகளைத் துணிவுடன் எடுப்பதே அரசின் தலையாய பொறுப்பு: பிரதமர் வோங்

25 Oct 2026 - 1:40 PM

சமையல் கலை வல்லுநர் தாமு

பிரபல சமையல் கலைஞர் செஃப் தாமு காலமானார்

25 Oct 2026 - 2:11 PM

ஒரே தாக்குதலில் நால்வரைத் தொட்டு ‘சூப்பர் ரெய்ட்’ எனும் சாதனையைப் படை த்தார் சிங்கப்பூர் அணியின் ராகுல் சங்கர்.

காமன்வெல்த் கபடிப் போட்டிகளில் சிங்கப்பூருக்கு முதல் வெற்றி

24 Oct 2026 - 9:21 PM

“அவரை முதன்முதலில் சந்தித்தபோதே, அவருடன் காலம் முழுவதும் இணைந்திருக்க வேண்டும் என்று எண்ணத் தோன்றியது,” என்றார் சோனியா.

“பின்னர், அவர் மனதிலும் அதே உணர்வுதான் உள்ளது என்பதை அறிந்தேன்,” என்றும் அவர் கூறினார்.

ராஜீவின் தோற்றத்தைவிட அவரது மென்மையான இயல்பே தம்மை ஈர்த்ததாக அவர் தெரிவித்தார்.

“அவர் மிகவும் மென்மையான தோற்றம் கொண்டவர்; நிச்சயமாக மிக அழகானவரும்கூட.

“ஆனால் அந்த மென்மைதான் என் மனத்தைத் தொட்டது,” என்று அவர் நினைவுகூர்கிறார்.

விருந்துகள், சுற்றுலாப் பயணங்கள் என அன்றாட அனுபவங்களை இருவரும் பகிர்ந்துகொண்டனர்.

இருவரும் 1968ல் திருமணம் செய்துகொண்டனர். பின்னர் ராஜீவ் காந்தி இந்தியப் பிரதமராகப் பதவி வகித்தார். 1991ஆம் ஆண்டு தேர்தல் பிரசாரத்தின்போது அவர் படுகொலை செய்யப்பட்டார்.

இத்தாலியில் பிறந்த சோனியா, காங்கிரஸ் கட்சியின் முக்கியத் தலைவராக உயர்ந்தார்.

சில நாள்களுக்கு முன்பு இன்ஸ்டகிராமிலும் இணைந்த அவர், அதிலும் இந்நூல் குறித்துப் பகிர்ந்துள்ளார்.

குறிப்புச் சொற்கள்
சோனியா காந்திஉணவகம்காதல் திருமணம்நூல்மாணவர்

தொடர்புடைய செய்திகள்