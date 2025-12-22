புதுடெல்லி: சுவிட்சர்லாந்தின் ஜெனீவா நகரில் ஐக்கிய நாட்டுச் சபைக்கான இந்தியாவின் நிரந்தர தூதரகம் இயங்கி வருகிறது.
அங்குக் கணக்கு அதிகாரியாகப் பணியாற்றி வந்தவர், தூதரகத்தின் வங்கிக் கணக்கிலிருந்து, கிட்டத்தட்ட இரண்டு கோடி ரூபாய் சுருட்டியதாகக் கூறப்படுகிறது.
அதன் தொடர்பில், மத்தியப் புலனாய்வுப் பிரிவு அதிகாரிகள் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.
2024ஆம் ஆண்டு டிசம்பரில், தூதரகத்தின் துணைப் பிரிவு அதிகாரியாக மோகித் என்பவர் பணியில் சேர்ந்தார்.
உணவு, போக்குவரத்து போன்ற பல்வேறு பணிகளுக்கு வழங்க வேண்டிய பணத்தைக் கையாளும் பொறுப்பு மோகித்திடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.
அதன்படி, யூனியன் பேங்க் ஆப் சுவிட்சர்லாந்து வங்கியில் இருக்கும் இந்தியத் தூதரகக் கணக்கிலிருந்து பல்வேறு பணிகளுக்குப் பணப் பரிமாற்றம் செய்ய வேண்டும்.
அந்த வங்கியில் அமெரிக்க டாலர்கள், சுவிசு பிராங்க் போன்ற நாணயங்களில் கணக்கு வைக்கப்பட்டிருந்தது.
இதில், சுவிசு பிராங்க் நாணயக் கணக்கில் முறைகேடுகள் நடந்திருப்பது தெரியவந்தது.
பணம் வழங்க வேண்டியவர்களுக்கு ‘கியூஆர்’ குறியீடு மூலம் தூதரக வங்கிக் கணக்கிலிருந்து பணம் அனுப்புவது வழக்கம். இந்நிலையில், பல்வேறு பணிகளுக்கான ‘கியூஆர்’ குறியீடுகளில் மோகித் முறைகேடு செய்தது தணிக்கையின்போது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, எழுத்துபூர்வமாகத் தனது தவற்றை மோகித் ஒப்புக்கொண்டதால், உடனடியாகப் பணியிலிருந்து நீக்கப்பட்டு, அங்கிருந்து குடும்பத்துடன் இந்தியாவுக்கு நாடு கடத்தப்பட்டார்.
மேலும், கையாடல் செய்த பணத்தை, ‘கிரிப்டோகரன்சி’ எனப்படும் மின்னிலக்க நாணயங்களில் அவர் முதலீடு செய்ததும் விசாரணையில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.