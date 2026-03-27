ஜி-7 வெளியுறவு அமைச்சர்கள் மாநாடு: பிரான்ஸ் சென்றுள்ளார் அமைச்சர் ஜெய்சங்கர்

கடல்​சார் வணி​கப் பாதைகளை மீண்​டும் திறப்​பது தொடர்பில் கவனம் செலுத்தப்படும்
இந்திய வெளியுறவு அமைச்சர் எஸ்.ஜெய்சங்கர் (இடமிருந்து இரண்டாமவர்). - படம்: இந்து தமிழ் திசை

புதுடெல்லி: ஜி-7 நாடு​களின் வெளி​யுறவு அமைச்​சர்​கள் கூட்​டத்​தில் பங்​கேற்​ப​தற்​காக இந்திய வெளி​யுறவு அமைச்​சா் எஸ். ஜெய்சங்கர் வியாழக்கிழமை (மார்ச் 26) பிரான்ஸ் சென்றுள்ளார்.

மத்திய கிழக்கில் நிலவிவரும் போர்ப் பதற்​றத்​தைத் தணிப்​பது, அனைத்துலக வர்த்​தகத்​துக்​கான கடல்​சார் பாதையான ஹோர்முஸ் நீரிணையில் தடையற்ற கப்பல் போக்குவரத்துக்கு உதவுவது போன்ற அம்சங்கள் குறித்து இந்த அமைச்சர் நிலை மாநாட்​டில் விரிவாக ஆலோ​சிக்​கப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அமெரிக்​கா, கனடா, ஜெர்​மனி, இத்​தாலி, பிரான்​ஸ், ஜப்​பான், பிரிட்​டன் ஆகிய நாடு​களின் உயர்​நிலை அதி​காரி​கள் இக்​கூட்​டத்​தில் கலந்​து​கொள்​கின்​றனர். ஜி-7 கூட்​டமைப்​பில் உறுப்பின​ராக இல்​லாத​போ​தும், தற்​போதைய தலை​மைப் பொறுப்பை ஏற்​றிருக்​கும் பிரான்சின் அழைப்​பை ஏற்று இந்​தியா அதில் பங்​கேற்​கிறது.

பிரான்​சில் மாா்ச் 26, 27ஆம் தேதி​களில் நடை​பெறும் இக்​கூட்​டத்​தில் பங்​கேற்​கும் அமைச்​சர் ஜெய்​சங்​கர், இதர நாடு​களின் வெளி​யுறவு அமைச்​சர்​களு​டன் இருதரப்பு உறவு​கள் குறித்​துப் பேச்​சு​வார்த்தை நடத்​து​வார் என்று அதி​காரபூர்​வ​மாகத் தெரிவிக்​கப்​பட்​டுள்​ளது. இந்​தி​யா​வுடன் சேர்த்து சவூதி அரேபி​யா, தென் கொரியா, பிரேசில் ஆகிய நாடு​களுக்​கும் பிரான்ஸ் அழைப்பு விடுத்​துள்​ளதாகக் கூறப்படுகிறது.

மத்திய கிழக்கில் நில​வும் போர்ச் சூழலைத் தணிக்கும் பேச்சுவார்த்தைகளுக்கான வழிவகைகளை ஆராய்​வதும், கடல்​சார் வணி​கப் பாதைகளை மீண்​டும் திறப்​பதும் இந்த மாநாட்டின் முதன்​மை​யான நோக்​க​மாக இருக்​கும் என்று கருதப்படுகிறது.

மேலும், ஈரானின் அணுசக்தி, ஏவு​கணைத் திட்​டங்​களைக் கட்​டுப்​படுத்​து​வது குறித்​தும் ஜி-7 வெளி​யுறவு அமைச்​சர்​கள் கூட்டத்தில் கலந்துகொள்வோர் விவா​திக்க உள்​ளனர்.

ஹோர்​முஸ் நீரிணை முடக்​கம் நீடித்​தால், இந்​தியா உள்​ளிட்ட பல நாடு​களில் எரிபொருள் பற்றாக்குறை ஏற்​படும் சூழல் உருவாகியுள்ள நிலையில் இந்தக் கூட்டம் நடைபெறுகிறது.

ஜி-7உச்சநிலை மாநாடுபிரான்ஸ்பயணம்வெளியுறவு அமைச்சர்ஜெய்சங்கர்

