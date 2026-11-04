Home
சந்தா
  • whatsapp-icon
  • facebook-icon
  • twitter-icon
  • instagram-icon
  • youtube-icon

மரபணு மாற்றுப் பொருள்களுக்கு அனுமதியில்லை: பியூஷ் கோயல் உறுதி

மரபணு மாற்றுப் பொருள்களுக்கு அனுமதியில்லை: பியூஷ் கோயல் உறுதி

படம்: ஏஎன்ஐ

04 Nov 2026 - 6:04 pm

2 mins read

புதுடெல்லி: அமெரிக்காவுடனான வர்த்தக ஒப்பந்தப் பேச்சுவார்த்தைகள் நடந்துவரும் நிலையில், மரபணு மாற்றப்பட்ட பொருள்கள், கன்று இறைச்சி கொண்டு தயாரிக்கப்படும் பால் பொருள்களின் இறக்குமதியை இந்தியா அனுமதிக்காது என இந்திய வர்த்தக, தொழில்துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும், மக்களின் சமய உணர்வுகளுக்கு இந்தியா மதிப்பளிக்கிறது எனச் செவ்வாய்க்கிழமை (நவம்பர் 3) புதுடெல்லி கிரோரி மால் கல்லூரி மாணவர்களிடையே பேசிய அவர் கூறினார்.

வெளிநாடுகளில் பால் பொருள்கள் தயாரிப்பில் கன்று இறைச்சி பயன்படுத்தப்படுவதாகவும் அவற்றுக்கு எதிராகக் கடுமையான சான்றிதழ் தேவைப்படுவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.

இதனிடையே, இந்திய விதிமுறைகள் வர்த்தகத் தடையாக இருப்பதாகக் கூறி அமெரிக்கா நெருக்குதல் அளித்து வருகிறது. இந்திய விதிமுறைகள் கடுமையானவை என அந்நாட்டின் வர்த்தகப் பிரதிநிதி அமைப்பு கடந்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் வெளியிட்ட அறிக்கையில் சாடியிருந்தது.

மற்றொருபுறம், சுரங்கம் தோண்டும் இயந்திரங்களின் ஏற்றுமதிக்கு நவம்பர் 18ஆம் தேதி முதல் சீனா கட்டுப்பாடுகளை விதிக்கத் திட்டமிட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக எழுப்பப்பட்ட கேள்விக்குப் பதிலளித்த திரு கோயல், சீனாவின் இந்தக் கட்டுப்பாட்டுக்குப் பல நாடுகள் அடிபணியக்கூடும்; ஆனால் இந்தியா தலைவணங்காது என்றார்.

மேலும், சீனா இயந்திரங்களை வழங்க மறுத்தால், அவற்றை உள்நாட்டிலேயே உற்பத்தி செய்வோம் என அவர் கூறினார்.

“அரிய வகை கனிமங்களின் ஏற்றுமதியை சீனா நிறுத்தியபோதும் இந்தியா கையேந்தவில்லை. மாறாக, நம் நாட்டில் இருக்கும் வளங்களைக் கொண்டே மோட்டார்களைத் தயாரிக்கப் புதிதாகக் தொடங்கிய நிறுவனங்களை ஊக்குவித்தது,” என இந்தியாவின் நிலைப்பாட்டை அவர் சுட்டினார்.

மும்பை–அகமதாபாத் இடையிலான 508 கி.மீ புல்லட் ரயில் திட்டத்திற்கும் அதிலுள்ள 7 கி.மீ நீள கடலடிச் சுரங்கப் பாதைக்கும் சுரங்கம் தோண்டும் இயந்திரங்கள் மிக இன்றியமையாதவை.

இவையும் உங்களுக்குப் பிடிக்கலாம்toggle-button-chevie

அனைத்துவகைச் செய்திகளும் ஒரே இடத்தில்.
கால்டிகாட் எம்ஆர்டி நிலையத்திற்கு அருகில் அமையவுள்ள ஒரே முதன்மைப் பகுதித் (பிரைம்) திட்டமான தோ பாயோ ஹில்சைட், 11 விழுக்காட்டு உதவித்தொகை மீட்பு நிபந்தனையைக் கொண்டுள்ளது.

வருமான வரம்பு உயர்த்தப்பட்ட பிறகு ஏறக்குறைய 8,000 பிடிஓ வீடுகள் அறிமுகம்

04 Nov 2026 - 6:20 PM

சிறப்புத் தீவிரத் திருத்தத்தின்போது வரைவுப் பட்டியலிலிருந்து பெயர்கள் நீக்கப்பட்ட சிலர், படிவம் 6ஐச் சமர்ப்பிக்கத் தயங்குவதாக ஆணையத்தின் கவனத்திற்கு வந்தது.

வாக்காளர் பட்டியலில் மீண்டும் இணையப் படிவம் 6ஐச் சமர்ப்பிக்கலாம்: இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம்

04 Nov 2026 - 2:44 PM

இரு வெற்றிகளுடன் திரும்பிய ஆண்கள் கபடி அணி.

சாதனை படைத்த சிங்கப்பூர்க் கபடி விளையாட்டாளர்கள்

04 Nov 2026 - 6:00 AM

கர்நாடக ரக்‌ஷண வேதிகே அமைப்பின் பல்வேறு குழுக்கள் பெங்களூரின் முக்கியத் தொழில்நுட்பப் பூங்காக்கள், நிறுவனங்களின் நிர்வாகத் தரப்பினரை நேரில் சந்தித்து கோரிக்கை மனுக்களை அளித்து வருகின்றன.

கன்னடர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பில் முன்னுரிமை கோரும் கன்னட அமைப்புகள்

03 Nov 2026 - 4:17 PM

மக்கள் நெருக்கமுள்ள பகுதிகளில் வழக்கமான வெடிவைத்துத் தகர்க்கும் முறைகள் ஆபத்தை விளைவிக்கக்கூடும் என்பதால், இயந்திரங்களே பாதுகாப்பான பணிகளுக்கு வழிவகுக்கின்றன.

குறிப்புச் சொற்கள்
இறக்குமதிமரபணுகாய்கறி

தொடர்புடைய செய்திகள்