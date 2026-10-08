பானாஜி: இந்தியத் திரைப்பட உலகின் முன்னணி நடிகரும் தேசிய விருது பெற்ற கலைஞருமான நானா படேக்கர், 75, மாரடைப்பால் கோவாவில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் காலமானார்.
வியாழக்கிழமை (அக்டோபர் 8) அதிகாலை அவர் உயிரிழந்ததாக வெளியான தகவல் திரையுலகினரையும் ரசிகர்களையும் மிகுந்த சோகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
நாடகக் கலைமூலம் தன் நடிப்புப் பயணத்தைத் தொடங்கிய நானா படேக்கர், 1978ல் ‘கமன்’ திரைப்படம் மூலம் இந்தித் திரையுலகில் அறிமுகமானார். ‘பரிந்தா’, ‘கிராந்திவீர்’ ஆகிய படங்களில் இவரது கம்பீரமான நடிப்பு தேசிய விருதுகளைப் பெற்றுத் தந்தது.
இந்தி, மராத்தி மொழிகளில் அழுத்தமான கதாபாத்திரங்களில் நடித்து தனி முத்திரை பதித்த இவர், ‘வெல்கம்’ போன்ற நகைச்சுவைப் படங்களிலும், ‘நட்சம்ராட்’ போன்ற உணர்வுபூர்வமான படங்களிலும் தனது திறமையை வெளிப்படுத்தினார். 2013ஆம் ஆண்டு இந்திய அரசு அவருக்குப் ‘பத்மஸ்ரீ’ விருது வழங்கிச் சிறப்பித்தது.
திரையில் மட்டுமல்லாது, நிஜ வாழ்க்கையிலும் சமூக நலப் பணிகளில் நானா படேக்கர் தீவிரமாக ஈடுபட்டவர்; ‘நாம் அறநிறுவனம்’ (Naam Foundation) என்ற அமைப்பின் மூலம் வறட்சியால் பாதிக்கப்பட்ட மகாராஷ்டிர விவசாயிகளுக்குப் பல்வேறு உதவிகளைத் தொடர்ந்து செய்து வந்தார்.
இவரது மறைவு குறித்து திரையுலகப் பிரபலங்களும் அரசியல் தலைவர்களும் ஆழ்ந்த இரங்கல் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
பிரதமர் நரேந்திர மோடி உட்பட பல்வேறு தலைவர்களும் கலைஞர்களும் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர்.
மகாராஷ்டிர முதல்வர் தேவேந்திர ஃபட்னாவிஸ், “நானா படேக்கரின் நடிப்புத் திறமைக்கு ஈடு இணை இல்லை. கலையுலகிற்கும் சமூகச் சேவைக்கும் அவரது பங்களிப்பு என்றென்றும் நினைவுகூரப்படும்,” எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.