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காவிரி நீர் விவகாரம்: ஆகஸ்ட் 3ஆம் தேதி விஜய், சிவகுமார் சந்திப்பு

காவிரி நீர் விவகாரம்: ஆகஸ்ட் 3ஆம் தேதி விஜய், சிவகுமார் சந்திப்பு

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https://www.newindianexpress.com/states/tamil-nadu/2026/Jul/25/cm-vijay-to-hold-cauvery-water-talks-with-dk-shivakumar-on-august-3
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கர்நாடக முதல்வர் டி.கே.சிவக்குமார் (இடது), தமிழக முதல்வர் சி.ஜோசப் விஜய் (வலது). - படங்கள்: பிடிஐ

சென்னை: தமிழகத்துக்கு உரிய காவிரி நீரைத் திறந்துவிடக் கர்நாடகம் தொடர்ந்து மறுத்துவரும் நிலையில், அம்மாநில முதல்வர் டி.கே.சிவகுமாருடன் பேச்சு நடத்தத் தமிழக முதல்வர் சி.ஜோசப் விஜய் தீர்மானித்துள்ளார்.

இந்த உயர்மட்ட சந்திப்பு பெங்களூரில் ஆகஸ்ட் 3ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது.

தமிழகத்தில் குறுவைச் சாகுபடியைக் காப்பாற்றவும் உரிய காவிரி நீரைப் பெற்றுத் தரவும் இந்தச் சந்திப்பு வழிவகுக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மேகதாது திட்டத்தைக் கைவிடுமாறும் காவிரி நடுவர் மன்ற இறுதித் தீர்ப்பின்படி தமிழகத்திற்குத் தண்ணீர் திறந்துவிடக் கோரியும் முதல்வர் விஜய் வலியுறுத்துவார் எனத் தமிழக வேளாண் அமைச்சர் ஆர்.வினோத் தெரிவித்துள்ளார்.

மேகதாதுவில் அணை கட்டக் கர்நாடகாவை ஒருபோதும் அனுமதிக்க மாட்டோம் என்றும் அவர் தெளிவுபடுத்தினார்.

காவிரி விவகாரத்தில் இரு மாநில முதல்வர்களிடையே பேச்சு நடப்பது கடந்த 14 ஆண்டுகளில் இதுவே முதன்முறை ஆகும்.

இதற்கு முன்னர், கடந்த 2012ஆம் ஆண்டு அப்போதைய தமிழக முதல்வர் ஜெ.ஜெயலலிதா, கர்நாடக முதல்வர் ஜெகதீஷ் ஷெட்டரைச் சந்தித்துப் பேசினார்.

எனினும், கர்நாடகம் தண்ணீர்தர மறுத்ததால் அந்தப் பேச்சு தோல்வியில் முடிந்தது.

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இதற்கிடையே, காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையத்தின் உத்தரவு இன்றி எந்தவொரு மாநிலமும் தனித்துப் பேச்சுவார்த்தை நடத்தக் கூடாது என விவசாயிகள் அமைப்புகள் சுட்டிக்காட்டியுள்ளன.

மேலும், இந்தச் சந்திப்பின் போது மேகதாது விவகாரத்தில் கர்நாடகம் சாதகமான நிலையை அடைய அனுமதிக்கக் கூடாது எனப் பல்வேறு அரசியல் கட்சித் தலைவர்களும் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

காவிரி நீர் ஒழுங்குமுறைக் குழுவின் கூட்டம் ஜூலை 28ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது.

இந்நிலையிலும், ஆகஸ்ட் 5ஆம் தேதி தமிழக சட்டமன்றத்தின் நிதிநிலை அறிக்கை கூட்டத்தொடர் தொடங்க உள்ள நிலையிலும், இந்தச் சந்திப்பு இரு மாநில அரசியல் களத்திலும் மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

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