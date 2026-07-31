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அருணாச்சல், நாகாலாந்துக்கு வெள்ள நிவாரண உதவி: மோடி உறுதி

அருணாச்சல், நாகாலாந்துக்கு வெள்ள நிவாரண உதவி: மோடி உறுதி

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அருணாச்சல பிரதேசம், நாகாலாந்தைச் சேர்ந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுடன்​ பிரதமர் நரேந்​திர மோடி. - படம்: நரேந்​திர மோடி/எக்ஸ்

புதுடெல்லி: அருணாச்சல பிரதேசத்​தில் பரு​வ​மழை தீவிரமடைந்திருக்​கிறது. இதனால் அந்த மாநிலத்​தின் 26 மாவட்டங்களும் வெள்ளத்தால் பாதிக்​கப்​பட்டு உள்​ளன.

மழை, வெள்ளத்தால் இது​வரை 7 பேர் உயி​ரிழந்​துள்​ளனர். கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்​சம் பேர் பாதிக்​கப்​பட்டு உள்​ளனர். 19 நீர்​மின் நிலை​யங்​கள், 150 சாலைகள், 19 பாலங்​கள் வெள்​ளத்​தால் சேதமடைந்​துள்​ளன.

அதேபோல், நாகாலாந்​தில் மழை, வெள்ள பாதிப்​பு​களால் இது​வரை 11 பேர் உயி​ரிழந்​துள்​ளனர். மோன், திமாபூர், மோகாக்​சங் உள்ளிட்ட மாவட்​டங்​களில் நிலச்​சரிவு​ ஏற்​பட்டு என்​எச் 29 தேசிய நெடுஞ்​சாலை​யில் போக்​கு​வரத்து பாதிக்​கப்​பட்டுள்​ளது.

இந்நிலையில் அருணாச்சல பிரதேசம், நாகாலாந்தைச் சேர்ந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள்​ பிரதமர் நரேந்​திர மோடியை டெல்​லி​யில் வியாழக்கிழமை (ஜூலை 30) சந்​தித்​துப் பேசினர்.

அதைத்தொடர்ந்து திரு மோடி, வெள்ள நிவாரணப் பணி​களில் இரு மாநில அரசுகளு​டன் இணைந்து மத்​திய அரசு செயல்​படும் என்று தெரிவித்தார்.

அருணாச்சல பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த மத்​திய அமைச்​சர் கிரண் ரிஜிஜு கூறும்​போது, “வெள்​ளத்​தால் பாதிக்கப்பட்ட அருணாச்சல பிரதேசம், நாகாலாந்து மாநிலங்களுக்குத் தேவையான அனைத்து உதவி​களை​யும் வழங்கப் பிரதமர் மோடி உறுதி அளித்​துள்​ளார்​” என்​று தெரிவித்தார்​.

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வெள்ளம்அருணாசல பிரதேசம்நரேந்திர மோடி

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