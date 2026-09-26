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நேப்பாள வெள்ளப்பெருக்கு: இன்னும் தகவலறிய முடியாத 85 தமிழகப் பக்தர்களின் –உறவினர்கள் கதறல்

நேப்பாள வெள்ளப்பெருக்கு: இன்னும் தகவலறிய முடியாத 85 தமிழகப் பக்தர்களின் –உறவினர்கள் கதறல்

கோப்புப் படம்: தி நியூ இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ்

26 Sep 2026 - 3:52 pm

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புதுடெல்லி: நேப்பாளத்தில் ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கு, நிலச்சரிவில் சிக்கி, தமிழகத்தைச் சேர்ந்த 85 பக்தர்கள் மாயமாகி ஒரு மாதத்திற்கும் மேலாகியும் இதுவரை எவ்விதத் தகவலும் கிடைக்காமல் அவர்களின் குடும்பத்தினர் மிகுந்த மனவேதனையில் தவித்து வருகின்றனர்.

கடந்த மாதம் கைலாஷ் மானசரோவர் யாத்திரைக்காகச் சென்ற தமிழகத்தைச் சேர்ந்த பக்தர்கள், சீன எல்லைக்குட்பட்ட குடிவரவு மையம் அருகே தங்கியிருந்தபோது வெள்ளத்தில் சிக்கியதாகக் கூறப்படுகிறது.

அவர்களைக் கண்டறியும் முயற்சியாகத் தமிழக அரசு சார்பில் முதன்மை உறவினர்களின் ரத்த மாதிரிகள் சேகரிக்கப்பட்டு, மரபணு, சுயவிவரங்கள் நேப்பாளம், சீன அரசுகளுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளன.

இதுவரை 78 குடும்பங்களின் மாதிரிகள் அனுப்பப்பட்ட போதிலும், அடுத்தகட்டத் தகவல்கள் எதுவும் வெளியிடப்படவில்லை.

தேடுதல் பணிகளை நேப்பாள அரசு நிறுத்திவிட்டதாகக் கூறும் உறவினர்கள், அண்டை நாட்டு மருத்துவமனைகளில் தமிழறிந்த அதிகாரிகளைக் கொண்டு ஆய்வு செய்ய வேண்டும் எனக் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களைச் சேர்ந்தவர்கள், “எங்கள் வாழ்வாதாரமும் எதிர்காலமும் கேள்விக்குறியாகியுள்ளது. நாங்கள் எத்தனை நாள்தான் காத்திருப்பது?” என்று கண்ணீருடன் கேள்வி எழுப்புகின்றனர்.

ஊடகங்களின் கவனமும் அரசின் விரைவான நடவடிக்கையும் குறைந்ததால், மாயமானவர்களின் குடும்பத்தினர் சமீபத்தில் உண்ணாவிரதப் போராட்டத்திலும் ஈடுபட்டுள்ளதாக ஊடகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

தங்களின் அன்புக்குரியவர்களை மீட்பதற்கான தேடுதல் பணிகளைத் துரிதப்படுத்த வேண்டும் எனத் தமிழக மற்றும் மத்திய அரசுகளுக்குக் கண்ணீர் மல்க வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளதாக ‘தி நியூ இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ்’ தெரிவித்துள்ளது.

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