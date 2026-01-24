Home
நந்தனம் மெட்ரோ ரயில் தலைமையக வளாகத்தில் புதிய பூங்கா

புதிய பூங்காவைத் திறந்துவைத்த துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் (நடு) - படம்: இந்து தமிழ் திசை

சென்னை: தமிழகத் தலைநகர் சென்னையின் நந்​தனம் வட்டாரத்​தில் உள்ள சென்னை மெட்ரோ ரயில் அலு​வலக வளாகத்​தில் புதிய பூங்கா திறக்கப்பட்டுள்ளது.

மெட்ரோ பூங்கா என்று அழைக்கப்படும் அதில் விளை​யாட்டுத் திடல்கள் உள்ளன. பூங்காவை மாநிலத்தின் துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டா​லின் திறந்துவைத்​தார்.

சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறு​வனத்​தின் தலைமையகம் நந்​தனத்​தில் இருக்கிறது. அங்கு மொத்​தம் 3,750 சதுரமீட்​டர் பரப்​பள​வில், 3.50 கோடி ரூபாய் செலவில் பூங்காவும் விளை​யாட்டுத் திடல்களும் நிறுவப்பட்டுள்ளன.

விளையாட்டுத் திடல்களில் பேட்மின்டன் விளை​யாட்டு அரங்​கு​கள் மூன்றும், பிக்கிள் பந்து விளை​யாட்டு அரங்​கு​கள் இரண்டும், திறந்​தவெளி உடற்​ப​யிற்சிக் கூடமொன்றும் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

மெட்ரோ பூங்​காவைச் சுற்றி 370 மீட்டர் நீளத்​திற்கு நடைபாதை, சிறு​வர்​கள் விளை​யாட்டுப் பகு​தி, கழிவறை​கள், வாக​ன நிறுத்​து​மிடம் எனப் பல்வேறு வசதிகள் உள்ளன.

பூங்காவில் மழை நீரைச் சேகரிக்கவும் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. பூங்காவில் செடிகொடி, மரங்களிலிருந்து உதிரும் இலை, தழைகளை உரமாக்கவும் குழிகள் இருக்கின்றன. பூங்காவையும் விளையாட்டு அரங்குகளையும் பொதுமக்கள் நன்கு பயன்படுத்துவதற்கு வசதியாக அண்ணாசாலையையொட்டி நுழைவாயிலொன்றும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

