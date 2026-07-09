Home
quick-news-icon

மழை பெய்யாததால் தமிழகத்துக்கு காவிரி நீர் இல்லை: கர்நாடகா அமைச்சர்

மழை பெய்யாததால் தமிழகத்துக்கு காவிரி நீர் இல்லை: கர்நாடகா அமைச்சர்

2 mins read
b2850a5c-2242-4f92-9793-4aacbb53abd1
கர்நாடகா நீர்வளத்துறை அமைச்சர் ராமலிங்கா ரெட்டி. - படம்: இந்து தமிழ் திசை
திருநா >

பெங்களூரு: கர்நாடக மாநில அணைகளில் போதிய அளவு நீர் இல்லாததால் தமிழ்நாட்டுக்குக் காவிரி நீரை வழங்க இயலாத நிலை உள்ளது என்று அந்த மாநிலத்தின் நீர்வளத்துறை அமைச்சர் ராமலிங்கா ரெட்டி தெரிவித்துள்ளார்.

பெங்களூரில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், “தென்மேற்குப் பருவமழை எதிர்பார்த்த அளவு இல்லை. குறைவான மழை காரணமாக எங்கள் அணைகளில் போதுமான நீர் இல்லை.

“அதனால், இப்போதைக்குத் தமிழகத்துக்கு தண்ணீரைத் திறக்கும் நிலையில் நாங்கள் இல்லை.

“காவிரி நீர் திறப்பு என்பது முழுக்க முழுக்க மழையைப் பொறுத்தே இருக்கும். இதுவரை குறிப்பிடத்தக்க அளவில் மழை பெய்யவில்லை,” என்றார் அவர்.

இதற்கு முன்னர் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை செய்தியாளர்களிடம் பேசியபோதும் ராமலிங்கா ரெட்டி இதே கருத்தைக் கூறினார்.

“இந்த ஆண்டு மழைப் பொழிவு மிக மிகக் குறைவு. 150 ஆண்டுகளில் இல்லாத குறைவு இது. இதன் காரணமாக குடிநீருக்கே முன்னுரிமை வழங்கப்பட்டு வருகிறது,” என்று அவர் அப்போது கூறியிருந்தார்.

தற்போது மாநிலம் முழுவதும் உள்ள பெரும்பாலான அணைகளில் போதிய நீர் இருப்பு இல்லாததால் இந்தக் கடினமான காலத்தில் விவசாயிகள் கார்நாடக அரசுக்கு ஒத்துழைக்க வேண்டும் என்றும் அவர் தெரிவித்திருந்தார்.

தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை ஆகிய காவிரி டெல்டா மாவட்டங்களும், கடலூர், திருச்சி, அரியலூர் ஆகிய மாவட்டங்களின் சில பகுதிகளும் விவசாயத்துக்கு காவிரி நீரையே நம்பி இருக்கின்றன. இதில், சுமார் 5.14 லட்சம் ஏக்கர் பரப்பளவில் குறுவை சாகுபடி செய்யப்படுகிறது.

இவையும் உங்களுக்குப் பிடிக்கலாம்toggle-button-chevie

அனைத்துவகைச் செய்திகளும் ஒரே இடத்தில்.
என்சிஎஸ் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி சாம் லியூ, ‘என்சிஎஸ் இம்பேக்ட் 2026’ மாநாட்டில் புதிய மேம்பாடுகளை அறிமுகப்படுத்தினார்

‘ஏஐ’ சார்ந்த தொழில்நுட்பச் சேவை நிறுவனமாக மாறும் என்சிஎஸ்

09 Jul 2026 - 6:50 PM

கர்நாடகா நீர்வளத்துறை அமைச்சர் ராமலிங்கா ரெட்டி.

மழை பெய்யாததால் தமிழகத்துக்கு காவிரி நீர் இல்லை: கர்நாடகா அமைச்சர்

09 Jul 2026 - 7:09 PM

மலேசியாவின் மனநல உதவிச் சேவையான ‘தலியான் ஹீல் 15555’ நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் தொடங்கப்பட்டது.

மலேசிய மனநல உதவிச் சேவைக்கு 230,000க்கும் மேலான அழைப்புகள்

09 Jul 2026 - 5:42 PM

விபத்து நடந்த இடத்தில் தற்காலிகமாகத் தடுப்புகளை வைத்து மூன்று அதிகாரிகள் போக்குவரத்தைச் சீரமைக்க உதவினர்.

அங் மோ கியோவில் விபத்து; மருத்துவமனையில் சைக்கிளோட்டி

09 Jul 2026 - 5:51 PM

கடந்த பத்தாண்டுகளில் சட்டத் தொழிலிலிருந்து விலகுவோரின் எண்ணிக்கை நிலையாக இருந்து வருகிறது என சட்ட அமைச்சர் எட்வின் டோங் ஜூலை 7ஆம் தேதி தெரிவித்தார்.

சிங்கப்பூர் சட்டத் தொழிலை நிலையானதாக மாற்ற வேண்டும்: டோங்

09 Jul 2026 - 5:42 PM

பொதுமக்கள் நகைகளை வாங்குவதற்குமுன் அதன் உள்ளடக்கத்தைச் சரிபார்க்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டது.

நகைகள் வாங்கும் போது கவனமாக இருக்க வேண்டுகோள்

09 Jul 2026 - 5:42 PM

வணிக வாகனங்களுக்கான ‘சி’ பிரிவு சிஓஇ கட்டணமும் முன்னில்லாத வகையில் $95,000 என உயர்ந்தது.

சிறிய கார்களுக்கான சிஓஇ கட்டணம் புதிய உச்சம்

08 Jul 2026 - 7:53 PM

ஷோன் கோ சாவ் லுன் என்பவர் ‘டே பிராண்ட்’ மூலம், வெளிநாட்டுப் பணப் பரிமாற்றம் செய்வதற்காக, ‘வைஸ் ஏசியா பசிபிக்’ என்ற பணப் பரிமாற்ற நிறுவனத்தில் கணக்கு ஒன்றைத் திறந்திருந்தது முதற்கட்ட விசாரணைகளில் தெரியவந்துள்ளது.

$2.4 மி. சட்டவிரோதப் பணப் பரிமாற்ற வழக்கு: ஆடவர் விடுவிப்பு

08 Jul 2026 - 7:53 PM

கடந்த ஜூன் 29ஆம் தேதி மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கையில் கிட்டத்தட்ட 280 மோட்டார்சைக்கிளோட்டிகளிடம் சோதனை நடத்தப்பட்டது.

உரிமம், காப்புறுதி இன்றி மோட்டார்சைக்கிள் ஓட்டிய 15 பேர் பிடிபட்டனர்

08 Jul 2026 - 6:03 PM

சாலைப் பாதுகாப்பை உறுதிசெய்து, விதிமீறல்களைக் குறிவைக்கும் நோக்கில், அமலாக்க நடவடிக்கைகளைத் தீவிரப்படுத்தும் சட்டத் திருத்தங்கள் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளன.

வாகனம் ஓட்டும்போது கைப்பேசியைக் கையில் வைத்திருந்தால் அபராதம்

07 Jul 2026 - 2:00 PM

குறுவை சாகுபடிக்காக ஒவ்வோர் ஆண்டும் ஜூன் 12ஆம் தேதி மேட்டூர் அணை திறக்கப்படுவது வழக்கம். ஆனால், போதிய நீர் இருப்பு இல்லாததால் அணை திறக்கப்படவில்லை.

அதற்குப் பதிலாக, விவசாயிகளுக்கு உதவும் வகையில் ரூ.77.50 கோடி மதிப்பிலான குறுவை சிறப்புத் தொகுப்புத் திட்டத்தைத் தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.

குறிப்புச் சொற்கள்
காவிரிதண்ணீர்கர்நாடகா

தொடர்புடைய செய்திகள்