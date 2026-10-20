ஸ்ரீநகர்: ஜம்மு-காஷ்மீர் விவகாரம் தொடர்பாக இஸ்லாமிய நாடுகளின் கூட்டமைப்பான ‘ஓஐசி’ நிறைவேற்றியுள்ள தீர்மானத்தை இந்திய வெளியுறவு அமைச்சு முற்றிலுமாக நிராகரித்துள்ளது.
இந்தியாவின் உள்விவகாரங்களில் தலையிடவோ, கருத்துத் தெரிவிக்கவோ அந்த அமைப்பிற்கு எவ்வித உரிமையும் இல்லை என இந்திய அரசு திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்துள்ளது.
ஈராக் தலைநகர் பாக்தாத்தில் அண்மையில் நடைபெற்ற ‘ஓஐசி’ வெளியுறவு அமைச்சர்கள் மாநாட்டில், ஜம்மு-காஷ்மீருக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த 370வது சட்டப்பிரிவை ரத்து செய்த இந்திய அரசின் நடவடிக்கையைத் திரும்பப் பெற வேண்டும் எனத் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
இந்தத் தீர்மானம் ஒருதலைப்பட்சமானது என்றும் உண்மைக்கு மாறானது என்றும் வெளியுறவு அமைச்சின் அறிக்கை குறிப்பிட்டுள்ளது.
தன் நாட்டில் சிறுபான்மையினருக்கு எதிராக நடைபெறும் துன்புறுத்தல்கள், மதரீதியான வன்முறைகளில் இருந்து உலக நாடுகளின் கவனத்தைத் திசைதிருப்பவே பாகிஸ்தான் இந்தியாவுக்கு எதிராக இத்தகைய குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைப்பதாக அந்நாட்டு வெளியுறவு அமைச்சு சாடியுள்ளது.
பாகிஸ்தானின் சுயநல, குறுகிய கால அரசியல் நோக்கங்களுக்கு ‘ஓஐசி’ தொடர்ந்து இடமளிப்பது, அந்த அமைப்பின் நம்பகத்தன்மையையே கேள்விக்குறியாக்குகிறது என்றும் எச்சரித்துள்ளது.
ஜம்மு-காஷ்மீர், லடாக் ஆகிய யூனியன் பிரதேசங்கள் என்றென்றும் இந்தியாவின் ஒருங்கிணைந்த, பிரிக்கமுடியாத பகுதிகள் என்பதில் மாற்றுக் கருத்தில்லை. அரசியலமைப்புச் சட்டப்பிரிவு 370 ரத்து செய்யப்பட்ட பிறகே, அப்பகுதியில் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாடு, அமைதி, பொருளியல் வளர்ச்சிப் பணிகள் வேகமெடுத்துள்ளன.
பாகிஸ்தானின் திட்டமிட்ட பொய்ப் பிரசாரங்களை ஏற்றுக்கொண்டு செயல்படுவதை நிறுத்திவிட்டு, வட்டார அமைதிக்கு உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும் என ஓஐசி அமைப்பிற்கு இந்தியா தெரிவித்துள்ளது.