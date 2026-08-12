புதுடெல்லி: எல்லைப் பகுதியில் சீனாவுடன் நிலவும் சர்ச்சைகளுக்குச் சுமுகத் தீர்வு காண்பதும் அங்கு அமைதியை நிலைநாட்டுவதும் இரு நாடுகளுக்கிடையிலான இருதரப்பு உறவிற்கு மிக அவசியம் என்று இந்திய வெளியுறவு அமைச்சு வலியுறுத்தியுள்ளது.
இமயமலையின் தொலைதூர எல்லைப் பகுதியில் இந்திய - சீனப் படைகளுக்கு இடையே மீண்டும் பதற்றம் ஏற்பட்டுள்ளதாகச் செய்திகள் வெளியாகியுள்ள நிலையில், இந்திய வெளியுறவு அமைச்சு இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளது.
இவ்விவகாரம் தொடர்பில் இந்தியா தன் கருத்தைப் பதிவுசெய்திருப்பது ஒரே வாரத்தில் இது இரண்டாவது முறை.
முன்னதாக, அருணாசலப் பிரதேச மாநிலத்தின் எல்லைக் கிராமத்திற்கு அருகே இரு நாட்டுப் படைகளும் நேருக்கு நேர் சந்தித்ததாகவும், சீனத் தரப்பில் கூடாரங்கள் அமைக்கப்பட்டதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகின. இருப்பினும், அச்செய்திகள் ஆதாரமற்றவை என இந்தியத் தற்காப்பு அமைச்சு மறுத்துள்ளது.
இதுகுறித்துச் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய வெளியுறவு அமைச்சின் பேச்சாளர் ரந்தீர் ஜெய்ஸ்வால், “எல்லைப் பகுதி விவகாரங்களை இந்தியா மிகவும் தீவிரமாகக் கருதுவதாகச் சீனத் தரப்பிடம் எப்போதும் வலியுறுத்தி வருகிறோம். எல்லைப் பகுதியின் நிலைமையே இருநாடுகளுக்கு இடையிலான பரந்த உறவுகளின் போக்கைத் தீர்மானிக்கும்,” என்று சொன்னார்.
கடந்த 2020ஆம் ஆண்டில் ஏற்பட்ட மோதலுக்குப் பிறகு, இரு நாடுகளும் தங்களது உறவைச் சீரமைக்க முயன்றுவரும் வேளையில் இந்த அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.
புதுடெல்லியில் செப்டம்பர் மாதம் நடைபெறவுள்ள பிரிக்ஸ் உச்சநிலை மாநாட்டில் சீன அதிபர் ஸி ஜின்பிங் கலந்துகொள்வார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்நிலையில், எல்லை மோதல்களைத் தவிர்த்து, நீடித்த அமைதியை ஏற்படுத்த இருதரப்பும் தொடர்ந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்த வேண்டியதன் அவசியத்தை இந்தியா மீண்டும் நினைவூட்டியுள்ளது.
இதனிடையே, இருநாடுகளுக்கும் இடையே நிலவும் நீண்டகால எல்லைப் பூசல்களுக்கு அமைதி வழியில் தீர்வுகாண்பதே வட்டார நிலைத்தன்மைக்கு வழிவகுக்கும் என்று அனைத்துலக அரசியல் ஆய்வாளர்கள் கருதுகின்றனர்.