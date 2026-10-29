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சரக்குப் போக்குவரத்து மூலம் ரூ.618 கோடி வருவாய்: சென்னை ரயில்வே கோட்டம் சாதனை

சரக்குப் போக்குவரத்து மூலம் ரூ.618 கோடி வருவாய்: சென்னை ரயில்வே கோட்டம் சாதனை

படம்: இந்து தமிழ் திசை

29 Oct 2026 - 4:17 pm

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சென்னை: சென்னை ரயில்வே கோட்​டத்​தில் 2026 ஏப்ரல் முதல் செப்​டம்பர் வரையிலான ஆறு மாதங்​களில் சரக்குப் போக்​கு​வரத்து மூலம் ரூ.618.51 கோடி வரு​வாய் ஈட்​டப்​பட்​டுள்​ளது.

இந்தக் காலகட்டத்தில் கிட்டத்தட்ட 5.413 மில்​லியன் டன் எடையுள்ள அத்​தி​யாவ​சி​யப் பொருள்கள், மின்சார உற்​பத்​திக்குத் தேவையான பொருள்​கள், கனரகத் தொழில்​துறைச் சரக்​கு​கள் போன்றவை நாடு முழு​வதும் வெற்​றிகர​மாகக் கொண்டு சேர்க்​கப்​பட்​டுள்​ளன.

அனல்மின் நிலை​யங்​களின் எரிபொருள் தேவைக்​காக 3.517 மில்​லியன் டன் நிலக்​கரி கொண்டுசெல்​லப்​பட்​டதன் மூலம் அதி​கபட்​ச​மாக ரூ.346.42 கோடி வரு​வாய் கிடைத்​துள்​ளது.

இது மொத்தச் சரக்கு வரு​வாயில் 56 விழுக்காடு ஆகும். ஹூண்​டாய், ரெனால்ட் நிசான், ஓலா, டிவிஎஸ் போன்ற முன்​னணி நிறு​வனங்​களின் மோட்​டார் வாக​னங்​களும் தொழில்​துறைக் கருவிகளும் 370 சரக்கு ரயில்​கள் மூலம் கையாளப்​பட்​டதில் ரூ.122.64 கோடி வரு​வாய் ஈட்​டப்​பட்டதாகத் தெரிவிக்கப்பட்​டுள்​ளது. இதில் வாக​னங்​களைக் கொண்டுசென்றதற்கு மட்​டும் ரூ.90.62 கோடி வருவாய் கிடைத்​துள்​ளது.

உள்​நாடு, ஏற்​றுமதி-இறக்​குமதிக் கொள்கலன்களால் ரூ.76.76 கோடி வரு​வாயும் பெட்​ரோலியப் பொருள்களால் ரூ.37.03 கோடியும் உரங்​களால் ரூ.22.90 கோடியும் உணவு தானியங்​களால் ரூ.6.32கோடி வரு​வாயும் ஈட்​டப்​பட்​டுள்​ளன.

வட்டாரப் பொருளியல் வளர்ச்​சியை ஊக்​கு​விக்​கும் வகை​யில் நம்​பக​மான சரக்​குப் போக்குவரத்துச் சேவை​களை வழங்கச் சென்னைக் கோட்​டம் உறுதி​யுடன் செயல்​படுவ​தாக அதி​காரி​கள் தெரி​வித்​துள்​ளனர்.

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